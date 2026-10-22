HASTA PARÍS

Cuatro empresas de Aguascalientes participaron en SIAL París 2026, una de las principales ferias internacionales de la industria de alimentos y bebidas, realizada en Francia, donde presentaron productos ante compradores y distribuidores de distintos países. La Secretaría de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología destacó que estos encuentros permiten explorar oportunidades comerciales, establecer alianzas y ampliar la presencia de productos locales en mercados internacionales, además de impulsar el crecimiento y la competitividad de las empresas del estado.

CONSEJO DE LA CIUDAD

El presidente municipal, Leo Montañez, sostuvo un encuentro de trabajo con integrantes del Consejo de la Ciudad, en el que se delinearon las bases y proyectos prioritarios que marcarán la agenda de trabajo para 2027. Durante la reunión, destacó la labor que realizan los consejeros ciudadanos en favor del desarrollo del municipio. En el encuentro, refrendaron su disposición de colaborar activamente en la formulación de propuestas y en el seguimiento de las metas establecidas, asegurando que la visión ciudadana continúe guiando el rumbo de las políticas públicas.

HAZLO POR TI

El gobierno de la ciudad realizará los días 24 y 25 de octubre la 4.ª Jornada de Salud “Hazlo por Ti”, con pruebas gratuitas de Papanicolaou y colposcopías, además de una jornada de salud estética para mujeres en tratamiento contra el cáncer o que han superado la enfermedad. Será en la Casa de la Mujer Centro, donde también se ofrecerán microblading, corte de cabello, gelish y aplicación de pestañas. El programa permanente “Hazlo por Ti” ha atendido a más de 230 mujeres y realizado 460 estudios y procedimientos. Más información en Vázquez del Mercado 132, en la Zona Centro, o al 449 455 5137.

DESCUENTO EN MULTAS

El Gobierno Municipal de Jesús María ofrece durante octubre un descuento del 90 % en multas y recargos del impuesto predial, informó el secretario de Finanzas, Luis Alejandro Rangel Magdaleno. Los contribuyentes pueden aprovechar el beneficio en las cajas de las delegaciones municipales, la Presidencia Municipal y el Edificio Metropolitano, en los horarios establecidos. La medida busca facilitar la regularización de adeudos y fortalecer la recaudación municipal destinada a los servicios públicos.

SERVICIOS PÚBLICOS

El Gobierno Municipal de Calvillo inauguró la rehabilitación de las redes de alcantarillado y agua potable, así como la construcción de guarniciones, banquetas y pavimento hidráulico en la calle Tehuantepec, ubicada en la colonia Los Arcos. El alcalde Daniel Romo Urrutia señaló que estas obras buscan mejorar los servicios básicos y las condiciones de movilidad para las familias de la zona. Indicó que su administración continuará impulsando proyectos de infraestructura en colonias y comunidades para atender las necesidades de la población.

ADULTOS MAYORES

La UAA y la Asociación de Gerontología y Geriatría de Aguascalientes firmaron un convenio de colaboración para fortalecer la preparación profesional y promover una atención integral a las personas adultas mayores. El acuerdo se formalizó durante el VII Congreso Regional Centro Bajío de Geriatría y Gerontología 2026, que reunió a especialistas, personal de salud, cuidadores y adultos mayores. El encuentro abordó el envejecimiento activo y saludable desde tres áreas: medicina geriátrica, enfermería y atención a personas mayores y cuidadoras.

PERSISTEN FUGAS

Casi la mitad del agua extraída de los pozos en Aguascalientes no llega contabilizada a los hogares debido a fugas y tomas irregulares, mientras el Modelo Integral de Aguas de Aguascalientes (MIAA) atiende alrededor de 100 fugas al día. Para reducir las pérdidas, el organismo ha sustituido cerca de 40 kilómetros de tubería y busca incorporar tecnología para detectar filtraciones subterráneas. También prevé instalar medidores inteligentes que permitan a los usuarios consultar su consumo diario desde el celular y detectar posibles fugas en sus viviendas antes de recibir cobros elevados.