SE ESCANDALIZAN

Donde no hay mucha vergüenza que digamos es en una parte importante de la población, pues una vez que el gobierno federal ha colocado a Aguascalientes en semáforo rojo por el alto riesgo de contagio, hay quienes responsabilizan a las autoridades gubernamentales de lo que ocurre, pero a la par de ser críticos férreos se muestran renuentes a acatar las medidas de prevención recomendadas. Y si bien las actividades económicas están abiertas al público, no quiere decir que sea para que éstas sean atiborradas, antes bien, tal vez para generar consumo de corta estancia, pero resulta que prácticamente todos los lugares públicos tienen alta concentración de personas, y peor aún, sin cubrebocas y sin guardar la distancia y es que, aunque a estas alturas ya todos tenemos al menos un conocido al que le dió Covid-19, todavía hay quienes se niegan a reconocer el grave problema de salud que representa el Coronavirus.

LLAMADO DEL ISSEA

La Secretaría de Salud del estado de Aguascalientes hace un llamado a la sociedad a seguir poniendo en práctica las medidas preventivas para evitar contagios por el SARS-CoV-2, como lo es el uso obligatorio de cubrebocas en espacios públicos, mantener una distancia de 1.5 metros con las personas, el lavado constante de manos con agua y jabón o la aplicación de alcohol en gel, así como no asistir a sitios con alta concurrencia. Asimismo, se exhorta a que aquellas personas que comienzan a presentar síntomas por este virus acudan de inmediato a recibir atención médica, pues un retraso podría implicar complicaciones mayores para su estado de salud.

READECUAR ESPACIOS

Ante el confinamiento, especialista de la UAA invita a readecuar espacios para promover el bienestar. Estudiantes y egresados de la Autónoma pasan la mayor parte de su tiempo en sus habitaciones, en donde realizan la mayoría de sus actividades. En el diseño de interiores, es necesario considerar factores como ventilación, iluminación y acústica, señaló la doctora Blanca Ruiz Esparza Díaz de León, profesora del Departamento de Diseño de Interiores de la UAA.

SENSIBILIZAR A COMERCIANTES

Con el objetivo de proteger nuestro entorno y mejorar la calidad de vida de la población, el Municipio realiza recorridos de inspección a comercios de diversos puntos de la ciudad, para sensibilizarlos sobre el daño que implica utilizar plásticos de un solo uso, popotes y unicel, así lo informó Sarahí Macías Alicea, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable (SEMADESU). En lo que va del año, a través de la campaña “Yo Ya lo Hice”, cuadrillas de verificadores de SEMADESU han efectuado más de 600 inspecciones para hacer llegar a los establecimientos mercantiles las medidas que dicta el nuevo Reglamento de Protección al Medio Ambiente, donde se informa sobre la restricción de entregar a clientes bolsas y popotes de plástico, desechables de unicel o contenedores de un solo uso.

CLÍNICA VIRTUAL

Con el fin de impulsar la cultura del cartelismo en el municipio de Jesús María, el gobierno Municipal a través de la Instancia de Feria y Eventos Especiales, invita a participar en la clínica virtual de diseño gráfico para obtener el cartel e imagen de la “Feria de los Chicahuales 2021”, misma que tendrá fecha del 17 al 21 de agosto. la clínica se dividirá en cinco días de trabajo en línea, mismos que tendrán valor curricular incluyendo la entrega de constancia; los participantes conocerán aspectos básicos de la cultura del municipio, así como elementos fundamentales para realización de un cartel, aprendiendo conocimientos como: conceptualización, bocetaje, digitalización y preparación de archivos para salida a pre-prensa. Serán asesorados por profesores de las UAA, Facultad del Hábitat de la UASLP y de la Universidad Cuauhtémoc.

SESIONA CONSEJO TÉCNICO

Del 17 al 21 de agosto se realizará la Sesión del Consejo Técnico Extraordinario del ciclo lectivo 2020-2021, en el cual estarán participando supervisores, directores y docentes del estado de Aguascalientes para seguir en la organización para el arranque de las clases de manera virtual a partir del lunes 24 de agosto. Los colectivos estarán planificando las actividades a distancia y la manera en cómo serán abordados los contenidos para cada grado de preescolar, primaria y secundaria.

CIFRAS PRODECON

La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON) en Aguascalientes señaló que de los 2,621 servicios prestados a la población de personas físicas, el 40 por ciento de los casos se relacionan con devolución de impuestos. En lo que respecta a la cancelación de sellos digitales, en este ejercicio 2020 no se ha registrado ningún caso, lo que resulta totalmente contrario a lo que sucedió en el 2019 donde fue una constante que los contribuyentes no pudieran acceder al derecho de facturar sus operaciones de comercio, servicios o industria. Este año ya no sucede por los cambios a la reforma fiscal y por esa razón la SHCP trabaja en la publicación de nuevas reglas para el tratamiento de este tipo de cancelaciones.

PERICOS SIN AGUA

Hasta ayer en la colonia Los Pericos llevaban 6 días sin agua. Vecinos reportan que está situación la han padecido prácticamente en todo el asentamiento, pero piden atención para las viviendas de las calles San Francisco, San Patricio y San Marcos, pero dicen, lo ideal es que no descuiden la atención de toda la colonia, en donde sin justificación alguna les suspenden el agua potable con frecuencia. Y dicen que hay quienes logran guardar agua en 1 o 2 tambos, pero no son suficientes para mantener la higiene que la pandemia requiere.

FUGA DE AGUA

Vecinos del fraccionamiento Lomas del Mirador reportaron una fuga de agua que lleva ya 3 días en la calle Loma Brillante en el número 226 por lo que solicitan el apoyo de las autoridades de la concesionaria Veolia para que sea reparada a la brevedad, toda vez que es mucho el vital líquido que se está desperdiciando.

ENORMES BACHES

Habitantes del fraccionamiento Ojocaliente 2 reportaron unos grandes baches que se encuentran sobre la Avenida San Gabriel esquina con la calle Cumbres, por lo que piden la intervención de la Secretaría de Obras Públicas Municipales a fin de que sean tapados cuanto y evitar algún accidente en dicha zona.

