ADIÓS GASOLINA BARATA

La esperanza de que el precio de la gasolina alcance el nivel que se tuvo durante la mayor parte del año pasado, en medio de la pandemia, cuando hubo expendios de combustible en los que fue posible encontrarlo a menos de 16 pesos por litro, quedó en el pasado, pues donde más barato ahora se encuentra es a 19.99 pesos el litro, aunque hay lugares que llega a superar los 22 pesos. Esta situación no tiene conformes a muchos ciudadanos que no han vuelto a llenar el tanque de gasolina de su vehículo.

DESDE SU CELULAR

La figura de Traspaso Móvil cobró vida el pasado mes de febrero 2021 para que los trabajadores puedan solicitar su cambio de una Administradora de Fondos para el Retiro (Afore), desde su celular, informó la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar). Es una alternativa para que el trabajador, a través de Afore Móvil, pueda solicitar el traspaso de una manera sencilla, informada y sin la intervención de la Afore o un agente promotor. Con esto, se empodera a los ahorradores sobre el control de su patrimonio pensionario.

APAGONES EN EL CENTRO

Vecinos de colonias del centro de la ciudad, no logran acostumbrarse a los constantes apagones que se llegan a registrar, en ocasiones por cuestión de segundos y en otras por unos cuantos minutos, pero que llegan a perjudicarles no sólo por tener que suspender o reiniciar algún trabajo pendiente para el cual se utiliza la energía eléctrica, sino también por el riesgo de que sus aparatos electrodomésticos o de oficina sufran descomposturas. Como es de todos sabido, la CFE no se hará responsable del pago de estas afectaciones. Quienes han intentado quejarse no han tenido éxito, pues es algo que al parecer los empleados de la paraestatal tienen fuera de su control. Mientras tanto, ayer por la mañana, este apagón lo sufrieron habitantes de varias calles de las colonias La Salud, El Llanito, El Encino y del mero dentro de la capital.

EN EL GUADALUPE PERALTA

Habitantes del fraccionamiento Guadalupe Peralta reportaron fallas en el alumbrado público en la avenida La Salud hasta la calle Antonia López de Chávez y desde Catedráticos hasta Próceres de la Enseñanza, luego de que en dicho rumbo existe mucho vandalismo ya que se roban las baterías de los automóviles, por lo que piden el apoyo de la Dirección de Alumbrado Público Municipal para que sean reparadas las luminarias a la brevedad.

EN VILLA DE LAS NORIAS

Vecinos del fraccionamiento Villa de las Norias reportaron una tapa en mal estado que se encuentran en el cruce de la avenida Noria Centenaria y Bicentenario de la Independencia Oriente, por lo que piden el apoyo de las autoridades de CCAPAMA y la concesionaria Veolia para que sea reparada y evitar algún accidente.

PIDEN CONSIDERACIÓN

El señor Antonio Vázquez, sobrino de la señora Teresa Vázquez Herrera, que se encuentra internada en la cama 129 del Hospital General del ISSSTE Aguascalientes, se comunicó a El Heraldo para solicitar la asistencia para que su familiar sea atendida, ya que entró por un problema de catéter, pero ya tiene una semana internada y no le han hecho nada ni hemodiálisis por la falta de medicamentos y cada vez la ven menos saludable. El quejoso comenta que ha querido hablar con el director del hospital o con algún representante y se los niegan, lo cual es estresante pues se trata de la vida de una persona.

RECORDATORIO PARA EL EXANI III

El periodo de prerregistro para el EXANI III, que es el examen nacional de ingreso para aspirantes a estudios de posgrado en educación, venció el pasado 12 de marzo a las 14:00 horas y aquellas personas que cumplieron con este requisito deben recordar que la aplicación del cuestionario de contexto comenzará este 15 de marzo a las 18:00 horas hasta el día 26 de este mismo mes a las 15:00 horas. El EXANI III 2021 se aplica únicamente bajo la modalidad de examen desde casa, y la fecha de aplicación será el 10 de abril de 2021.

LO CONSIDERA INJUSTO

Un usuario de agua potable se comunicó a El Heraldo para solicitar la intervención de la CCAPAMA o de quien resulte la autoridad competente porque la empresa Veolia le cambió a la fuerza hace un año el medidor de agua por uno nuevo, sin importarle que el aparato que el domicilio tenia sí funcionaba. El asunto es que la concesionaria quiere cobrarle el aparato y el usuario lo considera una arbitrariedad. Esto sucede en la calle Paulino Martí #1503, en fraccionamiento Libertad.

ANALFABETISMO

El INEGI recientemente publicó datos duros y buenos para el sistema educativo de Aguascalientes en el sentido de que este estado tiene el primer lugar en el combate de la materia de analfabetismo, es decir, la mayor parte de la población se encuentra alfabetizada, Hace dos o tres años se había puesto la bandera blanca en tiempos del ex secretario de la SEP, Otto Granados, cuando se logró bajar a menos de uno por ciento la población analfabeta.