TUMBANDO BARRERAS

El Secretario de Desarrollo Económico, Manuel Alejandro González Martínez, presidió de manera virtual la integración del Comité de Buenas Prácticas Regulatorias que entre sus principales tareas será vigilar la implementación de trámites y servicios gubernamentales más sencillos y de fácil acceso para las y los aguascalentenses. Este Comité multidisciplinario fungirá como vínculo permanente entre la sociedad y las autoridades para la generación de políticas públicas y programas orientados a la eliminación de obstáculos burocráticos y la reducción de requisitos. El 80% de quienes integran el Comité son representantes de cámaras empresariales, colegios de profesionistas y universidades tanto públicas como privadas.

MISMA SALA, NUEVO NOMBRE

La Comisión de Justicia de la LXV Legislatura del Congreso de Aguascalientes, que preside Adán Valdivia López, aprobó una iniciativa para precisar la denominación de la Sala Administrativa del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes, a fin de otorgar seguridad jurídica y certeza a los ciudadanos en general, ya que en la normativa estatal vigente conserva la antigua denominación de la Sala Administrativa y Electoral. Esta resolución fue turnada a la Junta de Coordinación Política para su trámite correspondiente.

PARA DETECTAR LA HEPATITIS “C”

Mañana domingo 31 de julio, Unidades de Medicina Familiar y Hospitales Generales el IMSS en Aguascalientes llevarán a cabo la Décima Jornada Nacional para la Continuidad de los Servicios Ordinarios. En esta ocasión, se aplicarán cuestionarios y pruebas rápidas del virus de la Hepatitis “C”, con el objetivo de un diagnóstico temprano. El coordinador de Prevención y Atención a la Salud, Néstor Martínez Orozco, informó que por cada paciente con VIH existen cinco con Hepatitis “C” y la muerte por enfermedades del hígado se encuentra entre las cinco principales causas. Por tal motivo, el especialista invitó a los derechohabientes con prácticas de riesgo –como tener perforaciones y tatuajes o consumir drogas con jeringas– a acudir con su médico familiar. El galeno detalló que los casos que resulten positivos serán protocolizados en ese momento, para iniciar tratamiento de manera inmediata.

PASTORAL VOCACIONAL

La Diócesis de Aguascalientes invita a inscribirse en el curso Básico de Pastoral Vocacional 2022-2023, dirigido a agentes de pastoral vocacional, sacerdotes, religiosos, laicos, catequistas y equipos vocacionales. Los interesados deben inscribirse a más tardar el 30 de agosto. El curso inicia en septiembre de este año y concluirá en julio de 2023. Se impartirá todos los martes de 8:00 a 9:30 pm, de modo virtual. Para mayores informes, puede comunicarse al WhatsApp (449) 348-43-06.

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA

El Municipio de Aguascalientes invita a participar en el primer concurso de fotografía “Juventud y Personas con Discapacidad”, en él podrán participar personas de 12 a 29 años de edad. El material se deberá entregar directamente en el Instituto Municipal de la Juventud, ubicado en Madero #114 primer piso, en una USB o disco, de lunes a viernes, de 8:00 a 15:00 horas; o bien, podrán enviar los archivos al correo agsimjuva@gmail con los datos que se específica en la convocatoria. Se pueden consultar las bases en su totalidad en www.ags.gob.mx o llamando al número telefónico (449) 978-28-46.

DOSIS CÍVICAS PARA LOS CHAMACOS

El Instituto Estatal Electoral participó en las actividades lúdicas del curso de verano infantil “Vacaciones diferentes” organizado por el DIF Municipal de Aguascalientes, con la participación de alrededor de 350 niñas y niños durante la jornada de ayer viernes. Las actividades se llevaron a cabo en el CEDECO Universidad y tuvieron como finalidad el fomento de los derechos y valores cívicos y democráticos a las infancias de entre 4 y 12 años de edad.

LOGRO COMPARTIDO

El Secretario de Seguridad Pública del Estado, Jonás Chávez Marín, entregó reconocimientos al personal de la institución que forma parte del grupo que trabajó directamente para obtener la acreditación internacional entregada en días pasados por la Commission on Accreditation for Law Enforcement Agencies y de lo cual informamos en este diario. Destacó que fueron meses de arduo trabajo, en el que el C5 SITEC y la Policía Estatal perfeccionaron los procedimientos, así como los manuales de actuación, de manera que la SSPE actúa bajo estrictos lineamientos aprobados a nivel internacional, lo que le permitió obtener la certificación “Triple Arco”. Exhortó a los presentes a no bajar la guardia y continuar trabajando con profesionalismo para brindar a la ciudadanía el servicio de calidad que merece.

ATENCIÓN CINÉFILOS

La Universidad Autónoma de Aguascalientes, a través de la Dirección General de Difusión y Vinculación, invita a la sociedad en general a disfrutar de la 71 Muestra Internacional de Cine de la Cineteca Nacional que se llevará a cabo del 1 al 5 y del 8 al 10 de agosto de 2022 en el Auditorio Dr. Pedro de Alba de la Ciudad Universitaria. En esta edición, se proyectarán 8 películas provenientes de Estados Unidos, Alemania, Francia, Uruguay, Argentina, Japón, Dinamarca, Israel y México. Los interesados podrán adquirir su boleto previamente en la Librería UAA ubicada en la Infoteca Universitaria en un horario de lunes a viernes de 10:00 a.m. a 5:00 p.m. o bien, directamente en taquilla el día de la función con un costo de 35 pesos.

SE ESTÁ HUNDIENDO

Vecinos del fraccionamiento Fovissste Ojocaliente 2 reportó una alcantarilla que se está hundiendo, la cual se ubica en la calle Cerro de Ayutla esquina con avenida Paseos de Ojocaliente. Piden el apoyo de CCAPAMA y de la concesionaria Veolia para que pongan cartas en el asunto y así evitar accidentes.

BACHE EN LOS PERICOS

Habitantes de la colonia Los Pericos reportaron un bache que se ubica sobre la avenida Rodolfo Landeros a la altura del número 1229 entre las calles San Rafael y San Cosme. Piden el apoyo de una cuadrilla de la Secretaría de Obras Públicas Municipales para que sea cubierto a la brevedad a fin de evitar algún accidente que pueda perjudicar a un peatón o automovilista.