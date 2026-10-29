CIERRES VIALES

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal desplegará un operativo vial el viernes 30 de octubre con motivo del Desfile de Calaveras, con despejes a partir de las 15:00 horas y un recorrido desde la calle Francisco I. Madero hasta José F. Elizondo, a partir de las 19:00 horas. Los cierres abarcarán tramos de las avenidas López Mateos, Héroe de Nacozari y 28 de Agosto, así como calles del Centro. Como rutas alternas, se recomiendan las avenidas Aguascalientes, Convención de 1914, Alameda y Paseo de la Cruz, entre otras. El exhorto a la población es anticipar sus traslados y atender las indicaciones de la Policía Vial.

INNOVACIÓN EN SERVICIO PÚBLICO

Tres proyectos de la Secretaría de Innovación y Gobierno Digital de Aguascalientes fueron reconocidos en la edición 2026 de Las Más Innovadoras, organizada por Netmedia. Las iniciativas galardonadas fueron la Familia de Asistentes Virtuales, que utiliza inteligencia artificial para orientar a la ciudadanía; la Ventanilla Digital de Inversiones, que simplifica trámites para emprendedores, y Movilidad Urbana Inteligente, que permite consultar rutas y la ubicación del transporte público en tiempo real. La SIGOD destacó el trabajo conjunto entre dependencias estatales.

VISTIENDO A LA MUERTE

Inició el festival “Conmemorando a nuestros muertos”, que se desarrolla del 27 de octubre al 2 de noviembre en el Museo Nacional de la Muerte, con la premiación del concurso de vestuarios “Vistiendo a la Muerte”, una exhibición de xoloitzcuintles y un altar dedicado a las mascotas. La programación contempla concursos de calaveras literarias, exhibición de altares, exposiciones fotográficas, talleres familiares, cine, teatro y presentaciones de danza folclórica. También se realizará el XIII Certamen Internacional de Tunas, con agrupaciones de Países Bajos, Puerto Rico, Colombia y México.

RETÉN Y OBRAS

La Procuraduría de Protección al Ambiente determinó que era buena idea colocar este miércoles un retén para identificar los vehículos que no estuvieran al corriente con sus verificaciones y hacerlo justo en el tramo de la salida a Calvillo, a la altura de la empresa Valle Redondo. El operativo coincidió con los trabajos de rehabilitación de la red hidráulica que también se realizan en ese punto, y la combinación de ambas actividades públicas no solo provocó el consabido conflicto vial por el tráfico, sino que también generó riesgos de accidentes vehiculares.

CRISTALAZOS Y ROBOS

Vecinos de La Purísima, en la zona donde convergen las calles Mujer Mexicana, Madero y Pensador Mexicano, son víctimas constantes de cristalazos y robos, especialmente dirigidos contra quienes acuden ocasionalmente a restaurantes y centros de trabajo en las proximidades y consideran que ese lugar es confiable para estacionarse. Los ataques han sido frecuentes, al igual que los reportes; sin embargo, aún no cuentan con vigilancia preventiva ni con una presencia policial que permita reaccionar oportunamente. Demandan mayor vigilancia, pues, pese a que están integrados como Vecinos Vigilantes, los problemas de inseguridad persisten.

CRUCES FERROVIARIOS

El Municipio de Aguascalientes y Ferromex analizan adecuaciones en cruces ferroviarios a nivel para mejorar la seguridad vial y peatonal, informó Austria Dávila, directora general del Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN). Explicó que ya se identificaron puntos prioritarios para elaborar proyectos ejecutivos que permitan ordenar la circulación y prevenir accidentes. Las intervenciones conservarían los cruces a nivel, con mejoras en infraestructura y señalización. Ambas partes mantienen mesas de trabajo para definir aspectos técnicos, costos y responsabilidades de financiamiento.

DESAZOLVE NOCTURNO

El Municipio de Aguascalientes realizó un operativo de desazolve de la red sanitaria en el Centro de la ciudad para facilitar los trabajos de mantenimiento de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en su infraestructura subterránea. Las labores se efectuaron en los cruces de las calles Madero, Juárez, 5 de Mayo, Allende y Moctezuma, donde se retiraron el agua acumulada y los residuos. Participaron el Modelo Integral de Aguas de Aguascalientes (MIAA), con un camión Vactor; Bomberos Municipales, con bombas de succión, y la Policía Vial, que apoyó en el ordenamiento del tránsito para garantizar la seguridad.

DEFENSA PERSONAL

Mujeres de Jesús María reciben capacitación gratuita en defensa personal para aprender a reaccionar ante agresiones físicas, mediante un taller municipal que contempla nueve sesiones prácticas para participantes a partir de los 15 años. El programa, organizado por la Instancia de la Mujer en coordinación con la Secretaría del Deporte, incluye técnicas de control, desplazamiento, defensa ante golpes y agarres, así como movimientos para reducir lesiones durante una caída. La capacitación se imparte en la Unidad Deportiva Cielo Claro, los martes y jueves a las 16:00 horas, hasta el 24 de noviembre.

DESFILE EN CALVILLO

Este jueves 29 de octubre, a partir de las 17:00 horas, se cerrarán varias calles del centro de Calvillo con motivo del Desfile de Calaveras del CECyTEA, plantel Calvillo. El Municipio informó que las restricciones abarcarán tramos de las calles Juárez, Independencia, Abasolo, 5 de Mayo y Zaragoza, desde la Plazoleta de la Guayaba hasta Rayón, conforme a los segmentos señalados por las autoridades. Se exhortó a los automovilistas a retirar sus vehículos de las vialidades afectadas, pues las unidades estacionadas serán removidas con grúa, así como a tomar rutas alternas para evitar contratiempos.

VIVIENDA VERTICAL

La gobernadora Tere Jiménez inauguró la Torre Universidad Residencial, un desarrollo inmobiliario vertical ubicado en la colonia San José del Arenal, al norte de la capital. El proyecto, construido por Grupo RACSA, representó una inversión superior a los 200 millones de pesos y cuenta con 49 departamentos de una y dos recámaras, además de ocho locales comerciales en la planta baja. El edificio incorpora paneles fotovoltaicos para reducir el consumo eléctrico. Durante el evento, la mandataria destacó la importancia de atraer inversiones y ampliar la oferta de vivienda en el estado.

TRAYECTORIA UNIVERSITARIA

La UAA reconoció a 85 integrantes del personal administrativo de confianza por cumplir entre 10 y 35 años de servicio a la institución. Durante la ceremonia, el rector Juan Carlos Arredondo Hernández destacó la importancia del trabajo administrativo para el funcionamiento de la universidad y agradeció la dedicación de los homenajeados. En representación del personal reconocido, Mayra Medina Mayagoitia compartió su experiencia laboral y reflexionó sobre el significado de concluir una trayectoria profesional. El acto reunió a autoridades universitarias y familiares.