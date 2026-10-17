ENCHARCAMIENTOS VIALES

Comerciantes de calles principales de la zona centro han ideado soluciones temporales para evitar que los encharcamientos de agua en el pavimento, tras registrarse lluvias, causen afectaciones a sus negocios por automóviles que salpican sus fachadas y, por supuesto, a sus clientes. Por ello, colocan conos, cubetas, cajas y señalética, lo cual genera la reducción de carriles de circulación como alternativa a la problemática.

VOTO MIGRANTE

El Instituto Estatal Electoral (IEE) y el Instituto Aguascalentense de las Personas Migrantes (IAPEMI) unieron fuerzas mediante un convenio de colaboración para promover el voto de las personas aguascalentenses en el extranjero durante el Proceso Electoral Concurrente 2026-2027. A través de este acuerdo, la ciudadanía nacida en el estado con residencia en el exterior podrá sufragar en la elección de la gubernatura. Las acciones conjuntas incluirán la vinculación con clubes y asociaciones de migrantes, talleres informativos, campañas de sensibilización sobre las modalidades de voto —postal, electrónica por internet y presencial en sedes consulares—, así como jornadas de credencialización y registro en la lista nominal.

REHABILITACIÓN VIAL

Con una inversión aproximada de 4.2 millones de pesos, el Gobierno Municipal de Jesús María inició la rehabilitación de la privada 16 de Septiembre, en la comunidad de Paso Blanco, mediante un esquema de cooperación con los vecinos. Los trabajos abarcarán 230 metros lineales e incluyen la renovación de las redes de agua potable y drenaje, cerca de mil 800 metros cuadrados de pavimento hidráulico, guarniciones, banquetas, alumbrado público y plantación de árboles, informó el alcalde César Medina Cervantes.

REZAGO EDUCATIVO

El INEPJA informó que aquellas personas que estén interesadas en concluir sus estudios de primaria o secundaria pueden acercarse a dicha instancia. Los requisitos para primaria son copia de la CURP, comprobante de domicilio, identificación oficial con fotografía y, en caso de contar con ella, la boleta del último grado cursado. Mientras que para secundaria se requiere, además, el certificado de primaria en original y copia. Mayores informes al teléfono 449 916 2302 o consultar el enlace de WhatsApp: https://wa.link/pt5rm6.

CONDUCTORES GIGANTES

La Agencia de Movilidad del Estado abrió la convocatoria de octubre de 2026 para el reconocimiento “Conductores Gigantes”, iniciativa que permite a los usuarios nominar a operadores destacados de camiones urbanos, combis y taxis. El certamen premiará la amabilidad, el respeto y la conducción segura. Los ganadores de cada una de las tres modalidades obtendrán un estímulo económico de dos mil pesos y un diploma de reconocimiento. Para ganar, los choferes deberán acumular el mayor número de menciones y no contar con sanciones en los registros de la dependencia. Las nominaciones estarán abiertas hasta el 31 de octubre a través del teléfono 449 910 21 06, extensión 3623, o mediante un formulario en línea.

TALENTO TECNOLÓGICO

La UAA convoca a empresas locales a participar en el Hackatón Informático UAA, del 17 al 19 de noviembre, en el que estudiantes de Informática, Computación Inteligente y Sistemas Computacionales desarrollarán soluciones tecnológicas para atender retos empresariales relacionados con digitalización, automatización, análisis de datos e inteligencia artificial. La iniciativa, propuesta por el estudiante Elías Eduardo Cardona Rodríguez, busca vincular el talento universitario con las necesidades del sector productivo. Las bases están en Facebook de Vinculación UAA.

GESTIÓN DIGITAL

El presidente municipal Leo Montañez dialogó con la comunidad de la Universidad Panamericana, campus Bonaterra, encabezada por el rector Antonio de los Reyes Moreno, sobre el uso de tecnologías digitales para agilizar trámites, mejorar los servicios públicos y atender las necesidades ciudadanas. Durante el encuentro, presentó herramientas implementadas por la administración municipal en áreas como seguridad pública y planeación urbana, entre ellas el SIIMP 2.0, además de destacar la digitalización de procedimientos para reducir traslados y tiempos de atención, así como su aplicación para impulsar la atracción de inversiones.

IMPULSO EMPRESARIAL

En el marco del 25.º aniversario de Mujeres Empresarias Mexicanas (MEMAC), la gobernadora Tere Jiménez sostuvo un diálogo con integrantes de la asociación para reconocer su aportación al desarrollo económico de Aguascalientes. La mandataria refrendó su compromiso de fortalecer las capacidades comerciales del sector y crear un canal de vinculación institucional con aliados estratégicos. Durante el encuentro, donde participó la presidenta del DIF Estatal, Aurora Jiménez, se presentaron modelos de negocio del ramo industrial, tecnológico y comercial. La presidenta de MEMAC, Samantha Aguilar, detalló que la organización agrupa a 86 socias con 133 empresas que generan más de 4,500 empleos formales.

TALENTO ARTÍSTICO

Estudiantes de la Universidad de las Artes destacaron en la sexta edición del certamen internacional Prix de la Danse Luisa Díaz, celebrado en la Ciudad de México, al obtener los primeros lugares y posiciones de podio en diversas categorías de danza clásica. En la Categoría D, modalidad media punta, Ana Isabella Rodríguez Hernández logró el primer lugar, Regina Guadalupe Zúñiga Urenda el tercero y Jade González Marín el cuarto; en puntas, Romina Mojarro Gómez obtuvo el tercer puesto. En la Categoría E, Marisol Zavala Bernal ganó el primer lugar y Valentina Santiago Rivera el quinto. Además, Rodríguez Hernández y Zavala Bernal obtuvieron becas de formación internacional.