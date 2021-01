ACLARACIÓN S.E.M.A

Un representante de la Empresa Servicios y Equipos Médicos de Aguascalientes (SEMA) se comunicó esta redacción para aclarar un dato publicado en este diario el pasado 21 de enero en la nota intitulada “Batallan para conseguir oxígeno” en la que dimos a conocer que la renta de los concentradores de oxígeno era de 6,500 pesos más un depósito de 3 mil pesos. De acuerdo a la réplica, el precio correcto de la renta del concentrador estándar “es de 2 mil pesos al mes y se deja un depósito de 3 mil pesos”.

CUARTA POSICIÓN

El día de ayer por la tarde, durante la conferencia vespertina de las autoridades sanitarias federales, Dr. José Luis Alomía Zegarra informó que nuestra entidad figura nuevamente en el cuarto lugar dentro de los estados con menor disponibilidad de camas de terapia intensiva, teniendo un 61% de ocupación. En la tercera posición se encuentra Nuevo León con 75%, luego el Estado de México con el 82% y en primer lugar está la Ciudad de México con 87%. Alomía Zegarra informó que la ocupación se ha mantenido porque todos los días se siguen reconvirtiendo y habilitando más espacios para los pacientes.

CUIDADITO CON LOS FRAUDES

Ante la modalidad de compras y ventas en línea, que se ha incrementado a raíz de la pandemia por COVID-19, la ciudadanía debe estar alerta a no proporcionar información confidencial con el compromiso no corroborado de recibir algún producto o servicio. Por ello, la Policía Cibernética recomienda no proporcionar datos confidenciales si no es necesario, si se trata del vendedor, antes de entregar el producto, verificar que el pago se vea reflejado en el estado de cuenta o que sea a la entrega y en efectivo. Para prevenir el delito, en caso de decidir que sea dando el producto a cambio del dinero, que la transacción sea en un lugar público y seguro.

PROBLEMAS EN VILLA MONTAÑA

Donde no terminan los problemas es en el fraccionamiento Villa Montaña, donde desde hace más de dos años han estado batallando no sólo con la presunta mala calidad de varias viviendas ya habitadas, sino también con deficiencias en el servicio del agua potable, y es que no ha habido semana en que tengan el vital líquido de manera regular. Antes bien, a diario se las restringen y no en una calle, sino en todo el asentamiento, reporte que ya han hecho directamente los vecinos en Veolia, CCAPAMA, inclusive han buscado el apoyo de la diputada Natzielly Rodríguez que ha pugnado por ellos. Sin embargo, la situación persiste, por lo que la legisladora ha pedido que se haga lo necesario por resolverles el tema del abasto de agua potable, pues es algo que no les llega de manera regular, pero sí las facturas mensuales.

AL CENTRO Y AL PONIENTE

La Delegación Urbana Municipal Centro Poniente comprende 27 colonias brinda y atiende 52 mil 721 habitantes, quienes pueden acudir a esa demarcación para realizar reportes de servicios públicos como podas, desmalezado, alumbrado público, fugas, desazolve, así como en materia de desarrollo social y urbano, coordinación administrativa y atención ciudadana, entre otros. Las oficinas se ubican en prolongación Paseo de la Asunción esquina Diego Fernández Villa, en la colonia Bulevares Primera Sección; brinda atención de lunes a viernes de 8:00 a 15:30 horas y el número telefónico es 449-388-0556. Las 27 colonias son San Marcos, Las Flores, Obraje, Martínez Domínguez, Residencial del Valle 1ª Sección, Modelo, Circunvalación Poniente, La Fuente, Barranca de Guadalupe, Hermanos Carreón, Las Flores, Santa Elena, España, Jardines de Santa Elena 2ª Sección, Las Américas, Monte Bello, Valle Dorado, Dorado 1ª y 2ª Sección, Villa Jardín I, Versalles I y II, Bulevares 1ª y 2ª Sección, Jardines del Sur, Prados del Sur y Agricultura, así como los tradicionales barrios de San Marcos y Guadalupe.

SOLICITAN DONADORES

Se piden donadores de sangre de cualquier tipo para el niño Bastian Razo Larraguibel internado en la cama 1 de terapia Intensiva de infectología, en pediatría del Hospital Hidalgo sector privado, ya que lleva varias semanas internado y le han puesto 40 unidades de sangre pero necesita más pues le han detectado un linfoma linfoblástico tipo T, que es un tipo de cáncer en la sangre, por eso requiere donadores de sangre y de plaquetas.

FUGA EN MIRADORES

Vecinos del fraccionamiento Miradores reportaron una alcantarilla que desde el pasado viernes empezó a tener fuga de aguas negras y son varios comercios perjudicados, entre ellos una tienda de abarrotes, una pollería y una tortillería en el cruce de las calles Cultura Maya y Cultura Tarahumara, por lo que piden el apoyo de la concesionaria Veolia para que sea atendido cuanto antes y evitar este foco de contaminación.

NO LES LLEGA EL AGUA

Habitantes del fraccionamiento Lomas de Santa Anita reportaron la falta de agua sobre la calle José María Velasco en el número # 215 por lo que piden a las áreas responsables de la concesionaria Veolia hacer lo conducente para resolver esta situación y se regularice el abasto del vital líquido.

ESTÁN A LA ESPERA

El gremio de los estacionamientos públicos se encuentran a la espera de que el Gobierno Municipal publique una política de descuentos en las licencias referentes al ejercicio fiscal 2021, ya que la ocupación continúa baja, apenas del 50% de su capacidad instalada y vienen de un año muy malo a causa de la pandemia sanitaria, señaló el dirigente Mauricio López Muñoz. Explicó que en este momento, los empresarios con establecimientos para aparcar vehículos requieren recursos para mantener su plantilla de trabajadores y sobre todo lograr que todos los negocios sigan prestando servicio a la sociedad de Aguascalientes. Algunos de estos establecimientos ya se vieron en la necesidad de recortar personal y en los últimos días, el flujo de ocupación ha oscilado en un 50% de los cajones disponibles en el primer cuadro de la ciudad.