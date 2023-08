EN EL BENITO DENA

El Servicio Nacional del Empleo en Aguascalientes informó que el lunes 28 de agosto se realizará una brigada de empleo en el fraccionamiento Benito Palomino Dena, con más de 1,000 vacantes de diversas empresas para perfiles variados. La Secretaría de Desarrollo Económico convoca a participar ofreciendo oportunidades laborales en un solo lugar. La cita es de 9:00 a 14:00 hrs. en Gilberto López Velarde No. 314, con requerimientos de identificación, CURP y solicitudes de empleo. La iniciativa del Servicio Estatal y Nacional de Empleo se dirige a mayores de 18 años con formación desde primaria hasta profesional, abarcando puestos operativos, técnicos y a nivel licenciaturas.

PLACAS NUEVAS

La Secretaría de Finanzas estatal presentó el Programa de Canje de Placas Voluntario 2023, que permite a quienes pagaron el control vehicular hasta mayo obtener placas nuevas, ahorrando tiempo y dinero. Más de 27 mil contribuyentes ya se unieron, según lo informó Alfredo Martín Cervantes García, titular de Finanzas. Para facilitar el proceso, se organiza la gira «SEFI en tu Municipio» en Tepezalá los días 28 y 29 de agosto y en Pabellón de Arteaga el 25 y 26 de septiembre, de 9:00 a.m. a 2:00 p.m. Módulos fijos en Calvillo, Rincón de Romos, Cosío y Jesús María también ofrecen el canje. Para más detalles, acceder a redes de SEFI o llamar al 070.

VARIEDAD DE REFORMAS

La Comisión de Justicia del Congreso de Aguascalientes que encabeza el diputado Francisco Sánchez Esparza, aprobó reformas en la Ley Orgánica de la Fiscalía para mejorar la calidad del servicio redistribuyendo la carga de trabajo. También se avaló una reforma en el Código Penal para responsabilizar penalmente a personas jurídicas y establecer medidas de «compliance». Se presentó adicionalmente una reforma en la Ley del Notariado busca modificar requisitos para otorgar Fiat notarial. Adicionalmente, se aprobaron dos dictámenes separados para agravar delitos de homicidio y lesiones calificadas contra elementos de seguridad pública y aumentar la punibilidad del homicidio en riña. Los dictámenes están en proceso legislativo en la Junta de Coordinación Política.

REUNIDOS POR LA TRANSPARENCIA

Los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Aguascalientes, Antonio Martínez Romo, y de la Contraloría del Estado, Juan Pablo Gómez Diosdado, se reunieron para fortalecer la cooperación y reafirmar su compromiso de gestionar los recursos públicos de manera transparente y beneficiosa para la población. La reunión se llevó a cabo en un ambiente cordial y de colaboración total, con el objetivo de abordar las necesidades de la ciudadanía dentro de los límites de sus responsabilidades institucionales.

ATENCIÓN PSICOLÓGICA GRATUITA

El Instituto Municipal de Salud Mental en Aguascalientes ha introducido la Telepsicoterapia para ofrecer terapias psicológicas gratuitas a personas con discapacidad motriz, adultos mayores y habitantes de zonas rurales. Esta modalidad permite acceso las 24 horas y los 365 días del año, a través de psicólogos profesionales con experiencia en salud mental. Las personas que necesiten atención emocional o conozcan a alguien que la requiera pueden utilizar la línea (449) 910-10-99.

QUEJA NO PROCEDENTE

El Tribunal Electoral confirmó la resolución CG-R-20/23 del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes. Humberto Ambriz Delgadillo, presidente Municipal de Pabellón de Arteaga, impugnó el acuerdo que resolvía un procedimiento sancionador debido a una queja presentada por él mismo. Argumentó violación al artículo 25 del Pacto de San José, al no garantizarse un recurso efectivo para proteger su derecho político-electoral y al obstruir su derecho al voto pasivo al señalar conductas no contempladas en la norma electoral. Alegó violación al derecho a la administración de justicia al declararse incompetente para conocer del caso. El Tribunal confirmó la resolución argumentando que la calumnia no es infracción electoral fuera de proceso electoral y que el Consejo actuó correctamente al desechar la queja. Se afirmó que existe un recurso para proteger la honra y dignidad en la legislación estatal.

LUMINARIAS

Persisten las fallas en el servicio de alumbrado público en las calles Libertad y Plan de Ayutla, en la Zona Centro de la ciudad de Aguascalientes. Las luminarias no encienden, dejando estas calles en penumbras durante las noches de manera recurrente, por lo cual es importante que haya una revisión detallada de cuál es la causa de los constantes apagones.

ZONA CONGESTIONADA

La congestión vehicular que se genera en la zona del primer anillo al exterior de la central de autobuses por las paradas continuas de camiones urbanos y taxis es severa, generando un nudo vial en el cruce semaforizado de esta vía con Quinta Avenida. Lo peor es que las unidades realizan subidas y bajadas en el segundo carril de circulación, poniendo en peligro a los usuarios que toman o bajan de las unidades.

¿SATISFECHOS?

Según el INEGI, el balance anímico de la población en julio 2023 se ubicó en un rango de -10 a 10. El 3.7 % mostró un balance negativo, 23.5 % un positivo pero bajo cinco, y 72.8 % un positivo mayor a cinco. El promedio fue 6.4, siendo mayor en hombres (6.6) que en mujeres (6.2). La satisfacción con la vida urbana obtuvo 8.3 de promedio en una escala de 0 a 10. Sin embargo, el 9.7 % se siente insatisfecho o poco satisfecho. Las áreas personales generaron más satisfacción que las públicas. Relaciones y ocupación tuvieron promedio de 8.7; vivienda y logros, 8.6 y 8.5 respectivamente. Salud y perspectivas futuras lograron 8.4; nivel de vida, 8.2; tiempo libre, el menor evaluado con 7.8. En lo público, seguridad ciudadana fue baja (5.3), satisfacción con el país obtuvo 7.2, ciudad de residencia 7.5 y vecindario 8.