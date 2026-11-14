VIGILANCIA COMERCIAL

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Aguascalientes mantiene un operativo especial de vigilancia en centros comerciales, plazas, bancos y establecimientos con alta afluencia de personas durante el Buen Fin, mediante recorridos de distintos grupos operativos para prevenir delitos y brindar atención a la ciudadanía. La corporación también exhortó a verificar los sitios oficiales y evitar enlaces sospechosos al realizar compras por internet. Para denunciar posibles fraudes, está disponible la Policía Cibernética, en el teléfono 449 390 32 81, mientras que el servicio gratuito y anónimo de acompañamiento para el traslado de valores puede solicitarse al C4 Municipal, en el 449 994 66 40.

AVANCES SOCIALES

Aguascalientes ocupa el primer lugar nacional en cobertura de agua entubada, con 99.6% de las viviendas, y el tercero en acceso a internet, con 86.8%, según la Encuesta Intercensal 2025 del INEGI. El estado también avanzó al tercer lugar en escolaridad, con un promedio de 11 años. La derechohabiencia al IMSS aumentó de 54.7 a 69.9%, mientras que el hacinamiento disminuyó de 3.1 a 1.3%. Los resultados reflejan mejoras en servicios básicos, conectividad, educación y seguridad social.

APOYOS AGRÍCOLAS

El Gobierno Municipal de Calvillo realizó la entrega de apoyos a productores agrícolas mediante el programa Calvillo Impulsa, con el propósito de fortalecer las actividades del campo, mejorar las condiciones de trabajo e incrementar la productividad del sector. La entrega se llevó a cabo a través de la Secretaría de Desarrollo Económico y Rural, cuyo titular, Azael López Tello, señaló que este programa busca respaldar a los productores locales mediante apoyos que faciliten el desarrollo de sus actividades agrícolas y les permitan ampliar sus oportunidades de crecimiento.

EXPO MUEBLE

Más de 15 expositores participan en la Segunda Expo Mueble 2026 de Jesús María, inaugurada por el alcalde César Medina Cervantes, quien destacó que más de 120 familias se dedican a la fabricación de muebles finos en el municipio, cuyos productos han llegado incluso al mercado de Estados Unidos. La exposición ofrece muebles de distintos diseños, fabricación sobre pedido, descuentos y promociones. Permanecerá abierta hasta el 6 de diciembre, de 11:00 a 19:00 horas, en la Unidad Deportiva Cielo Claro.

IGUALDAD UNIVERSITARIA

La Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA) recibió el Sello Institucional “Caminos para la Igualdad”, edición Invierno 2026, otorgado por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), tras acreditar el cumplimiento de criterios para promover la igualdad de género y prevenir la discriminación y la violencia. El reconocimiento fue concedido luego de que un grupo colegiado nacional evaluara el diagnóstico y la documentación presentada por la institución, como parte de sus acciones para fortalecer entornos universitarios más igualitarios.

COORDINACIÓN JUDICIAL

La magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia de Aguascalientes, María José Ocampo Vázquez, participó en la Cuarta Asamblea Plenaria Ordinaria de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (CONATRIB), celebrada en Morelia, Michoacán, con representantes de los 32 poderes judiciales del país. Durante el encuentro, destacó la importancia de intercambiar experiencias y fortalecer la coordinación entre los tribunales estatales para mejorar la administración de justicia y promover acciones conjuntas en materia jurisdiccional.