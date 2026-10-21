MANEJO DE HERIDAS

La gobernadora Tere Jiménez encabezó en la UAA el 17º Congreso Iberolatinoamericano de Enfermería Especializado en el Manejo de Heridas, con más de 1,200 participantes y especialistas de siete países. El encuentro aborda nuevas técnicas para tratar heridas, quemaduras, estomas y lesiones por presión. Destacó que el Hospital Hidalgo cuenta con una Clínica de Heridas y una Unidad de Atención a Pacientes con Quemaduras, que permiten atender lesiones graves sin necesidad de traslados al extranjero. Paralelamente, representantes de las 32 entidades participan en una reunión de clínicas de heridas.

NO SE VEN

La carretera federal 25, que conduce a Villa Juárez, ahora municipio 12 de Aguascalientes, presenta diversos topes y reductores de velocidad que carecen de pintura reflejante y señalización adecuada para advertir a los automovilistas sobre su presencia. Esta situación representa un riesgo de accidentes, principalmente para quienes desconocen las condiciones de la vialidad y circulan por primera vez por este tramo carretero. La falta de señalamientos horizontales y verticales dificulta la identificación oportuna de estos obstáculos, especialmente durante la noche o en condiciones de poca visibilidad.

PUENTE PEATONAL

El alcalde Leo Montañez dio inicio a la construcción de un puente peatonal sobre la avenida Aguascalientes Poniente, entre las calles Galicia y Navarra, en la colonia España, con una inversión de 13.3 millones de pesos. La estructura tendrá 35 metros de longitud, 2.40 metros de ancho y una altura libre de 5.40 metros sobre la vialidad. Contará con rampas de acceso de 1.50 metros de ancho y protecciones para los usuarios. La obra busca facilitar el cruce seguro de peatones, adultos mayores y personas con movilidad reducida, así como de quienes utilizan sillas de ruedas o carriolas.

CIERRES VIALES

La Policía Vial exhortó a los automovilistas a tomar precauciones ante los 20 cierres viales previstos para el domingo 25 de octubre, con motivo del Maratón Aguascalientes 2026, que iniciará a las 7:00 horas en la avenida Manuel Gómez Morín. Habrá restricciones en cruces de Paseo de la Cruz, Héroe de Nacozari, López Mateos, Convención de 1914, Fundición, Universidad, Canal Interceptor, Independencia, Colosio y bulevar Zacatecas. Se recomiendan como rutas alternas Siglo XXI, Tecnológico, José María Chávez y Gabriela Mistral. Las vialidades reabrirán tras el paso del último corredor.

REGULARIZAN PREDIOS

El alcalde Leo Montañez encabezó la undécima firma de escrituras con notarías públicas para regularizar predios destinados a equipamiento urbano, áreas verdes y servicios municipales en Aguascalientes. Los trámites incluyen terrenos en los condominios Cantares, al sur de la ciudad, y La Joya Norte, al norponiente, donde se proyectan espacios de uso comunitario. También se formalizó la donación de un predio al Instituto de Educación de Aguascalientes para regularizar la situación patrimonial de la primaria Martha Elías Gallardo Topete, ubicada en el fraccionamiento Vista de las Cumbres.

N Y CONDOCHES

La Plaza Principal de Jesús María será sede, los días 30 y 31 de octubre, de las actividades “Del Pan del Recuerdo” y “Al Sabor del Condoche”, como parte del Festival “De Chicahual a Calavera”. Ambos encuentros estarán dedicados a promover la gastronomía tradicional y las costumbres del municipio, en el marco de las celebraciones por el Día de Muertos. La programación busca acercar a habitantes y visitantes a las expresiones culinarias que forman parte de la identidad de Jesús María, mediante dos jornadas en las que el pan y el condoche serán los protagonistas de esta celebración cultural.

DELITOS ELECTORALES

La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales mantiene ocho carpetas de investigación activas, de un total de más de 120 expedientes, informó su titular, Daniel Gutiérrez. Dijo que 17 personas han sido vinculadas a proceso por delitos electorales y que se ha obtenido una sentencia condenatoria por violencia política de género. De las investigaciones pendientes, tres corresponden a hechos recientes. Ante el proceso electoral 2026-2027, que tendrá más de 2 mil candidaturas, llamó a denunciar el uso indebido de recursos públicos, la coacción del voto y el condicionamiento de programas sociales.