TIENE SOLUCIÓN

El gobernador Martín Orozco Sandoval sostuvo que en su sexenio se promovió la diversificación de sectores productivos en pos del desarrollo económico del Estado y que hay que seguir impulsando el desarrollo de empresas que aquí mismo elaboren microcomponentes. Si bien, se trata de proyectos que requieren hasta cuatro años para concretarse, lo importante, dijo, es empezar ya para resolver de fondo la problemática que se ha dado a nivel mundial.

PLÁTICA PENDIENTE

El secretario de desarrollo económico, Manuel Alejandro González Martínez, aseveró que hasta el momento no ha podido conversar con el dirigente de la FTA, Alfredo González, y apuntó que la industria automotriz sí vive una situación crítica porque lleva muchos meses en paros técnicos y con escases de componentes electrónicos, y hasta el momento no hay planes de apoyo a las empresas, ya que las armadoras no están en crisis de cierre. El funcionario puso como ejemplo la empresa Nissan, misma que proyecta crecer y preparar en especial en la conversión hacia el vehículo eléctrico.

CONVIRTIERON TAPAS EN APOYO

La Coordinación General de Delegaciones Urbanas y Rurales del Municipio de Aguascalientes concluyó ayer con el programa social “Destapa Tapas”, entregando un donativo monetario logrado gracias al acopio y la participaron ciudadana y de dependencias municipales de tapitas de plástico. Con un evento realizado en la Línea Verde en el anexo Palomino Dena, la Coordinación de Delegaciones entregó el donativo económico al ciudadano Rogelio Gutiérrez Macías, quien no cuenta con seguridad social y es paciente de insuficiencia renal crónica, coadyuvando así al costeo de su tratamiento médico.

JORNADA MÉDICA

El Ayuntamiento de Aguascalientes, a través del Sistema para Desarrollo Integral de la Familia y el Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes, ofrecerán la Jornada Médica “Salud por tu Familia”, donde personal especializado brindará servicios médicos y sociales, en su mayoría gratuitos. Dicha jornada se llevará a cabo el próximo martes 19 de julio a partir de las 9:00 y hasta las 13:30 horas en Gaspar de la Fuente, a un costado del SISAAE en Villas de Nuestra Señora de la Asunción, Sector San Marcos.

DONACIONES Y COMODATOS

En la sesión ordinaria de la Comisión Permanente de Gobernación del Municipio de Aguascalientes, se aprobaron tres desincorporaciones del dominio público para ser otorgados en donación y tres renovaciones de comodatos, todo con el objetivo de favorecer instituciones y asociaciones del sector educativo, religioso y deportivo. Los regidores colegiados, Ivonne Jaqueline Azcona Ramírez, María Dolores Verdín Almanza, Marisol Barrón Betancourt y los síndicos Martha Elisa González Estrada y Héctor Hugo Aguilera Cordero, analizaron y se cercioraron del destino de los terrenos y comodatos sean obras enfocadas a favor de la comunidad.

LES HACEN EL FEO

La posibilidad de que surjan nuevos partidos políticos en Aguascalientes, a interés de algunos colectivos que han expresado su intención por ser registradas ante las autoridades electorales, no es lo más sano para la sociedad en estos momentos, expresaron empresarios. A decir del presidente de Canaco, Ángel Breceda, se necesita que los partidos actuales eleven su calidad, pues el hecho de que se amplie el número de ofertas políticas no da garantía de que las cuestiones sociales demandantes sean atendidas, por lo que dijo está en contra del surgimiento de nuevas instituciones políticas que difícilmente prosperarán.

DESCUIDO BUCAL

En México, sólo 10 por ciento de los pacientes acuden de manera preventiva a recibir atención bucal, expresó el Jefe del Departamento de Estomatología de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, Dr. David Masuoka Ito. El especialista explicó que 9 de cada 10 casos de pacientes que asisten por atención ante un dentista lo hacen una vez que han presentado alguna situación de dolor, lo que significa que el individuo ya atraviesa por un padecimiento mayor que durante mucho tiempo fue silencioso. Reconoció que, aunque los esfuerzos no son suficientes, desde diferentes trincheras se trabaja en la promoción de la salud bucal y la atención preventiva antes que la correctiva, toda vez que las enfermedades bucales pueden llegar a derivar en otros padecimientos como situaciones circulatorias o cardiacas.

OJALÁ QUE LE VAYA BONITO

Luego de precisar que el proceso de impugnación de las elecciones a la gubernatura en Aguascalientes continúa por parte de su partido, el dirigente del Movimiento de Regeneración Nacional, Eulogio Monreal Ávila, aseguró que su deseo es que la hoy gobernadora electa, Teresa Jiménez Esquivel, sea una gran gobernante para la entidad. Cuestionado sobre si su declaración suponía ya una aceptación de la derrota por parte del partido, el dirigente expresó que no es así, ya que el comité de elecciones lleva el proceso de impugnación, el cuál se prevé llegue hasta el máximo tribunal del País. Sin embargo, sostuvo que por hoy hay una gobernadora electa y lo deseable es que le vaya bien.

