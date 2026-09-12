Capturan a hombre con 20 gramos de sustancia en Pócitos

Un hombre de 36 años fue detenido por policías municipales luego de que presuntamente intentó agredir a uno de los oficiales y durante una revisión le encontraron alrededor de 20 gramos de sustancia granulada al tacto.

La intervención ocurrió sobre avenida Eugenio Garza Sada, en el cruce con el Libramiento a Pócitos, donde los uniformados realizaban labores de vigilancia.

En ese punto detectaron a un individuo manipulando la chapa de la puerta del copiloto de un vehículo estacionado y asomándose hacia el interior. Al notar la presencia de los policías, el hombre comenzó a correr.

Los oficiales fueron tras él y lograron darle alcance. Al solicitarle sus datos, señalaron que mostró una actitud evasiva y posteriormente lanzó un golpe contra uno de los uniformados, quien consiguió esquivarlo.

Ante esta conducta, los policías le solicitaron una inspección corporal, a la cual accedió voluntariamente. Dentro de una de las bolsas de su chamarra encontraron un envoltorio de plástico transparente con aproximadamente 20 gramos de sustancia granulada al tacto.

Francisco “N”, de 36 años, fue detenido por su presunta responsabilidad en delitos contra la salud.

Finalmente, el hombre y la sustancia asegurada quedaron a disposición del Agente del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado, autoridad encargada de determinar su situación jurídica.