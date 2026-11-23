VACANTES POLICIALES

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado mantiene abierta la convocatoria de reclutamiento para quienes deseen incorporarse a la Policía Estatal de Aguascalientes. Las vacantes contemplan distintas áreas operativas y especializadas, entre ellas Policía de Carreteras, Cibernética, Rosa, Turística, Metropolitana, Procesal, Investigación, Inteligencia, Operaciones Especiales y Custodia Penitenciaria, así como grupos motorizados, caninos y aeromédicos. Las personas interesadas pueden solicitar información sobre el proceso de ingreso al teléfono 449 910 20 55, extensión 6635.

PLANEACIÓN URBANA

El Instituto Municipal de Planeación y Evaluación de Aguascalientes recibió a una delegación del municipio de Guadalupe, Zacatecas, interesada en conocer los sistemas digitales de gestión territorial y las prácticas de planeación urbana aplicadas en la capital. Durante el encuentro, los representantes intercambiaron experiencias y abordaron aspectos técnicos y administrativos relacionados con la creación de un organismo similar en su municipio. El Implan destacó la importancia de la colaboración entre gobiernos municipales para fortalecer la planeación territorial y promover un crecimiento urbano ordenado.

SERVICIOS GRATUITOS

El Municipio de Aguascalientes y Humane World for Animals realizarán una jornada veterinaria este jueves 26, a partir de las 10:30 horas, en Rayón 249, barrio de San Marcos, donde ofrecerán consultas, desparasitación, vacunas, tratamientos médicos y pases para esterilización de perros y gatos. Se habilitarán 60 espacios mediante cita en los teléfonos 449 918 30 69 y 449 238 33 06. También aplicarán vacunas antirrábicas gratuitas y realizarán actividades educativas sobre tenencia responsable de mascotas, informó María Teresa Rendón Esquivel, coordinadora general de Salud Municipal.

MENOS MENORES

La participación de menores de edad en riñas callejeras ha disminuido en Aguascalientes, de acuerdo con reportes de la Policía Municipal. Los patrullajes preventivos y la atención de denuncias ciudadanas han contribuido a reducir la presencia de adolescentes en estos enfrentamientos. Aunque persisten los conflictos entre particulares en distintos sectores de la capital, la corporación mantiene operativos de vigilancia para prevenir nuevos incidentes y atender oportunamente los reportes de violencia en espacios públicos, informó Gonzalo Pérez Zúñiga, titular de Seguridad Pública Municipal.

UNIENDO FAMILIAS

Un grupo de 19 adultos mayores de Jesús María viajó a Los Ángeles, California, para reencontrarse con sus hijos, hermanos y otros familiares, a quienes no han visto durante varios años. El traslado se realiza mediante el programa “Uniendo Familias”, impulsado por el Gobierno Municipal que encabeza el alcalde César Medina, con el propósito de facilitar estos encuentros familiares. Antes de su partida, el presidente municipal les deseó buen viaje y destacó la importancia de apoyar a quienes buscan reunirse nuevamente con sus seres queridos.

FUGA DE AGUA

Habitantes del fraccionamiento Villa Jardín reportaron una fuga de agua potable frente al domicilio marcado con el número 132 de la calle Fray Antonio de Segovia, por lo que solicitaron la intervención del Modelo Integral de Aguas de Aguascalientes. Los vecinos pidieron que personal del organismo operador acuda al lugar para identificar el origen del desperfecto y efectuar las reparaciones necesarias. Advirtieron que la pérdida constante del líquido representa un desperdicio de agua potable, por lo que consideran importante atender el problema a la brevedad y evitar que continúe la fuga.

MATERIALIZANDO IDEAS

Más de 300 estudiantes de la Universidad Autónoma de Aguascalientes participan en la edición 25 de la Muestra de Mercadotecnia “Materializando Ideas”, donde presentan proyectos de innovación, emprendimiento y responsabilidad social. Las propuestas incluyen estrategias de publicidad, estudios de mercado, promoción comercial, desarrollo de productos y mercadotecnia sustentable. La actividad permite aplicar conocimientos adquiridos en las aulas y vincular a los alumnos con el sector productivo. La institución busca que algunas iniciativas puedan avanzar hacia procesos de incubación o convertirse en negocios.