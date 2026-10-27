NUEVA TARJETA

La nueva Tarjeta YoVoy para trabajadoras del hogar permitirá reducir los gastos de transporte público de mujeres que diariamente se trasladan a distintos puntos de la ciudad para realizar labores domésticas. El apoyo está dirigido a quienes utilizan varias rutas de autobús durante su jornada laboral. Para obtenerlo, las interesadas deben presentar identificación oficial, constancia de vigencia de derechos del IMSS, carta del empleador y comprobante de domicilio reciente. El trámite es gratuito y se realiza en las oficinas de la Agencia de Movilidad, de lunes a viernes, de 8:00 a 15:00 horas.

CENTRO DE INNOVACIÓN

La gobernadora Tere Jiménez inauguró el Centro de Innovación, Desarrollo e Inteligencia Agroempresarial del Instituto Tecnológico El Llano Aguascalientes, durante la celebración del 48 aniversario de la institución. La nueva infraestructura, que requirió una inversión superior a 13 millones de pesos, permitirá fortalecer la investigación científica, la formación profesional y el desarrollo de soluciones tecnológicas para los sectores agroindustrial y empresarial. Durante la ceremonia también se reconoció a estudiantes destacados en competencias científicas y tecnológicas, así como a personal docente y administrativo por sus años de servicio.

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

El presidente municipal de Aguascalientes, Leo Montañez, supervisó la construcción de una cancha de fútbol con pasto sintético en el parque Luis Donaldo Colosio, ubicado en el fraccionamiento López Portillo. La obra, que responde a solicitudes vecinales, representa una inversión superior a 7 millones 675 mil pesos, provenientes de recursos federales. Los trabajos incluyen preparación del terreno, colocación de base compactada, carpeta asfáltica e instalación de pasto sintético. La cancha tendrá medidas profesionales y estará disponible en las próximas semanas para niñas, niños y jóvenes.

NIÑOS PAJAREROS

La UAA fue sede virtual del Segundo Encuentro Latinoamericano de Niñas y Niños Pajareros, realizado en el Centro de Educación Media, Plantel Norte, en Rincón de Romos, como parte del Festival de las Aves de Aguascalientes. Participaron delegaciones infantiles y juveniles de Perú, Argentina, Colombia y México, además de 25 integrantes de colectivos locales dedicados al avistamiento de aves. Durante la jornada compartieron experiencias y registros de especies. La actividad busca fomentar la educación ambiental, la conservación de la biodiversidad y el contacto de niñas, niños y adolescentes con la naturaleza.

RIESGOSA PENUMBRA

La falta de iluminación y adecuada señalización en los trabajos de ampliación de la prolongación Héroe Inmortal, en el tramo donde se reducen los carriles de circulación en el sentido de sur a norte, ya evidencia los percances vehiculares de conductores que ya se impactaron contra el camellón central que luce fracturado, además de las barreras de contención plásticas en color anaranjado que ya se encuentran rotas a causa de los múltiples impactos. Antes de que ocurra una tragedia, debe señalizarse e iluminarse este punto crítico de la arteria.

CABILDO ABIERTO

El gobierno municipal de Aguascalientes llevará a cabo una sesión abierta de Cabildo el próximo miércoles 11 de noviembre en punto de las 12:00 horas, en la cual ciudadanos tendrán el espacio para presentar propuestas y peticiones al Ayuntamiento acerca de los temas de interés y competencia de las autoridades municipales. Las personas interesadas en participar en este foro deberán formular su solicitud por escrito y entregarla antes del 4 de noviembre en la Secretaría del Ayuntamiento, ubicada en Palacio Municipal.

EQUIPAMIENTO OPERATIVO

El municipio de Jesús María entregó ocho nuevas unidades a la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (CAPAS), consistentes en cinco camionetas y tres motocicletas, para agilizar la atención de reportes ciudadanos y los trabajos de mantenimiento y reparación de la infraestructura hidráulica. El alcalde César Medina Cervantes señaló que el equipamiento permitirá ampliar la capacidad operativa del organismo y reducir los tiempos de respuesta ante las solicitudes de la población. CAPAS es dirigido por César García.

CALENDARIO DE PAGOS

La delegación de la Secretaría de Bienestar dio a conocer el calendario de pagos del bimestre noviembre-diciembre de 2026 para los programas de Adultos Mayores, Mujeres Bienestar, Personas con Discapacidad, Madres Trabajadoras y Sembrando Vida. Su titular, Aldo Ruiz Sánchez detalló que la dispersión de recursos comenzará el martes 3 de noviembre y concluirá el viernes 27, conforme a la letra inicial del primer apellido de los beneficiarios. El funcionario recomendó consultar el calendario oficial para identificar la fecha correspondiente al interés particular de cada persona.

PARLAMENTO JUVENIL

El Congreso de Aguascalientes realizó el Parlamento Juvenil 2026, con la participación de 27 jóvenes que presentaron, discutieron y votaron propuestas legislativas sobre asuntos de interés público. Durante la jornada se abordaron temas como derechos humanos, igualdad de género, educación, cultura, ciencia, tecnología, salud, seguridad y desarrollo económico. Entre las iniciativas destacaron la prevención del ciberacoso, la protección de adultos mayores, el combate a las extorsiones mediante montachoques y el apoyo al sector artesanal. El ejercicio permitió a los participantes conocer el proceso legislativo y fomentar su participación ciudadana.