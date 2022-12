CIERRES EN EL DISTRIBUIDOR

La secretaría de Obras Públicas del Estado informa que habrá cierres parciales los días 5, 6 y 7 de diciembre en el Distribuidor Vial de Av. Siglo XXI y salida a Zacatecas, donde las cuadrillas estarán trabajando durante las noches para no afectar a los automovilistas, esto para hacer los trabajos de encarpetamiento y pintura en sus cuatro puntos. Dada la importancia del flujo vehicular en la zona, se determinó efectuar los cierres, tanto de norte a sur como de oriente a poniente en ambas vías, trabajando desde las 8:00 p.m. hasta las 6:00 a.m. Durante estos cierres parciales los automovilistas podrán transitar por las laterales; se recomienda tomar sus precauciones.

ENCENDIDO DE LUCES

La gobernadora Tere Jiménez y su hermana Aurora Jiménez, presidenta del DIF Estatal, realizaron el tradicional encendido de luces del árbol navideño de esta institución, acompañadas por colaboradores del organismo y sus familiares. Durante el evento, Tere Jiménez refrendó su compromiso por mejorar las condiciones de vida de todos los grupos vulnerables en el estado. “Desde aquí vamos a trabajar para dar todo el apoyo a nuestros adultos mayores; ayudaremos a las personas con discapacidad y defenderemos los derechos de cada persona, especialmente de niñas y niños. Haremos todo para que en Aguascalientes prevalezca un ambiente de justicia, paz y tranquilidad”, precisó.

SESIÓN SOLEMNE

En el marco de la conmemoración del 321 aniversario del municipio de Jesús María, la gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, reconoció el humanismo y esfuerzo de todos los habitantes de este municipio, cualidades que han hecho que esta tierra sea un referente para el estado. Durante la Sesión Solemne de Cabildo, en la que acompañó al alcalde José Antonio Arámbula López, la gobernadora reiteró que durante su gestión los jesusmarienses, y en general los habitantes de Aguascalientes, contarán con todo su apoyo y con el respaldo de un gobierno cercano.

REORGANIZACIÓN

Tras participar en la Reunión Nacional de Salud Pública, el titular del ISSEA, Rubén Galaviz Tristán, anunció ayer que Aguascalientes y en todo el país, a partir del ejercicio 2023, hay cambios en la forma de operar del sistema de salud, a fin de mejorar la capacidad de atención personalizada a su población responsable que asciende a 375 mil personas. De las tres jurisdicciones en que se dividía el funcionamiento del ISSEA, ahora surgen cuatro distritos, los cuales permitirán atender a los usuarios en los centros de salud de primer contacto, mismos que además serán reforzados con Unidades Especializadas para las patologías más recurrentes en cada zona.

FESTEJOS EN EL DESCUBRE

Este sábado 3 de diciembre se celebra el 26° Aniversario del Museo Descubre. Se invita a los ciudadanos a asistir con sus familias y disfrutar de un programa con más del 70% de actividades gratuitas, que darán inicio a partir de las 11:00 de la mañana. El Museo Descubre invita a partir el pastel de aniversario a las 16:30 horas y a disfrutar un concierto inolvidable a cargo del grupo musical “Luis Delgadillo y los Keliguanes” a las 17:00 horas. A las 18:45 horas se llevará a cabo el espectáculo de mapping y pirotecnia. Se cierra esta fecha con un vistazo al universo desde el Planetario y Observatorio del Museo Descubre con telescopios, a través del evento de astronomía más grande de México: “Noche de las estrellas”, que iniciará a las 19:00 horas.

DE VISITA POR LA UTMA

El presidente municipal de Aguascalientes, Leonardo Montañez, visitó la Universidad Tecnológica Metropolitana en donde realizó un recorrido por las instalaciones y conoció los diversos proyectos que se desarrollan actualmente en la institución, específicamente en áreas como robótica y nanotecnología. El alcalde reiteró la importancia de incentivar el interés de la juventud por la ciencia y la tecnología.

VAN POR MÁS ESTUDIANTES

La directora general del Instituto de Educación de Aguascalientes, Lorena Martínez Rodríguez, acudió a la Universidad Tecnológica de Calvillo, en donde dialogó con el rector, Eduardo González Blas, con la finalidad de generar estrategias para acrecentar la matrícula de estudiantes y alinear los planes de estudio a la demanda laboral de la región.

PRÓCER DESCONOCIDO

En avenida Adolfo López Mateos subsiste un busto anónimo. Las personas que diario transitan por la arteria pueden apreciar la cabeza de un hombre de cabello rizado y nariz aguileña pero nada saben de su origen ante la falta de una placa descriptiva. Se trata del ex presidente de México Adolfo Ruíz Cortines, y su ubicación no es aleatoria, pues la continuación de este eje vial lleva su nombre. Lamentablemente no se ha buscado reponer la placa que señale a quién pertenece el rostro de este personaje.

¿DE MADERA O DE PLÁSTICO?

A sabiendas que la delincuencia no descansa, se agrega el comentario de que la reposición de placas conmemorativas puede realizarse con materiales “anti- robo”, evitando el interés de los delincuentes por las placas metálicas, como sucedió con la del Jubileo del Año 2000 ubicada en la Catedral. En ese caso en particular, los policías detectaron oportunamente el robo, por lo que evitaron que esta pieza conmemorativa terminara en la fundición.

JUGUETES PARA LOS NIÑOS

Por tercer año consecutivo, el DIF Municipal de Jesús María y la Familia Brujos de Jesús María llevarán a cabo el Maratón del Juguete en su edición 2022, mismo que se llevará a cabo el próximo 11 de diciembre en la Plaza del Mueble de 11 de la mañana a 5 de la tarde, por lo que llaman al público en general, grupos y organizaciones civiles que deseen participar mediante la donación de juguetes, los cuales serán destinados a niños de escasos recursos con el propósito de brindarles momentos de ilusión y alegría esta Navidad.

BECAS EN PABELLÓN

El alcalde de Pabellón de Arteaga, Humberto Ambriz Delgadillo, entregó 717 becas a niños y jóvenes de nivel educación básica de primaria y secundaria, que destacaron en sus calificaciones y que requieren de algún tipo de apoyo para continuar sus estudios mediante el programa de Becas de Estímulo a la Educación para que no abandonen sus estudios por falta de recursos, otorgándoles un apoyo económico y una despensa de manera bimestral y poder contar con apoyo para transporte y alimentación.