CAPACITACIÓN INTERNACIONAL

La Embajada de Estados Unidos en México colaborará con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado en la capacitación especializada de policías de Aguascalientes. El acuerdo se alcanzó durante una reunión entre el titular de la dependencia, Antonio Martínez Romo, y los diplomáticos Dustin Brost y Juan Hernández, quienes conocieron las estrategias locales de seguridad. La cooperación contempla cursos para grupos operativos, incluida la Unidad K9, así como formación nacional e internacional en técnicas policiales, análisis forense, preservación de evidencias y capacidad de respuesta.

CONTRA EL CÁNCER

El Instituto Mexicano del Seguro Social en Aguascalientes invita a la población a participar en la 5ª Caminata contra el Cáncer de Mama, este 18 de octubre, con el objetivo de mostrar solidaridad con quienes padecen esta enfermedad. La actividad dará inicio a las 7:30 horas en la avenida Alameda No. 704, colonia Del Trabajo, y concluirá en la Plaza de la Patria. Se prevé la asistencia de más de 4 mil personas. El ejercicio físico contribuye al cuidado de la salud. En el evento colaboran diversas instituciones educativas y culturales, dependencias de gobierno y organizaciones civiles.

ADULTOS MAYORES

Alimentación nutritiva y caliente, talleres de manualidades y dibujo, así como espacios de convivencia social, son parte de los servicios que ofrece el Instituto Aguascalentense de las Personas Adultas Mayores a través de sus estancias. Estos centros tienen el propósito de favorecer el bienestar integral y el desarrollo de la población de la tercera edad en Aguascalientes, como ocurre en la estancia de la colonia Olivares Santana, a la que acude Raquel Ruelas, de 95 años. Las personas interesadas en acceder a los programas pueden acudir a Álvaro Obregón #231, Zona Centro, o comunicarse al teléfono 449 735 05 75.

MECANISMO DE PROTECCIÓN

El Congreso del Estado aprobó la convocatoria para elegir a representantes de personas defensoras de derechos humanos y periodistas que integrarán la Coordinación Estatal del Mecanismo de Protección durante tres años. Las asociaciones civiles y agrupaciones periodísticas podrán postular aspirantes. Entre los requisitos figuran una residencia mínima de cinco años, experiencia acreditada y no haber ocupado cargos partidistas recientemente. Los expedientes deberán presentarse dentro de los diez días naturales posteriores a la publicación oficial. La elección corresponderá al Pleno legislativo, bajo el principio de paridad de género.

BOCA DE LOBO

Vecinos de la Zona Centro reportaron las fallas recurrentes que, desde hace semanas, registra el sistema de alumbrado público en las calles Morelos, Guzmán y Condell, las cuales convierten este sector en una auténtica “boca de lobo” por las noches, por lo que solicitan la intervención de las autoridades municipales para que atiendan las deficiencias y rehabiliten esta infraestructura de manera definitiva, debido a que se trata de un servicio público fundamental para garantizar la seguridad y tranquilidad de la población de la ciudad.

PREPAS Y UNIVERSIDADES

La Expo Prepas y Universidades 2026 se realizará los días 19 y 20 de octubre en el Centro de Convenciones de la Isla San Marcos, donde los estudiantes podrán conocer la oferta académica de instituciones de educación media superior y superior. El Instituto de Educación de Aguascalientes informó que la entrada será gratuita. El horario será de 8:00 a 18:00 horas el lunes 19 y de 8:00 a 14:00 horas el martes 20. El programa incluirá el Foro Estatal de Emprendimiento STEAM-Hidrotalent 2026, una exhibición de robótica, conferencias y actividades culturales y deportivas.

MUJERES RURALES

El alcalde de Jesús María, César Medina Cervantes, conmemoró el Día Internacional de las Mujeres Rurales con la entrega de reconocimientos a agricultoras, ganaderas, jornaleras y artesanas, además de anunciar apoyos económicos para productores de distintos sectores. Durante el encuentro se reconoció la participación de las mujeres en las actividades del campo, la producción de alimentos, la crianza de animales y la elaboración de artesanías, así como su contribución a la economía y a la vida social de sus comunidades.