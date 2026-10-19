ATENCIÓN MÉDICA

Este lunes 19 de octubre, el Instituto de Servicios de Salud del Estado brindará atención médica en diversos municipios, en un horario de 9:00 a 15:00 horas. En Calvillo, el módulo se ubicará en la Casa de Salud de Piedras Chinas (calle Circonia #105). En el municipio de Aguascalientes, operará en San José de la Ordeña (calle Benito Juárez #302). Asimismo, en Asientos, la atención se extenderá a cuatro comunidades: Jilotepec y Noria del Borrego (en sus respectivas Casas de Salud), Lázaro Cárdenas (en la velaria de la calle Asamblea Ejidal) y El Tule (en la calle Francisco I. Madero).

CARAVANAS DE SALUD

Las Caravanas de la Salud desplegarán brigadas de atención médica en cuatro municipios el martes 20 de octubre, de 9:00 a 15:00 horas. Las sedes confirmadas incluyen la comunidad de Palo Alto, en Calvillo (calle Costa Rica #105); la Casa de Salud de Francisco Sarabia, en la capital, así como la localidad de Santa Elena de la Cruz, en San José de Gracia (calle Venustiano Carranza #113). Por su parte, en Asientos, las unidades se instalarán en tres puntos: la explanada de la iglesia de San Isidro Labrador, en San Antonio de los Martínez; Tanque de Guadalupe y la plaza principal de Clavellinas.

EDUCACIÓN PARA ADULTOS

Durante la actual administración estatal, más de 41 mil personas mayores de 15 años han concluido la primaria o secundaria en Aguascalientes, informó el Instituto para la Educación de las Personas Jóvenes y Adultas. La atención anual pasó de 500 personas a casi 2 mil. Según los indicadores difundidos, el analfabetismo se ubica en el 1.3% de la población, mientras que el rezago en educación básica disminuyó del 22.5% en 2022 al 20.04% en 2026. El organismo mantiene servicios de alfabetización y certificación para quienes buscan retomar sus estudios. Informes al 449 916 23 02 o por WhatsApp al 449 576 30 06.

TORNEO DE ANIVERSARIO

El alcalde Leo Montañez inauguró el III Torneo de Ajedrez, que reunió a 180 ajedrecistas en el segundo patio de Palacio Municipal, como parte de los festejos por el 451 aniversario de la ciudad. La competencia congregó principalmente a niños y jóvenes interesados en esta disciplina, que favorece el razonamiento, la concentración y la toma de decisiones. Las autoridades municipales destacaron la colaboración con asociaciones especializadas para promover la práctica del ajedrez y anunciaron que continuarán organizando actividades que fomenten su aprendizaje y desarrollo entre las nuevas generaciones.

BRIGADAS MÉDICAS

El DIF Municipal de Aguascalientes realizará brigadas médicas gratuitas los días 20 y 22 de octubre, de 9:30 a 13:30 horas, en la colonia Insurgentes y el Parque Independencia, respectivamente. Las jornadas ofrecerán medicina general, medicamentos, atención odontológica, fisioterapia, psicología, trabajo social, asesoría jurídica y pruebas de VIH y hepatitis C; además, habrá servicios de nutrición y lentes a bajo costo. La atención del martes será en la avenida Abraham González, esquina con Belisario Domínguez, mientras que el jueves se instalará en la calle Alfredo Lewis, esquina con Circunvalación Norte.

RASTRO MUNICIPAL

El alcalde de Jesús María, César Medina Cervantes, y regidores del Ayuntamiento supervisaron los avances en la construcción del nuevo rastro municipal, donde se realizan trabajos de equipamiento, instalación eléctrica, aplicación de pintura y colocación de la línea de matanza. Las instalaciones tendrán capacidad para albergar hasta mil 200 cerdos en corrales y contarán con procesos tecnificados para el procesamiento de carne porcina. El proyecto fortalecerá la infraestructura para los productores de un municipio del que proviene el 80% de la carne de cerdo que se consume en el estado.

CAMINOS PARA LA IGUALDAD

El Instituto Tecnológico de Aguascalientes participó en la XVI Reunión Nacional de la Red Nacional de Instituciones de Educación Superior «Caminos para la Igualdad de Género» (RENIES-Igualdad), celebrada en la Universidad de Monterrey, Nuevo León. El encuentro congregó a instituciones de educación superior de todo el país para intercambiar experiencias y fortalecer estrategias dirigidas a promover la igualdad sustantiva, la inclusión, la no discriminación y la prevención de la violencia de género en el ámbito educativo.

EMBAJADOR DE GOOGLE

Getsemaní Ortega Arce, estudiante de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la UAA, fue seleccionado como Estudiante Embajador de Google y es el único representante del estado en la primera generación del programa en México. Forma parte de los 350 universitarios elegidos entre más de mil aspirantes. Durante un semestre, recibirá capacitación en herramientas de inteligencia artificial y sus aplicaciones académicas y profesionales. Además, busca compartir sus conocimientos con otros estudiantes mediante grupos de estudio y actividades prácticas sobre el uso responsable de estas tecnologías.

PRIMER LUGAR

Cuatro estudiantes de Administración Financiera de la UAA obtuvieron el primer lugar en la categoría de Tecnología Intermedia durante la XX Expo Nacional Emprendedora de la ANFECA, al competir contra 14 proyectos universitarios. Su propuesta, Nutrydátil, consiste en una crema untable elaborada con dátiles, cacao y garbanzo, sin azúcares añadidos. El proyecto incorpora un modelo de cero desperdicios, pues aprovecha las semillas del dátil para producir una bebida sin cafeína y destina los residuos restantes a composta o alimentación animal. El equipo busca avanzar hacia su comercialización.