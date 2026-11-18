INCLUSIÓN SOCIAL

El Congreso del Estado de Aguascalientes realizará este miércoles 18 de noviembre, a las 9:45 horas, el Foro de Consulta Pública Estatal “Con Voz Propia 2026”, en el vestíbulo del recinto legislativo. El encuentro tiene como objetivo recoger experiencias, propuestas y opiniones de la ciudadanía para contribuir a la elaboración de una nueva Ley para la Inclusión y el Desarrollo Integral de las Personas con Discapacidad.

INNOVACIÓN HÍDRICA

Estudiantes del Instituto Tecnológico El Llano desarrollaron Aqua Smart Filter, un sistema que capta y purifica agua de lluvia y niebla para ofrecer alternativas de abastecimiento en comunidades rurales. El proyecto, creado por José de Jesús Íñiguez Santoyo, César Emmanuel Íñiguez Santoyo y Jesús Erubiel Díaz Bernal, ganó ExpoCiencias 2026 y obtuvo su acreditación para participar en ExpoCiencias Internacional 2027, en Kuwait. El prototipo incorpora un sistema de filtración de cinco etapas y sensores que monitorean la calidad del agua mediante una plataforma digital, lo que permite supervisar a distancia parámetros como el pH y la turbidez.

AUTONOMÍA UNIVERSITARIA

En el marco del 84.º aniversario del decreto de autonomía de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, que se conmemora el 19 de noviembre, el rector Juan Carlos Arredondo Hernández destacó que las instituciones autónomas representan un límite frente al dogmatismo, la censura y el autoritarismo. Durante la ceremonia de Honores a la Bandera, sostuvo que la autonomía universitaria permite defender la pluralidad, el debate y la libertad de pensamiento. Subrayó que las universidades deben ser espacios donde las ideas puedan confrontarse mediante el diálogo y la crítica, sin imponer una visión única.

FORMACIÓN POLICIAL

La Universidad de la Policía y Ciencias de la Seguridad de Aguascalientes (Unpol) recibió un reconocimiento internacional por sus propuestas de investigación para mejorar la formación policial y se integró al Consejo de Directores de la Red de Internacionalización Educativa Policial (Rinep). Ambos logros se concretaron durante el IX Encuentro de Directores de Educación Policial 2026, celebrado en Costa Rica, con representantes de 12 países. La institución presentó iniciativas para impulsar la investigación científica, el intercambio de conocimientos y las capacitaciones conjuntas, con el propósito de fortalecer la profesionalización policial.

RECONOCIMIENTO DOCENTE

El Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA) convocó a docentes y personal de supervisión que cumplan 30 años de servicio a participar en el proceso para recibir el estímulo “Maestro Ezequiel A. Chávez” 2027, en reconocimiento a su trayectoria educativa. Las bases pueden consultarse en el portal www.iea.gob.mx/convocatorias o solicitarse al teléfono 449 910 5600, extensión 4161, de la Subdirección de Capital Humano, de lunes a viernes, de 8:00 a 16:00 horas.

EDUCACIÓN AMBIENTAL

El Municipio de Aguascalientes, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable (Semadesu), realizó talleres de lombricomposta, microhuertos, separación de residuos y cultura del agua en la Escuela Primaria Vicente Suárez, como parte del programa “Escuelas por el Planeta Azul”, mediante el cual busca fomentar en niñas y niños hábitos sustentables, el cuidado de los recursos naturales y el aprovechamiento responsable de los residuos.