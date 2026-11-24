CRECIMIENTO ECONÓMICO

La economía de Aguascalientes crecerá 1.9% en 2027, frente al 1.4% estimado para 2026, según las proyecciones de BBVA Research. La Sedecyt señaló que las previsiones contemplan una recuperación gradual de la industria automotriz, mayor demanda de manufacturas tecnológicas, recuperación del crédito y expansión de los servicios especializados. Además, el Gobierno Estatal mantiene una estrategia de diversificación económica y atracción de inversiones en sectores como semiconductores, electromovilidad, tecnologías de la información y agroindustria, con el objetivo de generar empleos mejor pagados.

HOSPITAL DE LA MUJER

El Hospital de la Mujer registra al mes unos 650 ingresos en Ginecología y Obstetricia, 400 nacimientos y 60 ingresos a Neonatología. La Secretaría de Salud destacó que se ofrece atención especializada en embarazos de alto riesgo, cirugías, tratamientos oncológicos y detección de cáncer cervicouterino y de mama. Cuenta con unidades de terapia intensiva obstétrica y neonatal, además de servicios de urgencias, laboratorio, mastografía, planificación familiar y promoción de la lactancia materna. El hospital atiende a pacientes de todo el estado y la región. Informes al 449 977 33 30.

PRODUCCIÓN DE LECHUGA

Aguascalientes ocupa el cuarto lugar nacional en producción de lechuga, con más de 57 mil toneladas anuales, equivalentes al 11.3% del total del país, informó la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial. Entre los principales productores de la entidad destaca el rancho San Rafael, ubicado en Asientos, donde se cultivan las variedades bola, orejona, sangría e italiana. Con casi cuatro décadas de experiencia en el sector agrícola, la familia Palomino ha incorporado la producción y comercialización de plántulas. Su siguiente objetivo es introducir sus productos en supermercados.

REHABILITACIÓN VIAL

La rehabilitación integral de la calle Arroz, en el fraccionamiento Tierra Buena, beneficiará directamente a 519 habitantes, informó el alcalde Leo Montañez durante una supervisión de obra. Los trabajos, que se realizan entre la avenida Aguascalientes Sur y la calle Chile, contemplan la renovación del pavimento asfáltico, las redes de agua potable y alcantarillado, así como la construcción de banquetas, guarniciones y rampas de accesibilidad. La intervención incluye concreto hidráulico en los cruceros de esta vialidad, que conecta Tierra Buena, Balcones de Ojocaliente y Cielo Claro.

ENTORNOS DIGITALES

El Supremo Tribunal de Justicia del Estado y el Congreso local sostuvieron una reunión de trabajo para analizar una propuesta de reforma a la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública, orientada a prevenir delitos en entornos digitales y proteger a niñas, niños y adolescentes. La iniciativa, que cuenta con el respaldo de la Fiscalía General del Estado, contempla mecanismos de ciberpatrullaje preventivo para detectar posibles delitos relacionados con pornografía, comercio de armas y reclutamiento forzado, cuyos indicios serían turnados al Ministerio Público para su investigación.

MEJORES PROMEDIOS

La UAA reconoció a 98 estudiantes con los mejores promedios del semestre enero-junio de 2026, así como a 11 docentes que obtuvieron las evaluaciones más altas por su desempeño académico. Los alumnos galardonados pertenecen a las licenciaturas en Agronegocios, Administración y Gestión Fiscal de Pymes, Comercio Electrónico y Logística Empresarial. Durante la ceremonia, autoridades universitarias destacaron la importancia de complementar la preparación profesional con valores éticos y humanistas, además de reconocer la labor del profesorado en la formación y el acompañamiento de los estudiantes.

SIN VIOLENCIA

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el Instituto Municipal de la Mujer realizará el conversatorio “Que ninguna historia termine así”, este miércoles 25 de noviembre, a las 18:00 horas, en la Casa de la Mujer Centro. El encuentro contará con la participación de personal del Centro de Atención a Denuncias de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que compartirá herramientas para identificar, prevenir y combatir la violencia, además de un testimonio que busca visibilizar sus consecuencias y promover la reflexión ciudadana.