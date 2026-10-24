SEGURIDAD VIAL

El Gobierno Municipal de Jesús María impartirá talleres de manejo consciente en todas sus delegaciones para prevenir accidentes y fomentar la seguridad vial entre los usuarios de scooters y bicicletas eléctricas. La campaña, a cargo del Equipo de Prevención del Delito de la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad, contempla recomendaciones como respetar una velocidad máxima de 25 kilómetros por hora, transportar únicamente a una persona por vehículo y utilizar luces o elementos reflejantes durante la noche.

LIMPIEZA AMBIENTAL

La asociación Guardabosques de Los Cobos convocó a la ciudadanía a participar este sábado 24 de octubre, de las 9:00 a las 12:00 horas, en una jornada de limpieza en el bordo de la presa de Los Parga, con el propósito de retirar residuos y mejorar el hábitat de las aves migratorias que llegan a la región. Los participantes deberán llevar sombrero, agua para hidratarse y guantes. La iniciativa busca promover el cuidado de este espacio natural y proteger a las especies que lo utilizan como refugio, fuente de alimento y lugar de descanso.

FUTURO ACADÉMICO

En el marco de los 50 años de su creación, la Licenciatura en Sociología de la Universidad Autónoma de Aguascalientes apuesta por su permanencia y continuidad, subrayó el rector Juan Carlos Arredondo Hernández, quien afirmó que sería un error prescindir de una disciplina que permite comprender las problemáticas sociales y fomentar el pensamiento crítico. La carrera enfrenta retos de matrícula y cambios tecnológicos, por lo que la institución plantea revisar sus modelos de formación sin renunciar a su aportación científica y social.

SOLIDARIDAD INFANTIL

El presidente municipal de Calvillo, Daniel Romo Urrutia, encabezó la premiación del Concurso de Recolección de Tapitas de Plástico, iniciativa impulsada por dicho Ayuntamiento y orientada a fomentar la solidaridad y apoyar a niñas, niños y adolescentes que enfrentan el cáncer. El primer lugar fue para el Jardín de Niños Carmen Ramos, de Ojocaliente; el segundo, para el Colegio Independencia, y el tercero, para el Colegio Kennedy. El alcalde agradeció la participación de estudiantes, docentes y familias.

TAXIS VACÍOS

Los taxistas que transitan por la zona centro de la ciudad y hacen parada sobre la calle Madero, en la Plaza Principal, llaman la atención de quienes caminan por la zona mediante el sonido del claxon, en busca de pasajeros durante las mañanas. La falta de usuarios en horas de baja demanda provoca una concentración excesiva de unidades, que incluso permanecen estacionadas como si se tratara de un sitio de taxis.