DÍA DEL NOTARIO

Aguascalientes se convirtió en el primer municipio del país en realizar un traslado de dominio completamente electrónico, informó Fernando López Velarde Pérez, presidente del Colegio de Notarios, durante la conmemoración del Día del Notario. El procedimiento, efectuado en 2026, representa un avance en la digitalización de los servicios notariales. En el encuentro, la gobernadora Tere Jiménez reconoció la labor del gremio en la protección del patrimonio familiar y refrendó la coordinación institucional. Durante la ceremonia, celebrada en Casa de Gobierno, se entregaron reconocimientos por trayectoria y años de servicio.

FISIOTERAPIA ONCOLÓGICA

Tras superar el cáncer de mama, principal causa de muerte por tumores malignos en mujeres en México, las sobrevivientes enfrentan secuelas físicas y emocionales. Ante esto, la Universidad Autónoma de Aguascalientes brinda un programa multidisciplinario de fisioterapia oncológica, nutrición y apoyo psicológico para mejorar su calidad de vida y movilidad. La atención se da en la Clínica de Rehabilitación Integral (Edificio 213, Ciudad Universitaria) de 8:00 a 20:00 h, con un costo de $250 por sesión y previa valoración médica.

JORNADA DE RECLUTAMIENTO

El Municipio de Aguascalientes, realizará una jornada de reclutamiento para cubrir 40 vacantes de operarios de producción en Jatco, el próximo 27 de octubre a partir de las 8:00 horas, en JATCO Sitio I, ubicado en carretera Panamericana kilómetro 75, fraccionamiento Los Arellano. Las personas interesadas deberán registrarse previamente en https://forms.gle/xDfkpDYnXWfmN4Ue8 y acudir con identificación oficial, CURP y solicitud de empleo. Para más información, pueden llamar al 449 910 10 10, extensión 3012, o consultar la bolsa de trabajo municipal en www.ags.gob.mx/bolsadetrabajo.

REGISTRO PARA PENSIONES

La Secretaría de Bienestar en Aguascalientes inicio el registro para las pensiones Mujeres Bienestar y Adultos Mayores, trámite que concluirá el domingo 25 de octubre en los 11 municipios del estado. La inscripción se realizará conforme a la inicial del primer apellido en horario de 9 a 16 horas en avenida Julio Díaz Torre 110, Ciudad Industrial, mientras que en los demás municipios será en las sucursales del Banco del Bienestar. Los solicitantes deberán presentar acta de nacimiento, CURP actualizada, identificación oficial vigente y comprobante de domicilio no mayor a seis meses.

MARTES DE RODADA

Las asociaciones Aguas con la Bici y Aguas con las Chicas realizarán este martes 20 de octubre una rodada rosa para promover la concientización sobre el cáncer de mama. La reunión será a las 20:30 horas en la explanada del Jardín de San Marcos, con salida a las 21:00 horas. El recorrido será de 13.72 kilómetros por las calles Nieto, 5 de Mayo, las avenidas Convención Norte y Oriente, Alameda, López Mateos y calle Venustiano Carranza, para concluir en San Marcos. Los participantes están invitados a portar una prenda rosa.

DISPERSAN RECURSOS

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar inició este lunes 19 de octubre la dispersión de los apoyos correspondientes al bimestre septiembre-octubre de los programas Benito Juárez, Jóvenes Escribiendo el Futuro y la Beca de Apoyo para Transporte Gertrudis Bocanegra. El titular de la dependencia en Aguascalientes, Javier Alfredo Vázquez Paniagua, informó que los depósitos se realizarán de manera escalonada hasta el 30 de octubre, conforme a la primera letra del apellido paterno de los beneficiarios.

EMITEN CONVOCATORIA

El Congreso de Aguascalientes abrió la convocatoria para elegir a representantes de periodistas y defensores de derechos humanos que se integrarán al Mecanismo Estatal de Protección. La Comisión de Derechos Humanos, presidida por el diputado Omar Valdés Reyes, recibirá propuestas durante diez días naturales a partir de la publicación oficial. Los aspirantes deberán acreditar experiencia en su sector y entregar su documentación en la Oficialía de Partes del Congreso. Los cargos tendrán una duración de tres años. El mecanismo continuará operando durante el proceso de selección de representantes.