Un hombre de 50 años fue detenido por policías municipales luego de que presuntamente fuera sorprendido caminando con un cuchillo en la mano por calles de la Zona Centro.

La intervención ocurrió en el cruce de Guadalupe Victoria e Ignacio Allende, donde los uniformados realizaban labores de vigilancia y detectaron a un individuo que llevaba en la mano derecha un cuchillo.

Los agentes se aproximaron y se identificaron ante el sujeto, posteriormente identificado como José “N”. De acuerdo con el reporte policial, al cuestionarlo sobre el motivo por el que llevaba el arma blanca, no ofreció alguna justificación.

El cuchillo, descrito con una hoja metálica de aproximadamente 10 centímetros de longitud y mango de plástico negro, fue asegurado como indicio.

José “N” fue detenido por su presunta responsabilidad en el delito de portación de arma prohibida y posteriormente trasladado ante el agente del Ministerio Público en turno, instancia que determinará su situación jurídica.