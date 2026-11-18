CIERRES VIALES

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal implementará cierres viales en el Centro este viernes 20 de noviembre, a partir de las 05:00 horas, con motivo del Desfile Cívico Deportivo por el aniversario de la Revolución Mexicana, que comenzará a las 10:00 horas. El contingente partirá de Madero, continuará por Galeana y avenida Adolfo López Mateos, hasta concluir en José F. Elizondo. Las autoridades recomendaron utilizar vías alternas, como las avenidas Aguascalientes, Convención, José María Chávez y Paseo de la Cruz, así como anticipar los traslados y atender las indicaciones de los agentes viales.

CONSOLIDAN ESFUERZOS

Los concesionarios de taxi agrupados en las Agrupaciones Unidas del Gremio Taxista de Aguascalientes realizan esfuerzos para renovar las unidades que superaron la antigüedad permitida, informó su presidente, Óscar Romo Delgado. Indicó que existen alrededor de 4 mil 700 concesiones en el estado, aunque desconoce cuántos vehículos están fuera de norma, luego de que meses atrás se reportaran cerca de 700 en esa condición. Señaló que la actualización de los registros corresponde a la Coordinación General de Movilidad y consideró necesario equilibrar la entrega de nuevas concesiones con la demanda del servicio.

BANQUETAS EN EL ENCINO

El Municipio de Aguascalientes realiza trabajos de rehabilitación de banquetas y guarniciones en la calle Cristóbal Colón, entre Pimentel y Alba, en el Barrio de El Encino, donde también se instalará una línea podotáctil para facilitar el desplazamiento de personas con discapacidad visual. Actualmente se llevan a cabo demoliciones entre Abasolo y Alba, así como el colado de nuevas banquetas entre Pimentel y Abasolo, informó la Secretaría de Obras Públicas Municipales, que busca concluir las labores a la brevedad y solicita a peatones y automovilistas atender los señalamientos en la zona.

EQUIPAMIENTO MÉDICO

La presidenta del DIF Estatal, Aurora Jiménez Esquivel, entregó equipamiento médico a la Dirección de Servicios Médicos, con una inversión superior a un millón 300 mil pesos, para reforzar la atención que se brinda a la población. Informó que durante este año se han otorgado 37 mil 505 consultas de medicina general, odontología, optometría, nutrición y especialidades, además de realizarse 705 mil acciones de terapia de rehabilitación física. Los servicios se ofrecen en las instalaciones ubicadas en la avenida Mahatma Gandhi, en el fraccionamiento Agricultura.

REHABILITAN REDES

Con una inversión superior a los 2.1 millones de pesos, el Gobierno Municipal de Jesús María inició la rehabilitación de las redes de agua potable y drenaje sanitario en la calle 5 de Febrero, en Paso Blanco, Maravillas. El alcalde César Medina encabezó el arranque de los trabajos, que contemplan la instalación de nuevas tuberías, 25 descargas sanitarias domiciliarias, 25 tomas de agua potable y seis pozos de visita. La obra permitirá retirar la red de drenaje de un predio particular y trasladarla a la vía pública para evitar afectaciones a viviendas y facilitar su mantenimiento.

TAMBIÉN PAVIMENTOS

El Gobierno del Estado inició la pavimentación con concreto hidráulico de la calle Primero de Diciembre, en el municipio de Jesús María, con el propósito de mejorar la movilidad y las condiciones de tránsito en la zona. El proyecto contempla casi 6 mil metros cuadrados de pavimento, además de la construcción de banquetas y guarniciones. La vialidad conectará el Tercer Anillo con el bulevar Pocitos, lo que permitirá mejorar el acceso a las colonias cercanas y facilitar el ingreso de vehículos de emergencia. El Ayuntamiento se comprometió a brindar mantenimiento a la obra para conservarla en buenas condiciones.

REGULARIZAN VIVIENDAS

Un total de 70 familias de la colonia Cumbres III, en el municipio de Aguascalientes, avanzaron en la regularización de sus viviendas mediante la firma de escrituras realizada en Palacio de Gobierno. Después de casi 20 años de espera, los beneficiarios están más cerca de obtener los documentos que acreditan legalmente la propiedad de sus inmuebles. La Secretaría de Planeación, Participación y Desarrollo del Estado informó que continuará brindando acompañamiento a las familias durante el proceso de regularización, con el propósito de otorgar certeza jurídica sobre su patrimonio y facilitar la escrituración de viviendas.