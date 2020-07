GENTE CONFIADA

Dicen que hasta que no toca la tragedia en casa, se cree en las versiones de los médicos; lo mismo ocurre con la presencia del Covid-19 en la entidad, en la que muchos se han confiado y han dejado de atender el llamado de la autoridad sanitaria de lavarse las manos o usar gel antibacterial de manera recurrente, usar caretas o cubrebocas y evitar lugares con aglomeraciones de personas. Ante esta situación, si bien, la autoridad estatal no tiene previsto volver al confinamiento general y dejar en funciones sólo los giros económicos esenciales, es muy probable que en el transcurso de la semana se determine ya no sugerir el uso del cubrebocas al menos, sino hacerlo obligatorio, sin multas para quien no cumpla, pero sí con serias llamadas de atención de elementos policiacos por poner en riesgo la salud de terceros.

HAY LAVAMANOS

Por lo pronto en varios mercados municipales, además del gel antibacterial que ofrecen algunos comerciantes a sus clientes al momento de atenderlos, han instalado lavamanos para que antes de ingresar la gente, haga lo propio y en caso de no hacerlo, hay una persona que impide su acceso. Ha sido una de las medidas bien aceptadas por quienes acuden seguido a trabajar y de compras al Mercado Terán y San Felipe, donde el módulo especial ha sido bien recibido por la ciudadanía, sabiendo que es medida de prevención.

NO ESTÁN SOLAS

Zayra Rosales Tirado, directora del Instituto Municipal de la Mujer se reunió con Sergio González Serna, Representante de INFONAVIT Aguascalientes para la implementación de la Campaña Mujer No Estás Sola, con la finalidad de difundir los programas de atención y prevención del IMMA, y para ello se ha colocado información en las oficinas del Instituto de los trabajadores de la vivienda para hacer conciencia y poner a disposición los servicios.

PINTA BONITO

El sector ganadero a través de la UGRA continúa confiando en que este año 2020 pinta muy bien en materia de precipitaciones pluviales, lo cual genera buen ánimo y sobre todo comienza a estabilizar los precios de granos y pastura, ya que ambos se cotizan de acuerdo a los mercados internacionales es decir en peso-dólar.

NO CUENTAN CON AGUA

Vecinos del fraccionamiento Villa Loma Dorada reportaron nuevamente la falta de agua particularmente para los que vive en la calle Villa Montes por lo que solicitan el apoyo de los directivos de la concesionaria Veolia para que sea restablecido el suministro del vital líquido lo antes posible.

BROTAN AGUAS NEGRAS

Habitantes del fraccionamiento Ojocaliente 1 reportaron una alcantarilla de la cual brota agua negra y huele bastante mal, la cual se ubica en la calle Buenavista esquina con Jesús Terán, por lo que piden el apoyo de las autoridades de CCAPAMA y de la concesionaria Veolia para que sea reparada a la brevedad ante el foco de infección que representa.

EDUCACIÓN CON VISIÓN A FUTURO

Uno de los compromisos que la UAA mantiene de forma latente, es ofrecer educación y preparación acorde a los tiempos actuales, pero también con visión ante las necesidades sociales, económicas y tecnológicas del futuro. La licenciatura en Comercio Electrónico del Centro de Ciencias Económicas (CCE) cuenta con diversas materias que permiten al alumno conocer sobre estrategias de mercado y ventas en línea, tal como lo es la clase de aplicaciones móviles. El maestro Óscar Jesús Zúñiga Ruiz, coordinador de Academia de Comercio Electrónico del CCE, explicó que los estudiantes del octavo semestre de esta carrera aprendieron a desarrollar apps por medio de una plataforma llamada Android Studio. Con ella, pusieron en práctica conocimientos obtenidos en clase como el funcionamiento básico de un celular, sus sensores y diferentes versiones de cada uno con sus características, así como soporte técnico, nombres y funciones de sus elementos.

MEJORAR PROCESOS DE SIEMBRA

Para eficientar y mejorar el trabajo que realizan las y los productores en el campo en sus procesos de siembra y cosecha, el Gobernador del Estado, Martín Orozco Sandoval inició la entrega de apoyos para implementos agrícolas y cercos perimetrales, con inversión de 21.8 millones de pesos. El dinero que se destina a estos apoyos es sólo una forma de regresarle a la sociedad lo que es suyo, por lo que pidió a los productores que lo hagan rendir, multiplicándolo con esfuerzo y trabajo para generar más riqueza para las familias del estado. Con el Programa Estatal para la Adquisición de Implementos Agrícolas, se beneficiará a 205 unidades de producción con inversión de gobierno y productores de 18.5 millones de pesos, que se integra de los recursos estatales por un monto de 9 millones 747 mil pesos y la aportación de los beneficiarios de 8 millones 782 mil pesos.

RESPUESTA

Debido a que vecinos de la Colonia Centro se comunicaron para reportar por medio de este Matutino, la falta de agua en la calle José María Chávez, entre las calles Vicenta Trujillo y Héroes de Chapultepec, por lo que pedían el apoyo de las autoridades de la concesionaria Veolia para que fuera restablecido el suministro del vital líquido a la brevedad. En consecuencia Veolia respondió que no se registran incidencias en el servicio de agua potable de la Zona Centro, por lo que sugiere que se le proporcione información exacta del domicilio o predio donde se presentó alguna solicitud del servicio de agua potable, así como un número telefónico para atenderlos personalmente. Pone a disposición sus líneas telefónicas para cualquier duda o aclaración: 073, 800 450 75 75 y 449 9 10 58 60.

DENUNCIAS VERDES

En el Municipio de Rincón de Romos se recolectan a diario 35 toneladas de basura, sin embargo persisten tiraderos a cielo abierto, así como descargas clandestinas, según lo denuncia el dirigente municipal del Partido Verde en esa cabecera, Martín Palacios Hernández. En la Delegación Pablo Escalera de aquella demarcación existe un arroyo con descargas de aguas negras proveniente de las casas que se encuentran alrededor y demandan la intervención de la autoridad de ese municipio mientras que tiraderos a cielo abierto se localizan en la comunidad denominada “Puerta del Muerto”.

¡Participa con tu opinión!