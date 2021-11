NO LAS PIERDA DE VISTA

Para este Buen Fin 2021, el cual termina hasta el 16 de noviembre, la Condusef recomienda extremar precauciones para evitar la clonación de tarjetas de débito o crédito. En comercios y restaurantes solicitar que lleven ante tu presencia la Terminal Punto de Venta, utilizarla sólo en lugares seguros, guardar los comprobantes. Si la persona que le cobra desliza por segunda ocasión la tarjeta por la terminal punto de venta, se sugiere pedir el comprobante a fin de verificar el motivo del rechazo. Recuerde que los bancos no tienen razón para pedirle información de su tarjeta por teléfono e internet. Si recibe un correo electrónico sospechoso no haga clic en ninguna liga ni proporcione información personal.

RECONOCIMIENTO

La Cámara Nacional del Comercio reconoció el esfuerzo de los cuerpos de seguridad pública, quienes han trabajado intensamente en la vigilancia de zonas comerciales durante los primeros días del Buen Fin, lo cual ha permitido que de momento se tenga saldo blanco. El líder de los comerciantes formales, Humberto Martínez Guerra, precisó que existe la confianza de que el evento comercial más importante del año, se mantenga con cero incidentes y que las familias puedan aprovechar de las promociones que se estarán ofertando hasta el próximo 16 del presente mes.

CON BUENA CALIFICACIÓN

Como parte de la estrategia institucional de mejora continua, la Universidad Autónoma de Aguascalientes concluyó el proceso de evaluación externa de la Licenciatura en Biología del Centro de Ciencias Básicas (CCB) por parte de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES). El Mtro. Juan José Shaadi Rodríguez, enfatizó la relevancia que tiene esta actividad para la Autónoma de Aguascalientes. Muestra de ello, comentó, es que la totalidad de la oferta educativa de licenciatura e ingeniería cuenta con el máximo nivel otorgable certificado por los CIEES. Hizo hincapié en la longevidad del programa que se evalúa, el cual recibió a su primera generación de estudiantes en 1974.

DEBERÁN METERLE MANO

Varios meses lleva la obra del paso a desnivel a la altura de Pulgas Pandas, lo que ha provocado el desvío de la circulación vial hacia calles adentro de fraccionamientos alrededor, principalmente Bosques, Fátima y algunas de El Plateado. Por ende, ante el desgaste de las calles que serían para tránsito local y hasta ahora es constante, vecinos de esas colonias piden la atención de las autoridades municipales y estatales, para que una vez terminadas las obras, se hagan trabajos de regeneración y mantenimiento de esas vialidades que en varios tramos, lucen deteriorados.

GANDHI, PARA EL ARRASTRE

Automovilistas que a diario transitan por la avenida Mahatma Gandhi reportan que en el trayecto del Primer Anillo de Circunvalación hasta el tercer circuito hay un bache tras otro. Ello provoca inseguridad entre quienes usan esa vialidad para ir a su casa o a su trabajo en cualquier tipo de vehículo. Y si en coche resulta de riesgo, todavía es más peligroso ir en moto o bicicleta. Quienes por ahí circulan por trabajo o residencia, piden la atención de las autoridades para que acudan a esa vialidad. Particularmente, pasando el Tercer Anillo hasta San Gerardo Residencial, la vía antes mencionada es de plano intransitable.

UNA DE JESÚS MARÍA

El alcalde de Jesús María, José Antonio Arámbula López, encabezó la sesión de instalación del Consejo Directivo de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (CAPAS) en donde se ratificó a César García Estrada como director del organismo operador del agua para el periodo 2021-2024. Asimismo, se presentaron las tarifas aplicables a los servicios correspondientes de CAPAS en la propuesta de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2022 con un incremento a las tarifas del 6% acorde al aumento de la inflación proyectada por el Banco de México.

OTRA DE JESÚS MARÍA

El presidente municipal de Jesús María, José Antonio Arámbula López, anunció que busca solicitar al Congreso un adelanto de participaciones o deuda, lo cual está contemplado en la Ley de Ingresos 2022. Detalló que sería por la cantidad de 30 millones de pesos que se pagaría en los 3 años siguientes y se aplicaría para arreglar los desperfectos que dejaron las pasadas lluvias que dejaron tremendos baches. “Si bien no va a alcanzar para arreglar toda la ciudad, pero queremos hacer los cruceros y las zonas más dañadas, levantarlas y hacerlas con concreto hidráulico y esto sería a partir de enero en cuanto me llegue el adelanto para participaciones”. Reconoció que ese recurso es mínimo, dado que de acuerdo a los cálculos que ha hecho, se ocupan cerca de 1,800 millones de pesos para pavimentar todas las calles del municipio de Jesús María con concreto hidráulico, “entonces no nos alcanza, pero no quiero crear nuevos impuestos ni cargarle a la gente la mano”.

PARA MENTES DIGITALES

Aguascalientes será sede por séptima ocasión del Arduino Day 2021, el evento de hardware libre más popular para la creación de robots, el internet de las cosas, la automatización de casas y demás áreas de ingeniería y educación digital disponibles para la población en general. Así lo destacó Andrés Sabás, integrante de la Asociación Electronic Cats. El evento será presencial y tendrá lugar el próximo 19 de noviembre de las 9 de la mañana a las 3 de la tarde en las instalaciones del Museo Descubre con el apoyo del Gobierno del Estado. Se tienen programadas ponencias, talleres y una exposición con cerca de 50 proyectos. Para más informes y registros, consulte: https://arduinodayags.com.