VIVIENDAS ABANDONADAS

El Ayuntamiento de San Francisco de los Romo busca negociar con el Infonavit la recuperación de aproximadamente 600 viviendas abandonadas para reincorporarlas al mercado habitacional, informó la alcaldesa Margarita Gallegos Soto. La propuesta fue planteada al director del Instituto, Octavio Romero Oropeza, ante la problemática de inmuebles desocupados y ocupaciones irregulares, principalmente en La Ribera. La presidenta municipal explicó que diversas propiedades enfrentan litigios que impiden su comercialización. Por ello, continuará las gestiones con autoridades federales y estatales para resolver su situación jurídica y facilitar su adquisición por parte de familias interesadas en el municipio.

SALUD MENTAL

El Gobierno de Aguascalientes puso en marcha la campaña «Positivamente», con la participación de 2 mil 500 estudiantes como embajadores de la salud mental, con el propósito de fortalecer el desarrollo emocional de los jóvenes. Además, mediante el programa «Sentir, Hablar, Sanar», se reporta que se ha brindado atención a más de 31 mil estudiantes.

APOYO SOCIAL

Aurora Jiménez Esquivel, presidenta del DIF Estatal, entregó kits de equipamiento a los DIF Municipales y clubes de adultos mayores de Aguascalientes, con materiales para actividades físicas, recreativas, educativas y de convivencia. Los apoyos incluyen pelotas, ligas de resistencia, bastones de equilibrio, colchonetas, juegos de mesa, ajedrez, rompecabezas, mesas, sillas, computadoras, proyectores y materiales para talleres, que permitirán fortalecer las actividades que se ofrecen a las personas adultas mayores.

FERIA CIUDADANA

El Municipio de Aguascalientes realizará el jueves 5 de noviembre, de 13:00 a 17:00 horas, la primera Feria de Organizaciones de la Sociedad Civil en Palacio Municipal, donde más de 40 asociaciones, incluidas 35 participantes de los Premios Enriqueta Medellín 2026 y agrupaciones ganadoras de ediciones anteriores, presentarán sus proyectos, causas y actividades dirigidas a atender distintas necesidades sociales.

DERECHOS HUMANOS

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Aguascalientes y el Gobierno Municipal de Calvillo firmaron un convenio de colaboración para fortalecer las acciones de capacitación, educación, prevención y difusión en materia de derechos humanos. El ombudsperson Luis Enrique Pérez de Loera detalló que el acuerdo contempla impulsar acciones de formación y difusión sobre derechos humanos, con el propósito de fortalecer su conocimiento y prevenir posibles vulneraciones en el ámbito municipal.

DESTACAN POLICÍAS

Elementos de la Policía Estatal de Aguascalientes obtuvieron el primer y quinto lugar en el Torneo Interestatal de Tiro 2026, realizado en la Ciudad de México, con la participación de 24 equipos de corporaciones de seguridad de distintas entidades y de la Fiscalía General de la República. Durante la competencia demostraron sus habilidades en el manejo de armamento, tácticas de intervención y trabajo coordinado. El secretario de Seguridad Pública estatal, Antonio Martínez Romo, reconoció su preparación, disciplina y desempeño en este encuentro nacional.

FORMACIÓN HUMANISTA

La UAA realizó el conversatorio «Inspiración que transforma», en el que profesionistas compartieron experiencias y reflexiones sobre gratitud, pasión, felicidad y perseverancia. La actividad, que forma parte del Programa de Formación Humanista, tuvo el propósito de fortalecer la formación integral y motivar a los jóvenes a reconocer sus capacidades, afrontar retos, aprender de las experiencias y desarrollar una conciencia personal y social que les permita contribuir de manera responsable y ética a la transformación de su entorno.