APOYO PARA ELLAS I

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la gobernadora Tere Jiménez destacó que Aguascalientes cuenta con nueve Casas Rosas, 365 Puntos Seguros, la Policía Rosa y las Agentes Rosas. Informó que durante el primer trimestre de 2026 no se registraron feminicidios en la entidad. También resaltó el otorgamiento de créditos y apoyos para emprendedoras, la modernización del Hospital de la Mujer, los tratamientos gratuitos contra el cáncer de mama y cervicouterino, así como los programas educativos, deportivos y de atención a las adultas mayores.

GIGANTE DE LA SALUD

El programa El Gigante de la Salud estará presente este jueves 26 de noviembre en cinco municipios de Aguascalientes, con un horario de atención de 9:00 a 15:00 horas. En Calvillo, la jornada se realizará en la calle Valentín Gómez Farías, en Mesa del Roble; en El Llano, en la plaza principal de Sandovales, sobre la calle Laurel; y en Rincón de Romos, en la Casa de Salud de Mar Negro, ubicada en Niños Héroes 116. En Pabellón de Arteaga, la atención se brindará en la Casa de Salud de la colonia Ojo Zarco, mientras que en Asientos se instalará un punto de atención sobre la calle Principal, frente a la biblioteca Jaime Nunó, en la comunidad de Plutarco Elías Calles.

APOYO PARA ELLAS II

El Gobierno estatal informó que, mediante programas de financiamiento y emprendimiento, 4 mil 756 empresarias fortalecieron sus negocios con créditos del SIFIA, mientras que 8 mil 500 mujeres recibieron apoyos para insumos y maquinaria. Asimismo, 3 mil 541 jefas de familia accedieron a financiamientos sin intereses y 640 beneficiarias obtuvieron herramientas para el autoempleo. En el sector rural, 687 campesinas recibieron apoyos para la producción ovina, 164 agricultoras obtuvieron equipamiento y más de 6 mil 200 mujeres fueron beneficiadas con semillas y plantas para diversificar cultivos.

MUJERES EMPRENDEDORAS

Con la participación de 35 mujeres emprendedoras, la UAA realizó un mercadito para impulsar la autonomía económica femenina, como parte de la Jornada de Empoderamiento y Cultura de Paz. Durante las actividades también se efectuó la entrega simbólica de despensas a Contacto Renal, organización que brinda acompañamiento a familias de pacientes con insuficiencia renal. La iniciativa fue organizada por el Centro de Ciencias Sociales y Humanidades y el Colectivo de Mujeres Universitarias Unidas, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

NUEVO CONTACTO

A partir del martes 1 de diciembre de 2026, el Municipio de Aguascalientes habilitará el 449 117 66 87 como nuevo número oficial de WhatsApp del Centro de Contacto Digital 072 para recibir reportes ciudadanos. El número anterior, 449 508 98 98, quedará fuera de servicio. Las solicitudes recibidas serán canalizadas a las áreas municipales correspondientes para su atención. A través de esta herramienta, la población podrá compartir ubicaciones, fotografías, audios y videos que permitan precisar las características de los reportes. Las autoridades municipales exhortaron a actualizar el contacto.

TECOLOTE LLANERO

Un ejemplar de tecolote llanero fue rescatado en oficinas del Ayuntamiento de Aguascalientes, donde fue localizado desorientado y con dificultades para volar debido a una lesión en una de sus patas. Tras recibir una solicitud de apoyo, personal capacitado realizó la valoración del ave y le proporcionó atención especializada para estabilizarla y favorecer su recuperación. Una vez confirmada la mejoría de su condición física, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) autorizó su liberación para reincorporarla a su hábitat natural, donde podrá continuar su desarrollo en libertad.

ENCUENTRO NACIONAL

La presidenta del DIF Estatal, Aurora Jiménez Esquivel, participó en el inicio de las actividades del XXVI Encuentro Nacional de Alimentación y Desarrollo Comunitario 2026, realizado en el estado de Chiapas, donde intercambió experiencias y estrategias de trabajo con representantes de los sistemas DIF de distintas entidades del país. Durante el encuentro, celebrado en la plaza de la Paz, sostuvo una reunión con María del Rocío García Pérez, titular del Sistema Nacional DIF, así como con presidentas, directoras y directores de los organismos estatales, con quienes compartió experiencias.

CULTURA HÍDRICA

La Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (CAPAS) de Jesús María obtuvo el Premio Nacional de Cultura Hídrica 2026 por sus programas “Fontanero en tu Hogar” y “Cuadrilla Rosa”, orientados a mejorar la atención ciudadana y acercar los servicios hidráulicos a las familias del municipio. El galardón fue entregado durante la XXXVIII Convención Anual y Expo ANEAS 2026, celebrada en Querétaro, donde se distinguieron las iniciativas que promueven una mejor gestión del agua y la atención de las necesidades de la población mediante programas con enfoque social.