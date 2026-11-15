CIERRES VIALES

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal desplegará un operativo de seguridad y movilidad este domingo 15 de noviembre, de 15:00 a 19:00 horas, con motivo de la celebración de la Trianada 2026, que contempla la suelta de borregos para niños a las 16:00 horas y de becerros para adultos a las 17:00 horas. La Policía Vial realizará cierres en la avenida Paseo de la Cruz y Cristóbal Colón, así como en el bulevar José María Chávez y Pimentel, por lo que se recomienda a los automovilistas anticipar sus traslados, utilizar rutas alternas y atender las indicaciones de los agentes.

VIGILANCIA PERMANENTE

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado mantiene activo el operativo “Pescador” para prevenir riñas, conductas antisociales y conflictos entre jóvenes en colonias y comunidades de Aguascalientes. El titular de la dependencia, Antonio Martínez Romo, informó que participan elementos de la Policía Estatal, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y las policías municipales. La estrategia opera las 24 horas, los siete días de la semana, con especial atención a espacios públicos para fortalecer la seguridad y tranquilidad de las familias.

RESCATE AMBIENTAL

La Asociación Movimiento Ambiental de Aguascalientes realizó su 74.ª Jornada de Protección de Árboles Nativos Resilientes en la zona norte del Parque México, con la participación de estudiantes del Bachillerato de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, campus Oriente; del Colegio Bosques; de personal de la Procuraduría Estatal de Protección Ambiental y Animal, y de voluntarios de Servicios Comunitarios. Su presidenta, María Guadalupe Castorena Esparza, afirmó que estas actividades contribuyen a la rehabilitación y restauración de dicho espacio natural.

PREVIENEN INUNDACIONES

El Gobierno Municipal de Jesús María inició la construcción de un colector pluvial en la calle Morelos, a la altura de la colonia Agua Clara, con el propósito de evitar inundaciones que han afectado viviendas y negocios durante la temporada de lluvias. El alcalde César Medina informó que la obra permitirá conducir el agua pluvial hasta el río San Pedro y atender los problemas de acumulación que durante años han afectado a este sector. El proyecto contempla dos líneas de conducción, una de ellas de 140 metros lineales, desde la avenida Alejandro de la Cruz hasta el río San Pedro.

ALIANZAS UNIVERSITARIAS

La Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA) busca ampliar sus vínculos académicos internacionales mediante la cooperación con instituciones de América y Europa. Por ello, el rector Juan Carlos Arredondo Hernández participó en la Asamblea General de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), celebrada en la Ciudad de México, donde representantes universitarios de diversos países analizaron oportunidades de colaboración. Estos encuentros permitirán explorar nuevas alianzas para impulsar la movilidad de estudiantes y docentes, el intercambio de conocimientos y el desarrollo de proyectos conjuntos de investigación.

JUEGOS TRADICIONALES

Estudiantes, docentes y familias de la Escuela Primaria Niño Artillero, ubicada en Norias del Borrego, municipio de Asientos, participaron en la actividad “Volver a jugar”, mediante la cual rescataron juegos tradicionales mexicanos como las carreras de costales, la lotería, la perinola, serpientes y escaleras y “¿Lobo, estás ahí?”. La iniciativa buscó fomentar la convivencia escolar, promover la actividad física y fortalecer los vínculos familiares mediante dinámicas recreativas que propiciaron la participación de distintas generaciones.