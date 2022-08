BAILARON LOS ABUELOS

El Municipio de Aguascalientes rindió un homenaje a los adultos mayores con motivo de su día con el tradicional “Baile del Día de los Abuelos” que organizó el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Municipal. El festejo se realizó en el Foro de las Estrellas en donde se dieron cita alrededor de 4 mil personas. En su mensaje, Rita Verónica Cruz Medina, directora general del DIF Municipal, destacó el importante papel que tienen los adultos mayores al interior de las familias como los principales transmisores de valores a las nuevas generaciones además de ser una fuente inagotable de experiencias y tradiciones.

SESIONARON REGIDORES

En sesión ordinaria de la Comisión Permanente de Desarrollo Social, se analizaron las cuotas de recuperación de las actividades o servicios que presta la Secretaría de Desarrollo Social, a través de la Dirección de Activación Física, Recreación y Deporte con la finalidad de eliminar el cobro de algunas actividades y hacerlas más accesibles a la población. En este sentido, el secretario de Desarrollo Social, Luis León Méndez, presentó la propuesta para eliminar algunas cuotas de recuperación, no aplicables, vigentes en el artículo 43 de la Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes 2022, y así favorecer la apropiación de los espacios deportivos.

EL CASO DE LUGO

La Sala Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial determinó liberar de sanción al ex dirigente del Partido Revolucionario Institucional, Antonio Lugo Morales; lo anterior en referencia a las acusaciones hechas por Citlalli Rodríguez, Norma Guel y Verónica Romo, en donde lo señalaban por haber cometido violencia política en razón de género contra ellas. Respecto a lo denunciado por Citlalli, los magistrados aseguraron que las expresiones emitidas por Lugo no pertenecen al supuesto delito señalado. En el caso de Verónica Romo y Guel Saldívar, los togados consideraron que no existe calumnia en las declaraciones vertidas por el hoy ex presidente del PRI. Por lo anterior, ya no pagará la simbólica multa de poco más de 4 mil pesos que le había sido impuesta. Hasta el momento ninguna de las mujeres del partido se ha pronunciado al respecto.

RECONOCIMIENTO

Al asistir al Primer Encuentro Académico Interinstitucional de Trabajo Social “El cambio llega a través de la acción”, el director general del Instituto de Educación de Aguascalientes, Ulises Reyes Esparza, señaló que el personal de trabajo social que labora en las escuelas es fundamental para el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes. En el evento que fue organizado por el Colegio de Trabajadoras Sociales Hidrocálidas A.C., el titular del IEA reconoció la noble labor que desempeñan las y los trabajadores sociales en Aguascalientes, pues detalló que hacen equipo con maestras y maestros para permanecer cerca de las familias, atender situaciones y ofrecer acompañamiento, orientación y canalización.

LICENCIAS DE CONDUCIR

Este sábado, personal de la Unidad de Trámite de Licencias de Conducir visitará la delegación de Calvillito, con la finalidad de que las personas de dicha zona de la ciudad puedan tramitar por primera vez su licencia o, en su defecto, reponerla o renovarla según sea el caso. La invitación es la calle Alfredo Torres, número 101, en el Barrio de la Iglesia, con un horario de las 08:00 a las 11:00 horas.

INVESTICREACIÓN

La Universidad Autónoma de Aguascalientes llevó a cabo de manera virtual el primer Coloquio Universitario de Investicreación Artística Contemporánea, a fin de intercambiar experiencias culturales y conocimientos acerca de esta nueva metodología de investigación artística en el ámbito de la Educación Superior. La investicreación tiene como objetivo vincular el arte con la investigación formal y otorgarle validez en términos académicos. En este encuentro se reunieron un total de 15 universidades de diversas partes del país e incluso algunas internacionales como la Universidad de Valparaíso de Chile, el Instituto Universitario Patagónico de las Artes de Argentina, la Universidad de Granada y la Red de Investicreación Artística.

SEGURIDAD EN ASIENTOS

Durante la sesión de la Mesa Estatal para la Construcción de la Paz que se llevó a cabo en el municipio de Asientos, el presidente municipal, Juan Manuel González Mota, reconoció los resultados que se han obtenido a través del Operativo Escudo, lo que ha permitido que dicha entidad se mantenga segura. González Mota agradeció el apoyo que, a través de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, de la Guardia Nacional y Ejército Mexicano, se brinda al Municipio a su cargo, así como a la inmediata respuesta de las policías municipales a través del Mando Coordinado cuando se registra algún evento de alto impacto. Sostuvo que gracias a los trabajos de seguridad en esa demarcación se ha logrado mantener la tranquilidad de sus habitantes, pues a pesar de los eventos que se han registrado en ese municipio y de las armas que se han asegurado, ninguno de los elementos ha sufrido daño alguno.

BIRRIA EN RINCÓN DE ROMOS

El alcalde de Rincón de Romos, Javier Rivera Luévano, informó que los días 15, 16, 17 y 18 de septiembre se realizará el Tercer Festival de la Birria que contará con la participación de representantes de los estados de Hidalgo, San Luis Potosí, Querétaro, Jalisco y Zacatecas. En estos festejos, los participantes podrán degustar variantes de esta tradicional receta. El evento será gratuito y la sede será el jardín y la explanada principal. Se presentarán grupos musicales como “Rayito colombiano” y habrá un concurso a la mejor birria.

LLAMADO AL ALCALDE

El diputado Juan José Hernández, presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos del Congreso del Estado, hizo un llamado al presidente municipal de Aguascalientes, Leonardo Montañez, y a la concesionaria Veolia para atender la falta de agua en varios fraccionamientos. Señaló que si a los usuarios no les llega por la red, deberían instrumentar acciones que lleven el vital líquido a través de pipas.