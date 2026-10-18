RUTA AMPLIADA

A partir de este domingo, la Ruta 51 del transporte público de Aguascalientes extenderá su recorrido hasta las instalaciones de la Universidad Intercultural para la Igualdad (Uniti), con el objetivo de facilitar el traslado de estudiantes y personal docente del plantel. La Coordinación General de Movilidad estableció que la ruta tendrá una de sus bases operativas en las inmediaciones de la institución académica, lo que permitirá a la comunidad universitaria desplazarse con mayor facilidad hacia sus hogares. La autoridad precisó que el resto del trayecto habitual de la línea se mantendrá sin modificaciones, con terminales en Casa Blanca y la Uniti.

ATENCIÓN MÉDICA

La Secretaría de Salud y el Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes (ISSEA) llevarán a cabo las Caravanas de la Salud del 19 al 23 de octubre. La estrategia ofrecerá atención médica de 9:00 a 15:00 horas en comunidades de municipios como Calvillo, Jesús María, Asientos, Tepezalá, San José de Gracia, Rincón de Romos y Aguascalientes. Entre los puntos programados destacan casas de salud, plazas principales y velarias. Para resolver dudas, el Gobierno del Estado pone a disposición la línea 070 y el WhatsApp 449 469 9898.

OPORTUNIDADES LABORALES

El Gobierno del Estado invita a la población a asistir a la Brigada de Empleo en Mujeres Ilustres, que se llevará a cabo el lunes 19 de octubre. La jornada de atención se desarrollará en las instalaciones de la Casa del Bien Común, ubicada en la calle Ángela Peralta número 228, en un horario de 9:00 a 14:00 horas. Para obtener mayores informes sobre las vacantes laborales disponibles o resolver dudas adicionales acerca de la sede, el comité organizador pone a disposición de la ciudadanía el número telefónico 449 971 94 01, extensión 5900.

INVERSIÓN DEPORTIVA

El Municipio de Aguascalientes invierte cerca de 900 mil pesos en la rehabilitación de la duela deportiva del CEDECO Universidad, obra que incluye mejoras en pisos, gradas, techumbre, sanitarios, iluminación y equipamiento. La reapertura está prevista para el 30 de octubre, durante un torneo nacional de goalball con participantes de diversas entidades del país. El espacio alberga actividades deportivas, culturales y recreativas dirigidas a niñas, niños, adolescentes, personas adultas mayores y familias.

FUGA REPORTADA

Vecinos del fraccionamiento Lomas de Oriente reportaron una fuga de agua potable en la calle Sierra de San Bernardino, a la altura de los números 528, 529, 530 y 531, por lo que solicitaron el apoyo del personal del Modelo Integral de Aguas de Aguascalientes (MIAA) para atender el desperfecto. A través del reporte, pidieron la intervención del organismo operador para revisar la situación y realizar las reparaciones correspondientes, con el propósito de evitar el desperdicio de agua potable.

CABLEADO VISIBLE

La presencia de cableado en la Plaza de Armas, como parte de la infraestructura de videovigilancia de los puntos de monitoreo inteligente del C5i, es un aspecto que salta a la vista y contrasta con el retiro de cables en el Centro Histórico, realizado como parte de las adecuaciones destinadas a generar orden urbano y mejorar la imagen estética de la zona.

NUEVO PARQUE

El presidente municipal de Jesús María, César Medina Cervantes, encabezó la inauguración del Parque La Moluca, ubicado en el fraccionamiento Arboledas Paso Blanco, con el propósito de ofrecer a las familias un espacio público para la convivencia, la recreación y el esparcimiento de niñas, niños y adolescentes. Durante el acto, el alcalde destacó la importancia de continuar generando espacios públicos que permitan a los habitantes del municipio contar con áreas para jugar, convivir y desarrollar actividades recreativas en un entorno compartido.

CIERRE ARTESANAL

Este domingo 18 de octubre de 2026 concluye el encuentro cultural «De Corazón Artesano» en la Casa de la Cultura Víctor Sandoval, en Aguascalientes. De las 10:00 a las 22:00 horas, visitantes y habitantes locales podrán disfrutar de las últimas actividades de este proyecto impulsado por el Gobierno del Estado, a través del Instituto Cultural de Aguascalientes. La jornada final ofrecerá muestras gastronómicas, talleres especializados, presentaciones artísticas y una amplia exposición de artesanías locales.

RODADA CONMEMORATIVA

El Municipio de Aguascalientes realizará la Rodada a la Antigua el jueves 22 de octubre, como parte de las celebraciones por el 451.º aniversario de la ciudad. La concentración será a las 17:30 horas frente al Palacio Municipal y la salida a las 18:00 horas, con un recorrido por el corredor turístico Alameda-San Marcos. Christian Gutiérrez Márquez, secretario de Desarrollo Social Municipal, invitó a las familias a participar con atuendos de época y convocó especialmente a integrantes de familias ferrocarrileras, en reconocimiento a su contribución a la historia y la identidad de la capital.