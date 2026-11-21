NUEVA SEDE

A partir de este viernes 20 de noviembre, la expedición y renovación de licencias de conducir se realizará exclusivamente en el Centro de Atención Vehicular, ubicado en el segundo piso de Plaza Vestir, sobre el bulevar José María Chávez, número 1940. La Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó que también se atenderán los trámites de permisos para circular sin placas y el pago de infracciones. El horario de atención será de lunes a viernes, de 8:00 a 16:00 horas. Diariamente se atienden hasta 450 trámites.

ESPACIO MATERNO

La presidenta del DIF Estatal, Aurora Jiménez Esquivel, sostuvo una reunión con el director de la Central de Autobuses de Aguascalientes, Carlos Cruz Reyes, para coordinar acciones con el Instituto Aguascalentense de las Mujeres que permitan implementar el programa Gigante Incluyente y habilitar un lactario en sus instalaciones, con el propósito de ofrecer espacios accesibles y condiciones adecuadas para las madres que requieren amamantar a sus bebés.

FESTIVAL DEL CONDOCHE

El Municipio de Aguascalientes invita a cocineras y cocineros, tanto profesionales como aficionados, a participar en el Cuarto Festival del Condoche, que se realizará el sábado 5 de diciembre de 2026, de 10:00 a 15:00 horas, en el Patio de las Jacarandas. Las inscripciones estarán abiertas hasta el viernes 27 de noviembre o hasta agotar los espacios disponibles, mediante el formulario: https://forms.gle/CgJH8ytW84wtAiEK8.

VIOLENCIA POLÍTICA

Personal del Municipio de Jesús María participó en la capacitación impartida por el Instituto Nacional Electoral, denominada «¿Qué es y cómo reducir la violencia política contra las mujeres en razón de género?». La actividad tuvo como propósito identificar las conductas que constituyen este tipo de violencia, fortalecer los conocimientos de los servidores públicos y promover una actuación institucional basada en el respeto, la igualdad y la participación política libre de violencia.

DEBATE JUVENIL

El Centro de Estudios de Bachillerato 5/1 «Lic. Jesús Reyes Heroles» obtuvo el primer lugar del XVII Concurso de Debate Político Juvenil, organizado por el Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes, con mil 205 puntos. El segundo puesto fue para el CECyTEA El Llano, seguido del Instituto Latinoamericano Miguel de Cervantes y el Telebachillerato San Isidro El Turicate. Los estudiantes debatieron sobre participación política, inteligencia artificial, feminismo y democracia. Los equipos recibirán premios económicos de 11 mil, 9 mil, 7 mil y 5 mil pesos, respectivamente.

MEMORIA HISTÓRICA

El IMAC presentó el libro Donde el tiempo aprendió a rezar: la historia de la Catedral de Aguascalientes, de la investigadora María Guadalupe Rodríguez López, quinta entrega de la colección «Trazos del Tiempo», dedicada a la divulgación histórica. La obra documenta las etapas y transformaciones del Templo Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción, desde el siglo XVII hasta su consolidación como catedral en el siglo XX. Durante la presentación, el titular del IMAC, Iván Sánchez Nájera, destacó el trabajo de investigación y la distribución gratuita de estas publicaciones, mientras que la síndica procuradora, Yadira Salas Aguilar, señaló la importancia de recuperar y difundir historias locales.

MÉRITO ACADÉMICO

La UAA reconoció a 83 estudiantes y 72 docentes del Centro de Ciencias Básicas por su desempeño académico y calidad de enseñanza durante el periodo enero-junio de 2026. El decano Guillermo Domínguez Aguilar destacó la disciplina y constancia de los galardonados. También se premió a los ganadores del concurso de altares de muertos, en el que Químico Farmacéutico Biólogo obtuvo el primer lugar, seguido de Ingeniería en Computación Inteligente y Sistemas Computacionales.