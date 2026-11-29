RECLUTAMIENTO MILITAR

La 14.ª Zona Militar en Aguascalientes lanzó la Convocatoria 2026 para quienes estén interesados en integrarse al Ejército Mexicano, con un ingreso mensual neto de 19 mil pesos. Las personas interesadas pueden consultar los requisitos y las bases en el Campo Militar No. 14-A “Cor. Salvador Cordero R.”: también pueden comunicarse a los números telefónicos 55 2704 4421 y 449 878 5795.

APOYOS HABITACIONALES

El Gobierno Municipal de Calvillo, en coordinación con la Congregación Mariana Trinitaria, abrirá del 30 de noviembre al 11 de diciembre la ventanilla para gestionar apoyos destinados al almacenamiento de agua y al mejoramiento de vivienda. Las personas interesadas deberán acudir a la planta alta de la Presidencia Municipal y presentar dos copias de su identificación oficial, una copia de la CURP, un comprobante de domicilio y la aportación correspondiente. La convocatoria busca facilitar el acceso de las familias a estos programas sociales.

TEMPORADA NAVIDEÑA

“El Cascanueces: La Experiencia en Vivo 2026” inició su temporada de presentaciones en el Teatro Aguascalientes, con la participación de la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes, la Escuela de Danza Georges Berard, bailarines profesionales invitados y el Coro Cantarte. La puesta en escena recrea la aventura de Clara en un mundo fantástico donde los juguetes cobran vida. Las funciones con música en vivo se realizarán el 29 de noviembre y los días 3, 4 y 6 de diciembre, con boletos de 180 a 250 pesos. Las presentaciones con música grabada tendrán lugar el 28 de noviembre y el 5 de diciembre, con precios de 80 a 150 pesos. Los boletos están disponibles en las taquillas del teatro y en Showticket.

DEFENSA PERSONAL

El Gobierno Municipal de Jesús María concluyó el Taller de Defensa Personal dirigido a mujeres, mediante el cual se impartieron técnicas de autoprotección y reacción ante situaciones de riesgo. La actividad fue organizada por la Instancia de la Mujer y la Secretaría del Deporte, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Durante la clausura, el alcalde César Medina señaló que la prevención de la violencia debe ser una tarea permanente y no limitarse al mes de noviembre.

LIMPIEZA PREVENTIVA

La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable realizó trabajos de limpieza y mantenimiento en el afluente del arroyo El Cedazo, ubicado en el cruce de la avenida Poliducto con la calle Ixtláhuatl, donde retiró residuos sólidos acumulados para evitar obstrucciones y favorecer el flujo del agua. Las labores forman parte de las acciones permanentes de conservación de cauces y prevención de riesgos. Asimismo, la dependencia exhortó a la ciudadanía a no arrojar basura en ríos y arroyos.

EVALUACIÓN ACADÉMICA

La Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA) concluyó la evaluación externa de los programas de Ingeniería Biomédica, Ingeniería Robótica y Licenciatura en Docencia del Idioma Inglés, como parte de sus procesos de reacreditación ante los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES). Robótica y Biomédica participan en su tercera evaluación, mientras que Docencia del Idioma Inglés llega a la séptima. El ejercicio busca reconocer fortalezas, identificar áreas de oportunidad y generar recomendaciones para fortalecer la calidad, pertinencia y actualización de la formación académica.

SUPERVISIÓN MUNICIPAL

El presidente municipal de Aguascalientes, Leo Montañez, recorrió las calles de la colonia Altavista, acompañado de integrantes de su equipo de trabajo, para supervisar las condiciones de los servicios públicos, la infraestructura hidráulica y la seguridad. El Municipio informó que estas visitas buscan identificar las necesidades de los habitantes y atender las problemáticas detectadas mediante el contacto directo con los vecinos.

NUEVOS EGRESADOS

Un total de 125 estudiantes de la Universidad Aurora recibieron sus certificados tras concluir su formación académica, durante una ceremonia encabezada por la gobernadora Tere Jiménez. Del total de egresados, dos corresponden a la Licenciatura en Derecho; 15, a la Maestría en Política y Gobierno; 100, a Neuroeducación, y ocho, a Relaciones Laborales y Seguridad Social. Asimismo, se entregaron reconocimientos a 23 estudiantes que obtuvieron los mejores promedios de sus respectivos programas académicos. La rectora de la institución, Jaqueline Anaí López Aguilar, exhortó a los nuevos profesionistas a aplicar sus conocimientos con ética, responsabilidad y compromiso social en beneficio de la comunidad.