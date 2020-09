FERIA UNIVERSITARIA

En modalidad remota, la Universidad Autónoma de Aguascalientes inició las transmisiones por televisión e internet con motivo de la XXVI Feria Universitaria. “Memorias de Feria” fue el programa que abrió las actividades; en esta producción, se realizó un recorrido por los 25 años del más importante evento de vinculación de la UAA, cuyos orígenes se remontan al año 1993. La XXVI Feria Universitaria continuará este domingo 27 de septiembre con la inauguración oficial y una programación continua de 12 a 18 horas, que se difundirá por medio de UAA TV a través de la señal abierta del canal 26.2, así como por las redes sociales de la UAA.

POLIFONÍA UNIVERSITARIA

La Universidad Autónoma de Aguascalientes inició la segunda temporada del programa cultural Polifonía Universitaria 2020 que, en esta ocasión a causa de la contingencia por Covid-19, celebrará presentaciones en vivo, pero sin público. La audiencia podrá ver los conciertos a través del perfil de Facebook de Difusión Cultural del 24 de septiembre al 10 de diciembre. Esta temporada consta de ocho conciertos de diversos géneros musicales, como el folk, rock, jazz, blues, soft pop, música tradicional mexicana y música de cámara.

ATENDER SÍNTOMAS DE COVID

Alrededor de 20 mil llamadas ha recibido el ISSEA en las líneas telefónicas que, desde el inicio de la pandemia por COVID-19, el Gobierno del Estado puso a disposición para atender a los ciudadanos que presentan síntomas. Las autoridades estatales de salud siguen exhortando a los ciudadanos a que si presentan alguno de los síntomas más recurrentes como son dolor de garganta, fiebre, tos, pérdida de los sentidos del gusto y/o el olfato, dificultad para respirar, entre otros, llamen a las líneas de atención: 449 453 4583, 449 352 0915, 449 105 5974 y 449 910 2106.

ENCHÚLAME LA CUADRA

Se realizó un Enchúlame la Cuadra más en Jesús María. El fraccionamiento Arboledas fue el que recibió este sábado la atención integral con el Enchúlame la Cuadra, en el cual a los vecinos del lugar se les ofreció pintar las fachadas de sus casas además de atender peticiones que tienen que ver con servicios públicos. Asimismo, la Instancia de la Juventud facilitó pláticas para la prevención de embarazos en adolescentes y jóvenes, así como información para participar en el taller para evitar el suicidio; por su parte la Instancia de Cultura abrió puertas de la Casa de Música para que asistan a las clases de iniciación artística.

SIN AGUA

Otra vez, los vecinos de Claustros de Loma Dorada reportaron que no han tenido agua potable en los últimos 4 días, si acaso les han caído unas cuantas gotas –literal- en cubetas que tienen preparadas para guardar, pero obviamente no han podido tener ni siquiera una llena. Se sabe que es molesto, dijeron, estar constantemente con el mismo reporte, pero insisten en que es desesperante para ellos no tener el vital líquido siquiera para lo mínimo como es lavarse las manos, trastes, ropa y para el sanitario. Si bien el problema es en todo el fraccionamiento, los vecinos que se quejan viven en calles como Cerrada El Bosque y Loma Dorada.

OTRA FUGA DE AGUA

Vecinos del fraccionamiento Solidaridad II vuelven a hacer un llamado a los directivos de la concesionaria Veolia para que atienda la fuga de agua que se encuentra en la calle Tlazalhan a la altura del número 116 entre calles Ixtlahuatl y Xiuhnel y evitar el desperdicio del vital líquido.

DONAN MEDICAMENTOS

El Presidente del DIF Municipal, Ramón Jiménez Peñaloza se reunió con Mario Tabares Mora, representante de Comercializadora Alpacel quien donó medicamentos a esta institución para distribuirlos a personas que lo necesiten…

URGE PODAR ÁRBOLES

Habitantes de la colonia San Marcos piden el apoyo de la Secretaría de Servicios Públicos Municipal para que ayuden a podar unos árboles que casi llegan a un transformador de la Comisión Federal de Electricidad y a los cables de alta tensión, que se ubican en la calle Rincón en el número 423 entre Emiliano Zapata y Talamantes.

TAMBIÉN EL SEGUNDO

Automovilistas que constantemente señalan que el Tercer Anillo de Circunvalación está semidestrozado en su pavimento o asfalto, lo que hace complicado el tránsito vehicular, sobre todo cuando se requiere pasar por el lado norte y oriente de la ciudad, se han dado cuenta que también ha faltado mantenimiento también en el Segundo Anillo, para muestra el tramo de Avenida Constitución hasta Miguel Ángel Barberena Vega, pues donde no hay baches hay bordos que hacen peligrosa la vía, tanto para automovilistas, pero más aún para quienes osan viajar en bicicleta. Lastimosamente se ha anticipado que hay escasos recursos económicos en el Municipio y será complicado su mantenimiento inmediato.

CONTROLAR ENTRADA Y SALIDA

En pos de la aplicación del orden en el Centro Comercial Agropecuario, se desarrollan ya sin mayores contratiempos las obras para la construcción de las islas para la colocación de casetas de cobro en cada una de las puertas de este mercado, con el propósito de controlar la entrada y salida de vehículos y de esta manera haya espacios para que los clientes se puedan estacionar y no mas los trabajadores, quienes a su vez tendrán su espacio para dejar sus vehículos. Esto es posible gracias a que los comerciantes inconformes con esta medida de poner orden al interior del CCA perdieron su amparo que habían interpuesto una vez que el juez determino que no había razones para detener el proceso de obra y se espera que en dos meses más esté concluida.

TOMAN PROTESTA

Aguascalientes es el séptimo Estado de las 32 entidades federativas del país que tiene representación en el Comité Político Nacional del Movimiento Juvenil Mexicano A.C, organización priista que preside el Ulises Pat Tamayo. Como parte de las actividades para conmemorar el natalicio de Plutarco Elías Calles, fundador del PNR hoy PRI, con la presencia del presidente Ulises Pat Tamayo, en un evento que predomino el ánimo y el entusiasmo les tomó la protesta estatutaria a: presidente Luis Raúl Delgado Larios y la secretaria general, Silvia Kareni Reyes Rosas, además de Diego Alejandro Valdivia, como subsecretario de propaganda y comunicación.