TALLER DE SENSIBILIZACIÓN

El INE, a través de la Comisión para el Fortalecimiento de la Igualdad de Género y No Discriminación en la Participación Política, impartió el “Taller para la sensibilización en la atención a las personas Trans”, mismo que estuvo a cargo de la coordinadora estatal de la Red Mexicana de Mujeres Trans, Susan Anny Muñoz Rodríguez, quien brindó la orientación a funcionarios de casilla para el Proceso Electoral Federal concurrente con el Local con el objetivo de identificar y prevenir las violencias basadas en género hacia las personas trans y, así, garantizar el ejercicio del voto libre y secreto en todos los tipos de elección y mecanismos de participación ciudadana en igualdad de condiciones y sin discriminación alguna.

EMPRENDE UAA 2021

La Universidad Autónoma de Aguascalientes ha dado inicio al proceso de registro de proyectos para el Entrenamiento Emprende UAA 2021, a través del cual se impulsa la consolidación de negocios en el estado por medio de asesorías personalizadas y capacitaciones para nuevos empresarios. Los interesados en participar podrán registrarse por medio de la encuesta digital en la web de la UAA (www.uaa.mx) y crear un video de máximo 3 minutos en el que el titular del proyecto dé a conocer su ocupación, la necesidad que atiende con su propuesta, su posible solución y el valor agregado de la misma. El producto audiovisual deberá ser cargado previamente en la plataforma YouTube y compartido vía dirección url en la ya mencionada encuesta.

APOYO A MILITARES

El INAGUA ha brindando asesoría técnica y mantenimiento de infraestructura hidráulica a la Zona Militar. Asimismo, se ha dotado de agua potable al hospital de zona COVID-19. José de Jesús Altamira Acosta sostuvo una reunión de trabajo con el General de Brigada Inocente, Fermín Hernández Montealegre, con el propósito de estrechar lazos de colaboración y de trabajo conjunto; durante el encuentro, le presentó los beneficios y las acciones que se están realizando por parte del Gobierno del Estado con el proyecto “Agua Segura para el Valle de Aguascalientes”.

PROMOCIÓN ECONÓMICA

Para impulsar y fortalecer la promoción económica de la entidad, la Sedec presentó el webinar “Aguascalientes, el gigante oculto, una oportunidad de inversión para las empresas francesas” a integrantes de la Cámara de Comercio e Industria Franco Mexicana, CCI France México. Con ese país, hay intereses en común, principalmente en actividades de la industria agroalimentaria, tecnologías de la información y aeronáutica; las dos primeras cuentan con una fuerte presencia en nuestro estado.

SECOS I

Vecinos de la delegación Cañada Honda reportaron la falta de agua en toda la comunidad, donde ya llevaban más de 36 horas sin el servicio, por lo que solicitan el apoyo de las autoridades de CCAPAMA, así como de la empresa concesionaria Veolia para que sea atendida esta situación a la brevedad.

SECOS II

Por su parte, habitantes de la colonia Los Pericos reportaron nuevamente que siguen sin agua potable en la privada Santa Sofía, a la altura del número 118 entre las calles Herlinda y Cultura Otomí y solicitaron que sea atendida esta situación por las autoridades de la concesionaria Veolia.

LENGUA MADRE

Mañana se conmemora el Día Internacional de la Lengua Materna; la CDHEA establece y colabora con acciones dirigidas al reconocimiento y la difusión de las lenguas habladas en la entidad, en consonancia con acciones que fomentan la inclusión social a través de la educación y la apropiación de la lengua. Nuestra nación es reconocida con la mayor riqueza lingüística, ya que posee más de 68 lenguas autóctonas y 364 variantes que reflejan las tradiciones y costumbres de cada lugar del país.

IGUALDAD

Con el objetivo de sensibilizar a las diversas corporaciones de seguridad en materia de igualdad de género y no discriminación, el Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes (IMMA) imparte talleres de capacitación a elementos de la Coordinación Estatal de la Guardia Nacional. Se capacita a 70 elementos en temas como acoso y hostigamiento sexual, construcción social de la masculinidad y la no violencia, prevención del suicidio, tipos de violencia, violencia en la pareja, igualdad y no discriminación, prevención de la violencia laboral y lenguaje incluyente y no sexista.

ATENCIÓN

Veolia informó que, en el fraccionamiento Claustros Loma dorada, las variaciones en el suministro de agua potable se deben al mantenimiento del rebombeo 260, por lo que seguirán dando apoyo a través de pipas en tanto se restablezca el servicio. Respecto de la fuga en el fraccionamiento Moderno, aseguró que concluyó la reparación sobre la calle Fray Servando Teresa de Mier

SIN APOYO, NO

El Consejo General del Instituto Estatal Electoral atendió la petición presentada por la ciudadana Juana Daniela García García, aspirante a una candidatura independiente para encabezar la planilla al Ayuntamiento de Aguascalientes, pero sin obtener el apoyo ciudadano; en sesión extraordinaria, se determinó que así no se puede porque la ley establece requisitos innegociables, pues se ajustan a los principios de necesidad, idoneidad y proporcionalidad y quienes aspiran deben acreditar que tienen un mínimo de seguidores; si no, como para qué.