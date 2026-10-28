BRIGADA DE EMPLEO

El Gobierno del Estado de Aguascalientes realizará una Brigada de Empleo en Cañada Honda este miércoles 28 de octubre, con el propósito de acercar oportunidades laborales a los habitantes de la comunidad y zonas aledañas. La jornada se llevará a cabo en la cancha de básquetbol Benito Juárez, en un horario de 9:00 a 14:00 horas, donde los asistentes podrán conocer las opciones de trabajo disponibles. Las personas interesadas en obtener mayor información sobre esta actividad pueden comunicarse al teléfono 449 971 94 01, extensión 5900.

FORO CARRANZA

El Foro Carranza será uno de los escenarios del Festival Cultural de Calaveras, con una programación musical que reunirá a agrupaciones nacionales e internacionales. Durante esta edición participarán bandas procedentes de Noruega, España, Bélgica, Corea del Sur, Estados Unidos, Perú, Chile, Colombia, Brasil, Uruguay, Venezuela y Trinidad y Tobago, además de artistas locales y de distintas regiones de México. La propuesta ofrecerá una variedad de géneros y expresiones musicales como parte de las actividades culturales organizadas con motivo de las celebraciones del Día de Muertos.

CARRETERAS SEGURAS

El sector de la construcción aglutinado en la CMIC Aguascalientes respaldó las demandas de los transportistas para contar con carreteras seguras, en buenas condiciones e incentivos fiscales. Su presidente, César Adrián Jaime Valdivia, pidió sensibilidad al Gobierno Federal y una respuesta ante la inseguridad y las condiciones que enfrenta el sector. Advirtió que las recientes movilizaciones pueden generar incrementos en los insumos de la construcción y desabasto de materias primas, en perjuicio de la actividad económica.

PREVENCIÓN DEL SUICIDIO

La UAA dio continuidad a las Jornadas para la Prevención del Suicidio Adolescente, que reunieron a estudiantes, familias, docentes y especialistas para impulsar acciones de atención temprana. En el encuentro se advirtió que el Estado mantiene una tasa de suicidios superior al promedio nacional y se destacó la importancia de detectar factores de riesgo. También, hubo avances de un modelo de intervención en secundarias públicas, orientado a fortalecer habilidades emocionales y facilitar el acceso a apoyo profesional; se pretende llevar la investigación a protocolos y políticas de prevención.

ELIMINAR TRÁMITES

El alcalde Leo Montañez firmó la adhesión del Municipio de Aguascalientes al Pacto Nacional para la Implementación de la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos, con el propósito de simplificar requisitos y reducir los tiempos de atención a la ciudadanía. El acuerdo contempla la homologación de trámites y servicios municipales conforme al marco jurídico nacional, así como el uso de herramientas tecnológicas para agilizar los procedimientos administrativos. Señaló que estas acciones deberán garantizar la transparencia, la protección de datos personales y la rendición de cuentas.

PARA LA MUJER

En el marco del Mes Rosa, el Municipio capital realizó una Jornada para la Mujer en el parque de Villas de Nuestra Señora de la Asunción, donde se ofrecieron más de 30 servicios y actividades gratuitas. Las asistentes recibieron asesoría jurídica, psicológica y de trabajo social, además de atención médica, orientación laboral y servicios de la Fiscalía Móvil. También se ofrecieron lentes a bajo costo, atención veterinaria, vacunación antirrábica y donación de plantas. La iniciativa busca acercar servicios a las colonias, prevenir la violencia y fortalecer la salud y autonomía de las mujeres.

COMPETENCIA Y CAPACITACIÓN

Un total de 27 barberos participaron en una competencia organizada en Jesús María, donde demostraron sus habilidades en cuatro categorías: New Barber, Taper con diseño, Fast Fade y Corte Creativo, esta última inspirada en el Día de Muertos. Los ganadores recibieron premios económicos y reconocimientos durante una jornada que reunió a profesionales y jóvenes interesados en este oficio. El alcalde César Medina anunció que el próximo Centro Vive para Jóvenes ofrecerá talleres de barbería para fomentar la capacitación, el emprendimiento y las oportunidades laborales entre las nuevas generaciones.