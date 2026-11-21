Benito Jiménez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, afirmó que la captura de Fausto Isidro Meza Flores, «El Chapo Isidro», jefe de la organización criminal de los Beltrán Leyva y aliado de la facción de «Los Mayos», representó un paso importante para la pacificación de Sinaloa.

El funcionario reconoció la actuación de las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional que participaron en el operativo realizado el viernes en Guasave, donde también fueron detenidos dos operadores de la estructura criminal.

«Nuestro reconocimiento a la Secretaría de la Defensa Nacional y a las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional por su valor y profesionalismo en la operación que permitió detener en Guasave, Sinaloa, a Fausto Isidro N, alias ‘Chapo Isidro’, identificado como jefe de la organización delictiva de los Beltrán Leyva», publicó Harfuch en redes sociales.

García Harfuch destacó que en la misma operación fueron capturados Germán «N», alias «Serafín», señalado como segundo al mando, y José «N», presunto operador financiero de la organización.

«Estas detenciones son un paso importante para la pacificación de Sinaloa. Las instituciones del Gabinete de Seguridad seguimos desplegadas en el estado para proteger a la población», sostuvo.

El pronunciamiento del funcionario se dio después de una jornada de violencia que dejó enfrentamientos armados, bloqueos carreteros, vehículos incendiados y cientos de personas resguardadas durante varias horas en supermercados, iglesias, comercios y el estadio de beisbol de Guasave.

La Secretaría de la Defensa Nacional informó que la captura fue ejecutada por los grupos de élite «Murciélagos», del Ejército, y «Lobos», de la Guardia Nacional, mediante una operación apoyada por organismos de inteligencia de México y Estados Unidos.

Los militares fueron atacados con disparos de armas de fuego y explosivos cuando establecían un cerco alrededor del inmueble donde se encontraba el capo.

Tras la captura, los tres detenidos fueron trasladados a la Ciudad de México en una aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana para quedar a disposición de las autoridades ministeriales.

La Defensa confirmó bloqueos en Ahome, Guamúchil, Guasave y Navolato, que obligaron a activar un dispositivo para restablecer la circulación y proteger a la población.

La detención de Meza Flores se registró en medio de la disputa entre las facciones del Cártel de Sinaloa, que desde septiembre de 2024 ha provocado una escalada de violencia en distintas regiones de la entidad.