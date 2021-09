VACUNACIÓN

Autoridades federales capacitaron a personal de la Secretaría de Salud, previo al inicio de la Campaña de Vacunación Contra la Influenza 2021-2022, programada para octubre. Se espera un biológico trivalente que combata el virus de la influenza AH1N1, AH2N3 y el tipo B; para ello, se ha dispuesto una logística especial, pues se dará preferencia a la aplicación de la vacuna contra el COVID-19 y, para quienes completen su esquema, tendrán que esperar por lo menos 14 días para recibir el biológico contra la influenza. En una primera etapa, se aplicará al personal médico y de salud, luego a grupos de población objetivo, como son los menores de 5 años, mujeres embarazadas y mayores de 60 años, especialmente si tienen comorbilidad o enfermedad crónica.

CINCO AÑOS CERCA

En una jornada más de informe de actividades, ahora sobre Desarrollo Integral, efectuado en la zona oriente de la ciudad, el gobernador Martín Orozco Sandoval anunció el rescate de espacios para la convivencia familiar en Villas de Nuestra Señora de la Asunción y dio a conocer la próxima inauguración del Centro de Acogimiento para Adolescentes, del DIF Estatal, donde se brindará protección y cuidado a menores de edad. Destacó, además, que, durante cinco años, ha sido un gobierno cercano a la gente, rodeado de las familias, quienes son la prioridad y el motivo de todas las políticas implementadas hasta hoy.

CIBERSEGURIDAD I

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Aguascalientes, a través de la Unidad de Inteligencia Cibernética, recomienda a la ciudadanía incrementar las medidas de seguridad en redes sociales y aplicaciones instaladas en el teléfono celular o al acceder a éstas en cualquier dispositivo electrónico. Hay que contar con una contraseña para ingresar al dispositivo y mantener actualizado el antivirus para evitar ser víctima de conductas antisociales en las redes. Se hace un llamado a tomar precauciones en redes sociales como evitar agregar o aceptar solicitudes de personas desconocidas. Es importante activar las medidas de privacidad para prevenir algún riesgo.

CIBERSEGURIDAD II

La Unidad de Inteligencia Cibernética recomienda no subir a redes sociales fotografías con uniforme escolar, ya sea del usuario o hijos, no mostrar datos personales como nombre completo, domicilio, teléfono personal, cuidar la información que se comparte en estos sitios y no publicar actividades personales en el momento en que se realizan. Para fomentar la cultura de la ciberseguridad, la Unidad recomienda, ante el robo o pérdida del dispositivo móvil, contar con un correo electrónico y contraseña para su posible localización. La población puede mandar mensaje al número de Whatsapp 449-390-32-81 para solicitar asesoría o reportar alguna situación.

CONTRA EL TRÁFICO ILEGAL

Con la finalidad de dar seguimiento a los temas en materia de movilización y de identificación individual del ganado, así como en sanidades, se realizó una reunión del Comité de Origen y Trazabilidad de Ganado Bovino del Estado, el cual está integrado por autoridades federales, estatales y organizaciones de productores. Ahí se acordó continuar con el Registro Electrónico de Movilización de Ganado, a fin de llevar un adecuado control de los traslados, en tanto que la ventanilla del Sistema Nacional de Identificación Individual de Ganado permite identificar el hato bovino del estado; con esto, se coadyuva a disminuir el abigeato y el tráfico ilegal de ganado.

SALUD CANINA Y FELINA

Para fomentar una tenencia responsable de mascotas, la PROESPA llevó a cabo la Caravana de la Salud Canina y Felina en la delegación Calvillito. Se realizaron pláticas de concientización, la atención en la clínica veterinaria a 80 mascotas, se realizaron 15 estéticas caninas, 80 esterilizaciones, de las cuales 15 fueron a felinos y 65 a caninos, y la vacunación antirrábica, de las cuales 70 fue a caninos y 10 a gatos. La caravana continuará activa y visitará todas las delegaciones del municipio para realizar ese tipo de prevenciones.

MATERIALES PELIGROSOS

Elementos de la Policía Estatal recibieron capacitación del H. Cuerpo de Bomberos del Estado en un curso teórico-práctico sobre la Atención de Primera Respuesta a Emergencias Químicas. Lo anterior, con la finalidad de tomar las medidas de precaución necesarias al momento de acudir a un siniestro en el que se pudiera registrar un derrame de sustancias peligrosas y proteger la vida de los involucrados. Además de la teoría, llevarán a cabo simulacros de control de fugas y derrame de material peligroso, en el que participarán cuatro elementos con el equipo encapsulado, haciendo delimitaciones de las zonas, roja, amarilla y verde, así como el rescate de una persona lesionada. Dicho curso tiene una duración de 12 horas, dividido en tres días.

MALES DEL CORAZÓN

En el marco del Día Mundial del Corazón, que se conmemora este 29 de septiembre, especialistas de la UAA emitieron una serie de recomendaciones con la finalidad de evitar enfermedades del corazón. El Dr. Adrián Jiménez Serrano explicó que la hipertensión arterial se ha convertido en un problema de salud pública, pues uno de cada tres adultos lo padece, mientras que 6 de cada 10 personas desconoce tener esa patología. Por lo anterior, recomendó a las personas acudir a revisiones médicas de manera regular, así como llevar una dieta rica en frutas, verduras, leguminosas y cereales, además de ejercicios en bicicleta y natación, entre otras actividades.