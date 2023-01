CAPITAL CULTURAL

El domingo 22 de enero la gobernadora Tere Jiménez recibirá el nombramiento oficial de Aguascalientes como Capital Americana de la Cultura 2023, de manos de Xavier Tudela, presidente del Bureau Internacional de Capitales Culturales y de Capital Americana de la Cultura. Con este reconocimiento, Aguascalientes se convertirá en embajador de la cultura y tendrá presencia en 30 países de Iberoamérica, lo que resultará una importante promoción turística a nivel internacional. El evento se llevará a cabo en la Plaza de la Patria, con la participación de Napoleón, la Orquesta Sinfónica y más de 100 artistas que presentarán bailes y música patrimonial. Las actividades darán inicio a las 18:30 horas y la entrada será gratuita.

BOLSA DE TRABAJO

El Servicio Nacional de Empleo invita a los interesados a asistir al Jueves de Bolsa de Trabajo este 19 de enero, de 9:00 a 15:00 horas, en sus instalaciones del Bulevar José María Chávez No. 3005, Col. San Pedro. Se ofertarán más de 200 vacantes para personas de 18 a 60 años de edad, con salarios que van de los 6 mil a 15 mil pesos mensuales, en diferentes empresas como Vantec Logistics, Eaton 1, Meiwa Mold, MSSC, Agroin, La Comer, Farmacias del Ahorro, Tachi-s, Sanoh Industrial y la Asociación de Hoteles y Moteles de Aguascalientes. Los interesados deberán presentarse con credencial de elector y CURP, solicitud de empleo o currículum vitae. Mayor información al teléfono 449-971-9401 al 04, de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

OPORTUNIDAD DE EMPLEO

El Municipio de Aguascalientes llevará a cabo, el martes 24 de enero, la I Feria de Empleo del año, en donde se ofertarán más de 1,500 vacantes; las personas que asistan recibirán atención personalizada por parte de los representantes de las empresas relacionadas con el sector automotriz, hotelero y agroindustria. Los patios de Palacio Municipal serán sede de la jornada, que se desarrollará de 8:00 a 15:30 horas y se pide a los interesados acudir con solicitud elaborada e INE.

BANQUETA

Estudiantes de la Escuela Primaria Rosa Trillo, en la colonia San Pablo, deben caminar sobre el arroyo vehicular a la hora de entrada y salida de sus clases, porque justo entre las calles Río Papaloapan y Jesús María Rodríguez no se cuenta con banqueta, el riesgo es latente debido a que no hay ni la mínima protección al momento de cruzar la calle y por supuesto por ahí no pasan las brigadas viales de prevención.

ESCUELA PARA PADRES

El Instituto Municipal de Salud Mental acudirá a la Biblioteca Municipal del fraccionamiento Pilar Blanco, con el objetivo de dar pláticas a los padres de familia como parte del proyecto “Escuela para Padres”, que se implementará en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Social, todos los viernes, a partir del 20 de enero a las 5:00 p.m. hasta las 7:00 de la noche, la convocatoria es abierta, por lo que los tutores interesados pueden acudir de manera gratuita.

RODADA

Hoy es Jueves de Rodada Ciclista organizada por la asociación Aguas con las Chicas, la cual tendrá un circuito de 10 kilómetros, a partir de las 9 de la noche. El punto de partida será el Jardín de San Marcos, para continuar por las calles; Eduardo J. Correa, José F. Elizondo, avenida Ayuntamiento, Convención sur, Mariano Escobedo, Manuel G. Escobedo, prolongación Alameda, 28 de Agosto, Madero, Moctezuma, Venustiano Carranza y Jardín de San Marcos. Se pide a los asistentes portar cubrebocas, gel desinfectante y guardar la sana distancia.

PENSIONES EN CALVILLO

La delegación de la Secretaría de Bienestar informó que continuará este jueves 19 de enero el operativo de pago de los programas sociales de la Pensión para el Bienestar de los Adultos Mayores, para las Personas con Discapacidad y el Apoyo a Hijos de Madres Trabajadoras en el Municipio de Calvillo, en horario de las 10:00 de la mañana a las 4:00 de la tarde, en la sede del Domo Municipal ubicado en la calle Malecón sin número, en la zona Centro.

EMPODERAMIENTO

La Instancia de la Mujer de Jesús María, en coordinación con la organización civil Tlanemani, pusieron en marcha el taller de Empoderamiento y Liderazgo, que consta de cinco sesiones de Liderazgo de mujeres; Solución de problemas; Posicionamiento y construcción de agendas y Participación de las mujeres. Actualmente se tiene un registro de 35 participantes, pero está abierto para quienes quieran integrarse, informó su titular, Susana de Luna Esquivel.

ATRIBUCIONES

En sesión ordinaria, la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obras Públicas de la LXV Legislatura aprobó el dictamen que propone reformar la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, con el propósito de clarificar las atribuciones de la Secretaría de Planeación, Participación y Desarrollo (Seplade). La modificación establece y especifica que las funciones y facultades de las extintas dependencias, como el Instituto de Planeación y la Secretaría de Gestión Urbanística y Ordenamiento Territorial, recaerán en Seplade, para así brindar certeza jurídica al ejercicio de este rubro. El diputado informó que el dictamen se turnó a la Junta de Coordinación Política para su trámite legislativo correspondiente.