ENDURECEN PENAS

En Aguascalientes entraron en vigor reformas al Código Penal que amplían las conductas consideradas abigeato equiparado. Trasladar ganado sin documentos legales, comprar animales sin verificar su procedencia, alterar marcas de identificación o utilizar certificados falsos puede castigarse con hasta ocho años de prisión. Además, las penas por robo de ganado aumentaron de seis a 15 años de cárcel, con multas de 200 a 500 días. También se sanciona el ocultamiento y registro de animales robados, así como el uso de documentos ilegítimos para acreditar su propiedad y comercializarlos.

SOLIDARIDAD UNIVERSITARIA

El rector de la UAA, Juan Carlos Arredondo Hernández, expresó a través de un comunicado difundido en redes sociales, su solidaridad con la comunidad estudiantil de la Universidad de Guadalajara, tras la detención de tres alumnos durante la manifestación realizada el domingo en Jalisco, donde protestaron por los problemas de abastecimiento y la mala calidad del agua. La institución llamó a esclarecer los hechos, garantizar la integridad de los jóvenes detenidos y asegurar que las autoridades actúen conforme a la legalidad y el debido proceso.

$200 POR ALUMNO

Las escuelas públicas de educación básica de Aguascalientes recibirán un apoyo único de 200 pesos por alumno durante el ciclo escolar 2026-2027 para adquirir material didáctico, artículos de limpieza, mobiliario y realizar mantenimiento. El Programa de Apoyo a la Gestión Escolar incluye planteles de educación inicial, preescolar, primaria, secundaria y Centros de Atención Múltiple. Los recursos deberán entregarse antes del 30 de noviembre de 2026 y ejercerse y comprobarse a más tardar el 9 de abril de 2027. Queda prohibido destinarlos a eventos sociales, sobresueldos o contratación de personal.

BARRIO SEGURO

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Aguascalientes mantiene activo el operativo Barrio Seguro, mediante recorridos diarios de la Policía Municipal en calles, colonias y sectores identificados como prioritarios por sus reportes de incidencia, para prevenir faltas administrativas y atender oportunamente situaciones de riesgo. La corporación busca mantener presencia policial en distintos puntos de la ciudad y fortalecer la proximidad con la ciudadanía. Para reportar emergencias, está disponible el C4 Municipal en el teléfono 449 994 66 40.

SON TRIUNFADORAS

Ania Díaz de León, alumna de la Escuela Primaria Jean Piaget, obtuvo junto con Mila Ávalos, de Jalisco, la medalla de plata en la categoría Beginner del Technovation Challenge 2026, celebrado en Bengaluru, India. Representaron a Latinoamérica con “Sembradores de Sonrisas”, un juego interactivo desarrollado en Scratch que promueve la empatía, el respeto y la convivencia. Su proyecto fue seleccionado entre los cinco mejores del mundo, en una competencia que reunió a cerca de 12 mil participantes de 130 países. El logro coloca al talento infantil mexicano en el escenario internacional.

PERSPECTIVA DE DERECHOS

El Gobierno Municipal de Jesús María capacitó a personal de distintas áreas en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, con el objetivo de mejorar la detección de situaciones de riesgo y garantizar una atención oportuna. Mediante el curso “Perspectiva de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en el Servicio Público: Identificación, Garantía y Restitución”, los participantes recibieron herramientas para identificar posibles vulneraciones, canalizar los casos a las instancias correspondientes y brindar atención respetuosa.

CALAVERAS Y CANCIONES

El Ferial de Calaveras “Entre calaveras y canciones” se presentó por primera vez en Madrid, España, en el escenario de Teatros del Canal, con una propuesta artística dedicada a la celebración del Día de Muertos. El espectáculo multidisciplinario combina danza, música, teatro físico y elementos visuales inspirados en la obra del grabador aguascalentense José Guadalupe Posada. A través de canciones, imágenes y coreografías, el montaje recupera tradiciones mexicanas relacionadas con la memoria y la vida, y proyecta la riqueza cultural de Aguascalientes ante públicos internacionales.

SEGUIRÁ CIRCULANDO

El empresario Roberto Díaz Ruiz manifestó su disposición para continuar un año más como presidente del Consejo Estatal Empresarial, organismo que agrupa a 28 organizaciones. La decisión se tomará durante la asamblea general extraordinaria del próximo 20 de octubre, cuando se definirá la continuidad de la dirigencia o su renovación. Díaz Ruiz, quien también encabeza la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga en Aguascalientes, cumple dos años al frente del Consejo. Entre sus proyectos destaca conseguir un terreno para construir una sede compartida para las agrupaciones afiliadas.