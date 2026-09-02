Miguel “N”, alias “El Niño Concepción”, señalado como presunto integrante de un grupo delictivo y objetivo prioritario por su posible participación en hechos violentos en Aguascalientes y Zacatecas, fue detenido en el municipio de Cosío.

La captura fue realizada en cumplimiento de una orden de aprehensión por homicidio doloso calificado con premeditación y ventaja, relacionada con el asesinato de dos hombres ocurrido la madrugada del 10 de agosto de 2026 en Urbi Villas del Vergel, San Francisco de los Romo.

Según la investigación, las víctimas se encontraban afuera de un domicilio cuando el presunto responsable habría llegado y disparado contra las personas presentes. Dos hombres murieron y una persona más resultó lesionada, mientras el agresor escapó.

El análisis de videograbaciones, entrevistas y trabajos de campo permitió a agentes de Investigación Criminal identificar a Miguel “N” como probable responsable y seguir sus desplazamientos entre Zacatecas, Jalisco y Aguascalientes, hasta ubicarlo en Cosío.

En el operativo para detenerlo participaron elementos de la Agencia Estatal de Investigación Criminal, GOPES de la Policía Estatal, Ejército Mexicano y Guardia Nacional.

“El Niño Concepción”, originario de La Concepción, Zacatecas, también cuenta con una orden de aprehensión vigente por homicidio doloso calificado en esa entidad. De acuerdo con la Fiscalía de Aguascalientes, presuntamente estaría relacionado con una célula delictiva que opera en los límites de ambos estados.

Tras su captura fue ingresado al Centro Penitenciario Estatal Aguascalientes, donde permanecerá a disposición de la autoridad judicial. Un juez de Control determinará su situación jurídica.