TRAYECTORIA EDUCATIVA

Aguascalientes ocupa el segundo lugar nacional en proporción de estudiantes que concluyen una carrera universitaria y el tercero en escolaridad promedio, con 11 años de estudio, según el IMCO. El director del Instituto de Educación, Luis Enrique Gutiérrez Reynoso, informó que se realizaron más de 600 acciones de mejora escolar y se crearon 32 planteles. Para 2026, el presupuesto de becas aumentó 40.8%, mientras que cerca de 100 millones de pesos se destinan a apoyos para más de 240 mil alumnos. Además, 23 mil estudiantes y tres mil docentes recibieron capacitación para prevenir la violencia escolar.

ENTREGA DE REHABILITACIÓN

El alcalde Leo Montañez entregó la rehabilitación de la avenida Mariano Hidalgo, a la altura del fraccionamiento Fundadores, con una inversión cercana a los 7 millones de pesos del FAISMUN. Los trabajos abarcaron ambas calzadas, entre la avenida Luisa Fernández Villa y la calle Manuel Tolsá, donde se sustituyó el asfalto deteriorado por concreto hidráulico. La obra beneficia la conexión entre más de siete fraccionamientos del oriente y sur de la ciudad. La Secretaría de Obras Públicas informó que también se intervinieron banquetas, guarniciones, pozos de visita y redes de agua y drenaje.

SUSPENDEN TATUAJES

Tres establecimientos dedicados a tatuajes, perforaciones y microblading fueron suspendidos por carecer de la tarjeta de tatuador, informó el director de Regulación Sanitaria del Estado, Cristian Castro. Las inspecciones, concentradas en el centro de la ciudad y la avenida López Mateos, incluyen la revisión de tintas, la vacunación del personal y el manejo de residuos peligrosos. En Aguascalientes hay unos 30 negocios registrados y 40 tatuadores. La autoridad también verifica que no se realicen estos procedimientos en menores de edad, conforme a las reformas aprobadas por el Congreso del Estado.

ALERTA EN MOCHILA

El Instituto de Educación de Aguascalientes pidió aumentar la frecuencia de las revisiones de mochilas en las escuelas, luego de que se detectara a un alumno de primaria con un instrumento de jardinería. La institución informó que el docente intervino antes de que ocurriera algún incidente y notificó a la familia. Mediante el programa Hazlo por tu Hijo, se busca reforzar las inspecciones con el apoyo de padres de familia y autoridades escolares. En otras revisiones se han encontrado juguetes caseros, petardos y resorteras, sin reportes adicionales de sustancias peligrosas.

IA EN GESTIÓN MUNICIPAL

El presidente municipal Leo Montañez presentó ante estudiantes universitarios los avances y las proyecciones del uso de inteligencia artificial en la administración pública, con aplicaciones para agilizar trámites, anticipar necesidades de infraestructura, optimizar rutas de atención ciudadana y mejorar la respuesta a las solicitudes de la población. Estas herramientas permiten utilizar datos para orientar decisiones y avanzar hacia una gestión preventiva de los servicios municipales. Los estudiantes participaron en el diálogo sobre innovación tecnológica y su aplicación en el gobierno local.

TRAS LOS MUERTITOS

La Procuraduría Federal del Consumidor realizará operativos de verificación durante las celebraciones del Día de Muertos, principalmente en el tradicional Tianguis de los Muertitos, para vigilar que los comerciantes exhiban los precios de sus productos. La dependencia mantendrá presencia en los puntos de venta para orientar a los proveedores sobre sus obligaciones y garantizar que los compradores conozcan los costos antes de adquirir mercancías. También supervisará la entrega de comprobantes de compra, necesarios para presentar reclamaciones, y promoverá información clara sobre los artículos.

TODOS SOMOS CAM

La presidenta del DIF Estatal, Aurora Jiménez Esquivel, inauguró el Encuentro Deportivo de Educación Especial “Todos Somos CAM 2026”, en el que participaron alumnos de los Centros de Atención Múltiple de Aguascalientes, con el propósito de fomentar la inclusión, la actividad física y la convivencia. Durante el evento, destacó la importancia de generar espacios en los que niñas y niños con discapacidad puedan participar en actividades deportivas, desarrollar sus aptitudes y convivir con otros estudiantes.