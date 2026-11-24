CLÍNICA DE LA MUJER

La Clínica de la Mujer del DIF Estatal ofrece servicios especializados de rehabilitación del piso pélvico, preparación para el parto y estudios para la detección oportuna del cáncer cervicouterino y de mama. La institución cuenta con personal capacitado y equipo especializado para atender a mujeres de distintas edades, incluyendo aquellas que presentan problemas de incontinencia urinaria o requieren rehabilitación después del parto. Las interesadas pueden acudir a las instalaciones ubicadas en avenida Mahatma Gandhi, esquina con República de Paraguay, o llamar al 449 910 25 85, extensiones 1140 y 1143.

DESEMPEÑO DE EXCELENCIA

Un total de 314 egresados de la UAA obtuvieron el Premio Ceneval al Desempeño de Excelencia-EGEL, correspondiente al periodo enero-junio de 2026, por alcanzar resultados sobresalientes en todas las áreas evaluadas del Examen General para el Egreso de la Licenciatura. Una delegación de 91 jóvenes acudió a la ceremonia nacional celebrada en San Luis Potosí, donde fueron distinguidos 9,270 egresados de 204 instituciones de educación superior del país. Desde 2011, únicamente el 3.1% de los más de 2.6 millones de sustentantes que han presentado esta evaluación ha obtenido el reconocimiento.

DE VACACIONES

La Dirección General del Registro Civil de Aguascalientes informó que, por el periodo vacacional, la Unidad de Palacio de Justicia y siete oficialías más permanecerán cerradas del 24 de diciembre de 2026 al 1 de enero de 2027. Los servicios se reanudarán el lunes 4 de enero. Otras oficialías de la capital y los municipios continuarán atendiendo en días hábiles, de 8:00 a 15:00 horas, excepto el 25 y 31 de diciembre, así como el 1 de enero. La dependencia recomendó a la población considerar estas fechas para programar sus trámites y evitar contratiempos.

EXPO NAVIDEÑA 2026

El Municipio de Aguascalientes realizará la Expo Navideña 2026 el próximo jueves 3 de diciembre, en los patios de Palacio Municipal, de 10:00 a 15:00 horas, con entrada libre. La iniciativa busca fomentar el consumo local y generar oportunidades de comercialización para emprendedores y organizaciones de la sociedad civil. Durante la jornada se ofrecerán artesanías, artículos decorativos de temporada, ropa, productos de repostería y diversas opciones de regalo. Con esta actividad, el Secretariado de Enlace Ciudadano busca fortalecer los pequeños negocios y acercar sus productos a la población.

AGUAS NEGRAS

Habitantes de la calle Sánchez Taboada, en el fraccionamiento Jesús Terán, solicitaron la intervención de las autoridades municipales para atender un brote de aguas negras que, aseguran, persiste desde hace más de un año sin que se haya dado una solución definitiva. Los vecinos manifestaron su preocupación por las condiciones de insalubridad que genera esta situación y los posibles riesgos para la salud de quienes habitan en la zona. Ante la persistencia del problema, solicitaron una respuesta de las autoridades y que se establezca una fecha para realizar los trabajos de reparación.

CENTRO DE OFICIOS

El alcalde de Jesús María, César Medina, anunció la creación de un Centro de Oficios exclusivo para jóvenes, donde podrán capacitarse en barbería, carpintería y mecánica, con el propósito de facilitar su incorporación al mercado laboral o el desarrollo de emprendimientos. El anuncio se realizó durante la clausura del programa “Educando con el Ejemplo”, estrategia socioeducativa que, después de más de un año de operación, registra una disminución en la reincidencia de faltas administrativas entre adolescentes.

RODADA CON CAUSA

La Asociación Aguas con la Bici realizará este martes 24 su rodada ciclista denominada “Rodamos por una vida libre de violencia”, e invita a los participantes a acudir con playera naranja o moño del mismo color, como símbolo de apoyo a la campaña para erradicar la violencia contra las mujeres. El recorrido iniciará a las 9 pm del Jardín de San Marcos. La ruta contempla 12.69 kilómetros, cuyo trayecto comprende las calles Manuel M. Ponce, J. Correa, las avenidas López Mateos, Tecnológico, Convención Oriente, Héroe de Nacozari, Madero, Moctezuma, Morelos y retorno al Jardín de San Marcos.