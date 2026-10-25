Rodolfo G. Zubieta Agencia Reforma

CDMX.- Sofía Vergara y Dan Reynolds, vocalista de Imagine Dragons, despertaron rumores de un posible romance luego de ser captados tomados de la mano durante una cena en Beverly Hills, California.

De acuerdo con TMZ, la actriz y el cantante acudieron el sábado al restaurante Cipriani, donde se mostraron cercanos durante la velada. Fotografías y videos difundidos por el portal muestran a ambos tomados de la mano.

La pareja estuvo acompañada por algunos amigos, entre ellos Anastasia Soare. Según fuentes citadas por el medio, abandonaron el establecimiento alrededor de las 00:30 horas del domingo por una salida trasera.

Hasta ahora, ninguno ha confirmado una relación sentimental y sus representantes tampoco han ofrecido declaraciones.

El encuentro ocurre después de cambios en sus vidas personales. Vergara se divorció de Joe Manganiello en 2024, mientras que Reynolds habría terminado recientemente su relación con la actriz Minka Kelly, según reportes de medios estadounidenses especializados en espectáculos.