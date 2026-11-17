BRIGADA DE EMPLEO

La Brigada de Empleo se realizará este martes 17 de noviembre en dos municipios, con atención de 9:00 a 14:00 horas. En la capital, la jornada tendrá lugar en la velaria ubicada en la esquina de las calles Gobernantes y Charco Azul, en Municipio Libre. En San Francisco de los Romo, la sede será la Casa del Bien Común, ubicada en avenida México sin número, esquina con Venezuela, en San José de Buena Vista. Las personas interesadas podrán acudir para conocer las oportunidades laborales disponibles. Para mayores informes está el teléfono 449 971 9401, extensión 5900.

LIBRETAS USADAS

El Municipio de Aguascalientes mantiene abierta la campaña “Aguas con tu libreta”, que reunirá 36 mil libretas usadas para producir alrededor de 7 mil 200 nuevos cuadernos destinados a estudiantes. En su elaboración participarán 160 mujeres del CERESO femenil y alumnos de la Escuela Normal; las hojas que no puedan reutilizarse serán aprovechadas para fabricar piñatas. Las donaciones se entregan en las oficinas del Secretariado de Enlace Ciudadano, en Andador José María Chávez # 105, primer piso, zona Centro. Para informes está disponible el teléfono 449 918 15 06.

CUNICULTURA INTEGRAL

El Municipio de Jesús María capacitó a 25 productores de distintas comunidades rurales en el manejo integral de la cunicultura, con el propósito de promover la producción y aprovechamiento de los derivados del conejo como alternativa de actividad pecuaria. El titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario y Rural, J. Guadalupe Valtierra Pérez detalló que el curso fue impartido por el médico veterinario zootecnista Manuel de Jesús Valdez Martínez a productores de los ejidos Jesús María, Valladolid, El Aurero, La Loma y El Refugio, incluida la Unidad Agrícola Industrial de la Mujer.

MARTES DE RODADA

La Asociación Aguas con la Bici A.C. realizará este martes 17 una rodada ciclista en memoria de las víctimas de siniestros viales. La salida será a las 9 de la noche de la explanada del Jardín de San Marcos. La ruta contempla las calles Manuel M. Ponce, Enrique Fernández Ledezma, Jesús F. Contreras, Arias Bernal, Emiliano Zapata, Rivero y Gutiérrez, 5 de Mayo, Zaragoza, las avenidas Convención Norte, Universidad, Isabel la Católica, nuevamente Universidad, Convención Norte y Poniente, Talamantes, Esparza Oteo y Monroy, para concluir en M. Ponce.

DISCORDIA POR REGIDURÍAS

El PAN, Morena y Movimiento Ciudadano impugnaron ante el Tribunal Electoral el acuerdo del Instituto Estatal Electoral que reduce de ocho a seis las regidurías de Asientos para 2027. El ajuste deriva de la creación de Villa Juárez, que redujo la población de Asientos de 53 mil 631 a 22 mil 355 habitantes, por debajo del mínimo de 30 mil previsto en la Constitución estatal. De confirmarse, perderá una regiduría de mayoría relativa y otra de representación proporcional. En contraste, la capital pasará de 14 a 15 regidores, pero perderá una sindicatura. Villa Juárez no elegirá ayuntamiento en 2027.

APRIETAN TUERCAS

El Municipio de Aguascalientes no renovará el permiso provisional de un establecimiento en la zona de Jardines, debido a irregularidades detectadas desde su primer día de operación. Además, mantendrá la prohibición de otorgar nuevas licencias para bares en las inmediaciones de la UAA y vigilará los negocios existentes en avenida Universidad. Para la temporada decembrina, se acordó fijar las 3:00 de la mañana como horario máximo de cierre de bares y antros, sin ampliaciones. También se estableció un convenio con Jesús María para mejorar los procedimientos de licencias y verificación.

ESPERANZA EN DICIEMBRE

El sector de estacionamientos en Aguascalientes espera recuperar ingresos durante diciembre, tras un año complicado para la actividad. La Asociación Independiente de Estacionamientos prevé que el pago de aguinaldos, las prestaciones laborales y los cierres financieros de las empresas impulsen el consumo y aumenten la demanda de espacios. Aunque el Buen Fin representa el inicio de una mayor actividad comercial, sus beneficios se concentran principalmente en grandes cadenas y estacionamientos de centros comerciales, por lo que la recuperación no será uniforme para todos los establecimientos.

RIESGO VIAL

Vecinos del sur de la ciudad que transitan diariamente por la avenida Prolongación Héroe Inmortal advierten sobre la falta de iluminación y señalización en el tramo de reducción de carril en ambos sentidos, que se realiza por las obras que se están llevando a cabo, lo cual ya ha provocado accidentes viales en el sector, al grado que el recién estrenado camellón central ya presenta fracturas, mientras que las barras señaléticas tampoco lucen nuevas, sino al contrario algunas se encuentran destruidas.

SIN LUZ VERDE

La luz verde del semáforo ubicado en Vázquez del Mercado y su cruce con General Barragán en el sentido de circulación hacia Héroe de Nacozari no enciende. Este desperfecto puede generar percances viales, por lo cual es urgente que las autoridades de ingeniería vial desde la flamante “Sala de Control de Tráfico” proceda con las brigadas y equipo necesarios para atender esta infraestructura que en esas condiciones genera también confusión entre los peatones que pretenden cruzar esta arteria y que en horas pico no son pocos.

BUEN FIN

Tras concluir el Buen Fin 2026, la Cámara Nacional de Comercio estimó una derrama de 200 millones de pesos en Aguascalientes, correspondiente principalmente a ventas de micro, pequeñas y medianas empresas, sin incluir las grandes cadenas comerciales. Alrededor de dos mil negocios habrían participado en la campaña, cuya cifra definitiva está pendiente de confirmación. Entre los productos de mayor demanda destacaron electrónicos, celulares, ropa, calzado y artículos de belleza. El organismo subrayó la importancia de que las compras beneficien al comercio local y sus ingresos permanezcan en el estado.