CUIDADOS INTENSIVOS

En los últimos doce meses, la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital de la Mujer brindó atención especializada a 82 recién nacidos prematuros o con complicaciones de salud, con pesos desde los 500 gramos. Dispone de equipamiento tecnológico para el monitoreo de signos vitales, asistencia respiratoria y evaluación clínica continua. Casos como el de Lucas, de 25 semanas de gestación y 620 gramos de peso, requirieron dos meses y medio de estancia hospitalaria para lograr una evolución favorable. El servicio es gratuito, frente a los costos del sector privado, estimados entre 40 mil y 100 mil pesos diarios.

FRIJOL PINTO

El Gobierno del Estado puso a disposición de las familias frijol pinto a un precio de 16 pesos por kilogramo, como parte de un programa destinado a apoyar la economía familiar y respaldar a los productores del campo. Para adquirir este alimento básico, los interesados deberán presentar su Tarjeta Soluciones en las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Social, ubicadas en el bulevar José María Chávez número 3202, en Ciudad Industrial, o acudir a cualquiera de las Casas del Bien Común distribuidas en los municipios del Estado. El programa busca facilitar el acceso a alimentos a bajo costo.

CALIDAD Y SATISFACCIÓN

Aguascalientes se consolidó entre las entidades con los mejores indicadores nacionales de calidad y satisfacción con la vida, al registrar una calificación media de 8.74 puntos en una escala de 0 a 10, cifra que ubica a la entidad en el sexto lugar nacional y supera por 0.14 puntos el promedio del país, según datos de la Encuesta Nacional de Bienestar Autorreportado 2025 del INEGI. Alcanzó el segundo lugar nacional en Satisfacción con la Vivienda y Calidad del Medio Ambiente, así como el tercer puesto en Satisfacción con la Ciudad y Nivel de Vida Socioeconómico.

RIESGO EN NIETO

Un socavón ubicado en el cruce de las calles Nieto y Matamoros representa un riesgo para automovilistas y peatones que transitan por la zona, debido a que no cuenta con señalización que advierta sobre el peligro. Vecinos señalaron que la falta de medidas preventivas aumenta la posibilidad de accidentes, especialmente para quienes desconocen las condiciones de la vialidad. Por ello, solicitaron a las autoridades acordonar de inmediato el área afectada y colocar señalamientos visibles. También pidieron reparar el pavimento para restablecer las condiciones de seguridad en este punto de la ciudad.

ACREDITACIÓN DE CALIDAD

La Universidad Autónoma de Aguascalientes celebró la acreditación del 100% de sus programas evaluables de pregrado por parte de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES), distinción que mantiene desde hace más de una década. En esta ocasión, nueve carreras recibieron reconocimientos por cumplir con altos estándares de calidad tras sus evaluaciones de 2025 y 2026. Las autoridades universitarias destacaron que este logro refleja el esfuerzo continuo de actualización y rigor académico para responder a las exigencias profesionales y beneficiar a sus más de 22 mil estudiantes.

MARTES DE MEJORA

Con el propósito de mejorar las condiciones de la Línea Verde, se pondrá en marcha una jornada semanal de mantenimiento en la que participará personal de distintas áreas municipales. Cada martes se realizarán trabajos de pintura, poda, desmalezado, limpieza, retiro de grafiti y reparaciones generales en diferentes tramos de este espacio público. Las intervenciones se definirán conforme a las necesidades detectadas en cada zona, con el objetivo de establecer un esquema permanente de conservación que permita mantener las instalaciones limpias, funcionales y en condiciones adecuadas para sus usuarios.

MÉRITO DEPORTIVO

El Gobierno Municipal de Jesús María abrió la convocatoria del Premio Municipal al Mérito Deportivo 2026, dirigido a deportistas, entrenadores, promotores e instituciones que hayan contribuido al desarrollo del deporte local. El reconocimiento contempla nueve categorías: infantil, juvenil, libre, veteranos, deporte adaptado, entrenamiento, trayectoria deportiva, promoción e instrucción de academias y homenaje póstumo. Los aspirantes deberán presentar su registro oficial, carta de propuesta, documentos de identidad y domicilio, fotografía y evidencias de sus logros. Los requisitos completos pueden consultarse en la convocatoria.