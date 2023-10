CDMX.- La socialité Kim Kardashian y el ex jugador de futbol americano, Tom Brady, acudieron a la fiesta exclusiva de blackjack de Jay-Z y Meek Mill en Atlantic City, el pasado sábado.

Ambos fueron vistos charlando y riendo en privado, junto con La La Anthony, amiga de la socialité, después de una cena privada y una subasta. Posteriormente, los vieron juntos en la celebración post gala, antes de tomar caminos separados en la noche.

Una fuente afirmó a Page Six que aunque han parecido coquetos en eventos anteriores, donde se han encontrado en los últimos meses, sus interacciones esa noche parecieron amistosas.

Brady y Kardashian jugaron blackjack en el torneo celebrado en el Ocean Casino Resort, donde el precio por jugar fue de 100 mil dólares por jugador para apoyar a la organización benéfica Reform Alliance. Fue durante el juego que el dúo permaneció en lados opuestos y no hubo interacción.

Más tarde, el ex mariscal de campo de los Bucaneros de Tampa Bay y la empresaria ofertaron dos millones de dólares, cada uno, por pinturas del artista George Condo. Brady subastó la pintura por 2 mdd y Condo dijo que crearía otra para Kim como obra por encargo.

Finalmente, tomaron caminos separados tras convivir en la fiesta. Se vio a Kardashian saliendo del evento alrededor de la 1:00 horas con Anthony, fundador de su marca Skims, y Tom se quedó en la fiesta, rodeado de mujeres, según Page Six. (Staff/Agencia Reforma)