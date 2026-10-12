CASA DEL ADOLESCENTE

La Casa del Adolescente mantiene abierto el proceso de inscripción para sus talleres gratuitos. Los interesados deben entregar en las instalaciones del Parque El Cedazo dos copias de su acta de nacimiento, comprobante de domicilio, CURP, certificado médico, fotografía tamaño infantil e identificación del tutor. La recepción de documentos se realiza de lunes a viernes, en un horario de 8:00 a 15:30 horas. El organismo puso a disposición los números telefónicos 449 910 20 53, 449 910 20 67 y 449 910 20 74, así como sus redes sociales institucionales, para resolver dudas sobre esta oferta formativa.

DISEÑO DE SEMICONDUCTORES

Aguascalientes fortalece su infraestructura y oferta académica para insertarse en la industria global de semiconductores. Estudiantes y docentes del Instituto Tecnológico de Aguascalientes diseñaron y fabricaron su propio chip, un hecho inédito en la educación superior tecnológica del país. En el ITA opera el primer Laboratorio de Diseño de Semiconductores en una universidad nacional y se construyen los laboratorios nacionales de Semiconductores y Electromovilidad, que beneficiarán a más de 6,300 alumnos. Además de la Ingeniería en Semiconductores que ofrece el ITA, la UPA sumará esta carrera en 2026.

BRIGADAS MÉDICAS

El DIF Municipal de Aguascalientes llevará las Brigadas Médicas “Salud por tu Familia” a Vista Montaña y Norias de Paso Hondo, con servicios gratuitos de salud y orientación. La primera jornada será el martes 13 de octubre, de 9:30 a 13:30 horas, en el Parque Vista Montaña, mientras que la segunda se realizará el jueves 15, en el mismo horario, en Luis Ortega Douglas 104, Norias de Paso Hondo. Se ofrecerán consultas médicas, medicamentos, atención dental, fisioterapia, psicología, nutrición, asesoría jurídica y pruebas de VIH y hepatitis C, además de lentes a bajo costo para los asistentes.

CONVOCATORIA MUNICIPAL

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Aguascalientes mantiene abierta la convocatoria para incorporar nuevos elementos policiales. Las personas interesadas deberán tener entre 18 y 40 años y medir al menos 1.60 metros, en el caso de las mujeres, y 1.65 metros, en el de los hombres, quienes además deberán presentar su cartilla militar. Se permiten tatuajes, siempre que no estén en la cara o el cuello ni contengan alusiones a pandillas o a la muerte. Los aspirantes deberán aprobar los exámenes de control y confianza. Para obtener informes, pueden acudir al Instituto Superior en Seguridad Pública, en el fraccionamiento La Terraza, o llamar al 449 994 66 15.

ESTUDIO REVITAL

La UAA inició el estudio clínico REVITAL, que busca evaluar los efectos de una bebida con compuestos naturales en pacientes con diabetes tipo 2 y deterioro renal. La investigación contempla a 38 participantes distribuidos en tres grupos, quienes recibirán distintas formulaciones durante 10 semanas. Se analizarán la función renal, los niveles de glucosa, la microbiota intestinal y las posibles mejoras digestivas. Los pacientes tendrán tres evaluaciones gratuitas, con una revisión final prevista para diciembre. El suplemento se administra como complemento de sus tratamientos médicos habituales.

VIDEOVIGILANCIA MUNICIPAL

El Gobierno Municipal de Jesús María instaló una torre de videovigilancia en el camellón de la avenida Alejandro de la Cruz, a la altura de la subida a Chicahuales, sobre la avenida Feliciano Martínez Cruz. El alcalde César Medina informó que estos equipos pueden reubicarse según las necesidades de cada zona y operan como complemento de la presencia permanente de patrullas municipales. Añadió que la estrategia ya se aplica en sectores como El Torito, con el propósito de fortalecer la prevención del delito.

FESTIVAL DE PAELLA

El Club Rotario Aguascalientes Campestre anunció la realización de la edición 26 del Festival de la Paella, el próximo 7 de noviembre, en los jardines y salones del Hotel Alameda Grand, con la participación de más de 20 chefs. El evento reunirá a más de 700 asistentes y destinará los recursos recaudados al Programa de Marcapasos, mediante el cual se ha apoyado a más de 300 personas durante sus primeros 30 años de operación. Los boletos están disponibles en www.paella.rotariocampestre.org.