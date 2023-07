CDMX.- Victoria Ruffo fue captada en el Aeropuerto de la Ciudad de México en silla de ruedas lo que causó que en redes sociales se convirtiera en tendencia por su estado de salud.

La actriz de Corona de Lágrimas comentó que tiene seis hernias que hacen que no pueda caminar mucho ni rápido.

«No los espanto, lo que pasa es que fíjense que tengo tres hernias lumbares y tres hernias cervicales, entonces cuando hay que caminar mucho no puedo; entonces prefiero yo desde ahorita ir en carreritas con la silla de ruedas. Lo que no puedo es caminar distancias muy largas y a veces te ponen aquí distancias casi hasta el avión», dijo a los medios de comunicación.

Victoria Ruffo, de 61 años, se encuentra actualmente trabajando en Los Amantes Perfectos, pero se está tomando un tiempo para acudir a terapias.

«Estoy en tratamientos, me ponen en una mesa que te va estirando, estirando, estirando. Entonces, del cuello también te van estirando, estirando, estirando. Son más o menos como cuarenta sesiones de cada uno», agregó.

La actriz declaró que la causa de las hernias podría ser que de joven tuvo caídas fuertes pero que en su momento pensó que no le pasaría nada.

En redes sociales Victoria Ruffo se hizo tendencia y decenas de personas esperan que mejore su salud.

«Victoria necesitamos la tercera parte de Corona de Lágrimas, recupérate pronto», escribió un internauta. (Staff/Agencia Reforma)