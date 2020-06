PIDEN APOYO

La familia Adame García, oriunda del municipio de Cosío, perdió todos los muebles de su casa tras la torrencial lluvia que los tomó por sorpresa durante la noche del viernes pasado, y que al no encontrarse ellos allí, no pudieron desalojar el agua que se metió a su vivienda que quedó completamente inundada. Ante esta situación, además del apoyo que ya les brinda la autoridad municipal para reacomodar y limpiar su vivienda, necesitarán de enseres domésticos, alguna cama o colchón, alguna estufa, que no necesariamente tienen que ser nuevos, dado que perdieron todo. Su domicilio es calle Natillas No. 702 de la Colonia Mexiquito, en el municipio ya citado.

ACLARACIÓN

El Instituto de Educación de Aguascalientes aclara que el lunes 10 de agosto dará inicio el Curso de Apoyo para la Adquisición de Aprendizajes del Grado Anterior, con el objetivo de identificar y cubrir áreas de oportunidad, a fin de garantizar los aprendizajes clave, por lo que los estudiantes deberán incorporarse a las escuelas, siempre y cuando el semáforo del estado se ubique en color verde. El Ciclo Escolar 2020-2021 comenzará de manera oficial el lunes 31 de agosto en mil 732 planteles públicos y particulares de preescolar, primaria y secundaria en la entidad.

RECESO ESCOLAR

Una población de 18 mil trabajadores de la educación entrarán a un receso escolar a partir de este lunes 22 de junio hasta el 17 de julio, y el día 20 de julio se estarán reincorporando para participar durante dos semanas en el Consejo Técnico Escolar en su fase intensiva, informó la directora de Servicios Educativos del Instituto de Educación de Aguascalientes, Lourdes Carmona Aguiñaga.

NI GOTA DE AGUA

Ante la promoción constante de mantener los cuidados básicos para prevenir el contagio del Coronavirus, en varias colonias sus habitantes se quejan reiteradamente por la falta de agua para lavarse las manos y tener su vivienda limpia, pues pasan días sin que les llegue el líquido a las llaves de su casa, menos al tinaco; a los que mejor les va les llevan agua en pipas por lo que deben pagar adicional. Ante esta situación los vecinos del oriente de la ciudad, como son de la Cumbres, Benito Palomino, Nazario Ortiz Garza, Pensadores, no podrán aplicar la higiene tan necesaria en el confinamiento que se vive.

SIGUEN SIN AGUA

Habitantes del fraccionamiento Lomas del Sur reportaron que no tienen agua sobre la avenida San Sebastián a la altura del número 322 por lo que piden la intervención de las autoridades de la concesionaria Veolia para que sea restablecido el suministro a la brevedad posible.

MUESTRAS FOTOGRÁFICAS

La Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA) por medio de la Dirección General de Difusión y Vinculación, renovará las exposiciones fotográficas en la galería urbana de Ciudad Universitaria. En total serán tres muestras que a partir de agosto próximo podrán ser disfrutadas en las galerías que rodean el campus central de la Institución las cuales recorren Avenida Aguascalientes, Avenida Universidad y Avenida Guadalupe González.

VECINOS RUIDOSOS

Vecinos de la calle Virgo en el fraccionamiento La Estrella, reportaron exceso de ruido en varios domicilios de esa zona, lo que se convierte en un serio dolor de cabeza al ser complicado poder conciliar el sueño. Los afectado, refieren que a pesar de solicitar el apoyo al número de emergencia para que la autoridad intervenga, no han sido atendidos, por lo que se encuentran desesperados pues a pesar del periodo de confinamiento por la pandemia de Coronavirus, aún existen personas que se resisten a permanecer en casa de manera correcta, incluso haciendo reuniones sociales.

ÁRBOL PELIGROSO

Vecinos del fraccionamiento El Cobano reportaron un árbol que está a punto de caer encima de unos cables sobre la avenida Camino a El Cobano esquina con Gómez Morín por lo que solicitan el apoyo de las autoridades de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales para que sea retirado a la brevedad y evitar algún accidente.

ENTREGAN APOYOS ALIMENTICIOS

La alcaldesa de Aguascalientes Tere Jiménez continúa con la gira de entrega de apoyos alimenticios a las familias más vulnerables de las comunidades urbanas y rurales de la ciudad, quienes se han visto afectadas ante la contingencia provocada por el COVID-19. En compañía del secretario de la Sedeso, Leonardo Montañez Castro, el secretario de Seguridad Pública Antonio Martínez Romo, la regidora presidenta de la Comisión de Desarrollo Social María Cristina Villaseñor Díaz se realizó la entrega de apoyos alimenticios a las comunidades rurales de Estación Cañada, Cañada Honda, Jaltomate, Santa María de Gallardo, San José de la Ordeña, San Antonio de los Pedroza y el Conejal, beneficiando a cerca de mil quinientas familias.

REGISTRAN PÉRDIDAS

Quienes siguen con las mermas económicas son los choferes de camiones urbanos, reconoció el secretario general del Sindicato de Transportistas, Roberto Mora Márquez. Afirmó que a la fecha circulan con un 60% de las unidades, lo que les representa pérdidas, por lo que aún no tienen una fecha establecida de cuándo podría ponerse a funcionar el 100% de las unidades. “Actualmente hay poca afluencia y eso también influye para que no haya tantos camiones circulando”. Respecto a las terminales de camiones urbanos señaló que no tiene ningún comentario por parte del coordinador de Movilidad en el Estado. “No sé cómo vayan, la última vez que platiqué con él, no hubo nada, pero estamos en espera de qué se va a hacer. Está en el tintero, pero no ha habido ningún comentario”.