RIESGOS NUTRICIONALES

El consumo de suplementos nutricionales sin supervisión médica puede provocar daños hepáticos y renales en adultos mayores, advirtió Darío Alejandro Sandoval Valdez, geriatra y nutriólogo clínico. Durante el 7.º Congreso Regional Centro Bajío de Geriatría y Gerontología, realizado en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, señaló que algunos productos carecen de respaldo científico. Recomendó consultar a especialistas antes de consumirlos, pues las fórmulas deben seleccionarse según las necesidades nutricionales, las condiciones de salud y la capacidad alimentaria de cada paciente para evitar riesgos.

REHABILITACIÓN VETERINARIA

El Hospital Veterinario Municipal de Aguascalientes inaugurará en los próximos días un área de rehabilitación física para perros y gatos con problemas de movilidad, equipada con aparatos de electroterapia, láser veterinario y obstáculos terapéuticos, entre otros instrumentos. El anuncio fue realizado por el alcalde Leo Montañez en vísperas del primer aniversario del hospital, que se celebrará el 3 de noviembre. El servicio busca favorecer la recuperación de las mascotas y mejorar su calidad de vida.

CALLES RENOVADAS

La gobernadora Tere Jiménez entregó tres calles pavimentadas con concreto hidráulico en El Tildío, El Moquete y Santa Rosa, comunidades del municipio de El Llano, en beneficio de mil 746 habitantes. Las obras incluyeron banquetas accesibles, guarniciones, cruces peatonales seguros y mejoras en las redes de agua potable, alcantarillado y drenaje. Acompañada por autoridades estatales y municipales, la mandataria reiteró su compromiso de continuar impulsando infraestructura que mejore la movilidad, seguridad y calidad de vida de las familias.

INCLUSIÓN SOCIAL

El DIF Municipal de Aguascalientes ofrecerá un curso de Lengua de Señas Mexicana, nivel I, a partir del 5 de noviembre, todos los jueves, de 8:00 a 10:00 horas. Las inscripciones estarán abiertas del 26 de octubre al 4 de noviembre, con una cuota de recuperación de 100 pesos. Para mayores informes, está disponible el teléfono 449 153 0980.

APOYOS HÍDRICOS

El Gobierno de Calvillo entregó apoyos del Programa de Suministro e Instalación de Tinacos, con el propósito de mejorar las condiciones de las viviendas y facilitar el almacenamiento de agua en los hogares del municipio. La entrega se realizó a través de la Secretaría de Desarrollo Social, como parte de las acciones municipales dirigidas a atender las necesidades básicas de las familias. El presidente municipal, Daniel Romo Urrutia, destacó la importancia de impulsar programas sociales enfocados en los servicios básicos y que contribuyan a la economía familiar.

APOYO AGRÍCOLA

Un total de 80 productores agrícolas de Jesús María recibieron apoyo de avena como parte de un programa que benefició a 200 trabajadores del campo de Aguascalientes, Jesús María y Calvillo, con respaldo de la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial (SEDRAE). J. Guadalupe Valtierra Pérez, titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario y Rural de Jesús María, señaló que el apoyo busca fortalecer las actividades agropecuarias y contribuir a la economía de las familias productoras.

PUBLICACIONES UNIVERSITARIAS

La UAA aprobó 16 nuevas obras editoriales para su publicación en 2027, en formatos impreso y digital. El Comité Editorial evaluó 20 propuestas y seleccionó las que se integrarán al catálogo institucional. La directora general de Difusión y Vinculación, Silvia Mata Zamores, destacó que estas publicaciones permitirán difundir investigaciones, aportaciones científicas y creaciones culturales de docentes, investigadores y estudiantes, fortaleciendo la presencia universitaria en la sociedad.